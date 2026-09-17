Juventus x NEC: onde assistir ao jogo da Liga Europa

Juventus e NEC Nijmegen se enfrentam nesta quinta-feira (17), às 16h (horário de Brasília), no Allianz Stadium, em Turim. O confronto é válido pela 1ª rodada da primeira fase da Uefa Europa League 2026/27 e marca a estreia de ambas as equipes no torneio continental. O Lance! acompanha a partida em tempo real. ➡️ Clique para assistir no Prime Video com 30 dias grátis!

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Ficha do jogo JUV NEC Campeonato Liga Europa 2026/2027 Data e Hora 17/09/2026, 16:00 Local Allianz Stadium - Torino Árbitro Onde assistir

Como chegam Juventus e NEC para a partida?

A Juventus chega para a estreia europeia sob a obrigação de dar uma resposta imediata à sua torcida. Após sofrer uma amarga derrota por 3 a 2 para o Sassuolo fora de casa pela Serie A TIM, a equipe comandada pelo técnico Thiago Motta tenta virar a chave no Allianz Stadium. O time bianconero aposta no fator casa e no poder de fogo do atacante Dušan Vlahović para somar os primeiros três pontos e afastar a pressão.

Já o NEC Nijmegen desembarca na Itália com a missão de surpreender um dos gigantes do continente. A tradicional equipe holandesa busca fazer um jogo taticamente disciplinado fora de casa para conter o ímpeto inicial dos donos da casa, explorando os contra-ataques para tentar somar pontos valiosos nesta rodada de abertura do torneio.

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✅ Ficha do jogo: Juventus x NEC

Competição: Uefa Europa League 2026/27 (1ª rodada - Primeira Fase)

📅 Data: Quinta-feira, 17 de setembro de 2026

⏰ Horário: 16h00 (de Brasília)

📍 Local: Allianz Stadium, Turim (Itália)

📺 Onde assistir: Lance! (transmissão e tempo real)

Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Onde assistir ao vivo a partida entre Juventus e NEC pelo Liga Europa 2026/2027 (Arte / Lance!)

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