Bayern Munique x Union Berlin: onde assistir, horário e escalações
Bayern Munique e Union Berlin se enfrentam dia 18 de setembro, às 15h30, pela 4ª rodada,
Bayern Munique e Union Berlin se enfrentam nesta sexta-feira, 18 de setembro, às 15h30 no Allianz Arena, pela 4ª rodada da Bundesliga. O confronto, válido pela 4ª rodada da Bundesliga, terá transmissão da XSports (TV aberta).
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Ficha do jogo
O confronto opõe o quarto colocado, com sete pontos em três rodadas e a melhor defesa da competição, ao 16º, que acumula a pior defesa do campeonato e um único ponto conquistado.
Harry Kane, a um gol de atingir a marca de cem na Bundesliga, lidera o ataque bávaro diante de uma defesa que cedeu pelo menos três gols em todas as três rodadas iniciais. Confira todos os detalhes e outros palpites de hoje no futebol.
Onde assistir
- Competição: Bundesliga (Temporada regular)
- 📅 Data: 18 de Setembro de 2026
- ⏰ Horário: 15h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Allianz Arena, München
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Bayern Munique
Técnico: V. Kompany
J. Urbig; N. Brown, Kim Min-Jae, D. Upamecano e J. Stanišić; A. Pavlović, T. Bischof e I. Saibari; M. Olise, L. Karl e H. Kane.
Union Berlin
Técnico: M. Lustrinelli
F. Rønnow; T. Rothe, F. Uduokhai, L. Querfeld e J. Juranović; A. Kemlein, M. Aebischer e R. Khedira; Jeong Woo-Yeong, L. Burcu e E. Latte Lath.
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