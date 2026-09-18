Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Bayern Munique x Union Berlin: onde assistir, horário e escalações

Bayern Munique e Union Berlin se enfrentam dia 18 de setembro, às 15h30, pela 4ª rodada,

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
18/09/2026 10:00
Favorite o Lance! no Google
Bundesliga 2026/2027 - Bayern Munique x Union Berlin
Onde assistir ao vivo a partida entre Bayern Munique e Union Berlin pelo Bundesliga 2026/2027 (Arte / Lance!)

Bayern Munique e Union Berlin se enfrentam nesta sexta-feira, 18 de setembro, às 15h30 no Allianz Arena, pela 4ª rodada da Bundesliga. O confronto, válido pela 4ª rodada da Bundesliga, terá transmissão da XSports (TV aberta).

Ficha do jogo

BAY
UNI
Campeonato
Bundesliga 2026/2027
Data e Hora
18/09/2026, 15:30
Local
Allianz Arena - München
Árbitro
Onde assistir
Não definido

O confronto opõe o quarto colocado, com sete pontos em três rodadas e a melhor defesa da competição, ao 16º, que acumula a pior defesa do campeonato e um único ponto conquistado.

continua após a publicidade

Harry Kane, a um gol de atingir a marca de cem na Bundesliga, lidera o ataque bávaro diante de uma defesa que cedeu pelo menos três gols em todas as três rodadas iniciais. Confira todos os detalhes e outros palpites de hoje no futebol.

Onde assistir

  • Competição: Bundesliga (Temporada regular)
  • 📅 Data: 18 de Setembro de 2026
  • ⏰ Horário: 15h30 (de Brasília)
  • 📍 Local: Allianz Arena, München
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Bayern Munique
Técnico: V. Kompany
J. Urbig; N. Brown, Kim Min-Jae, D. Upamecano e J. Stanišić; A. Pavlović, T. Bischof e I. Saibari; M. Olise, L. Karl e H. Kane.

continua após a publicidade

Union Berlin
Técnico: M. Lustrinelli
F. Rønnow; T. Rothe, F. Uduokhai, L. Querfeld e J. Juranović; A. Kemlein, M. Aebischer e R. Khedira; Jeong Woo-Yeong, L. Burcu e E. Latte Lath.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Serie C1 2026/2027 - Cosenza x Scafatese

Onde Assistir

Cosenza x Scafatese: onde assistir, horário e escalações

Há 2 horas
Filipe Luís durante o jogo entre Monaco e Olympique Marseille, pela Ligue 1

Onde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (18/09/2026)

Há 4 horas
Ligue 1 2026/2027 - Monaco x Lens

Onde Assistir

Monaco x Lens: onde assistir, horário e escalações

Há 12 horas
Liga Europa 2026/2027 - Juventus x NEC

Onde Assistir

Juventus x NEC: onde assistir ao jogo da Liga Europa

Há 19 horas
Liga Europa 2026/2027 - Besiktas x Olympique de Marseille

Onde Assistir

Besiktas x Olympique de Marseille: onde assistir ao jogo da Liga Europa

Há 20 horas
Liga Europa 2026/2027 - Real Sociedad x Bournemouth

Onde Assistir

Real Sociedad x Bournemouth: onde assistir ao jogo da Liga Europa

Há 20 horas
Mais LANCE!
Liga Europa 2026/2027 - Levski Sofia x Salzburg

Levski Sofia x Salzburg: horário e onde assistir

Brasileirão Série B 2026 - Ceará x Novorizontino

Ceará x Novorizontino: onde assistir, horário e escalações

Paquetá grita na comemoração do primeiro gol do Flamengo sobre o Corinthians

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (17/09/2026)

Serie C1 2026/2027 - AC Carpi x Ospitaletto

AC Carpi x Ospitaletto: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Giana Erminio x Trento

Giana Erminio x Trento: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Renate x Dolomiti Bellunesi

Renate x Dolomiti Bellunesi: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Union Brescia x Treviso

Union Brescia x Treviso: onde assistir, horário e escalações

Seleção Brasileira de vôlei na estreia do Sul-Americano masculino

Brasil x Bolívia: horário e onde assistir ao Pré-Olímpico de vôlei

Onde assistir ao vivo a partida entre Manchester United e Brighton pela Copa da Liga Inglesa 2026/2027 (Arte / Lance!)

Manchester United x Brighton: onde assistir a Copa da Liga Inglesa

Liga Europa 2026/2027 - Milan x Benfica

Milan x Benfica: onde assistir, horário e escalações

Onde assistir flamengo

Flamengo x Del Valle: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Libertadores

La Liga 2026/2027 - Barcelona x Racing Santander

Barcelona x Racing Santander: onde assistir, horário e escalações

La Liga 2026/2027 - Atlético de Madrid x Osasuna

Atlético de Madrid x Osasuna: odds, palpites e onde assistir