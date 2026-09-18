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São Paulo x Internacional: onde assistir, horário e escalações

Confronto será decisivo para futuro da parte de baixo da tabela

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
18/09/2026 12:50
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Tricolor busca se recuperar de eliminação recente na Sul-Americana (Foto: Arte/Lance!)
Tricolor busca se recuperar de eliminação recente na Sul-Americana (Foto: Arte/Lance!)

São Paulo e Internacional se enfrentam neste sábado (19), às 21h (de Brasília), no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro. O Lance! acompanha a partida em tempo real. O jogo terá transmissão ao vivo no SporTV (TV fechada) e no Premiere (pay-per-view). ➡️️ Clique aqui para assistir no Premiere.

O Tricolor busca os três pontos para se afastar definitivamente da zona de rebaixamento e sonhar com uma possível classificação direta à Libertadores. Enquanto os Colorados querem sair da zona de rebaixamento e alcançar 31 pontos no campeonato.

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Ficha do jogo

São Paulo-escudo-onde-assistir
SAO
Internacional-escudo-onde-assistir
INT
Brasileirão
28ª. rodada do Brasileirão
Data e Hora
sábado (19), às 21h (de Brasília)
Local
Morumbis, em São Paulo (SP)
Árbitro
Bruno Arleu de Araújo
Assistentes
Thiago Henrique Neto Correa Farinha e Thayse Marques Fonseca
Var
Rodrigo Nunes de Sá
Onde assistir

Como chegam São Paulo e Internacional para o jogo

Eliminado da Sul-Americana, o São Paulo agora disputa somente o Brasileirão até o fim da temporada de 2026. O Tricolor foi eliminado após empatar em 1 a 1 com o Boca Juniors em casa. Na partida de ida, os argentinos venceram por 1 a 0.

Por outro lado, o rival sulista foi eliminado na fase mais recente da Copa do Brasil pelo seu maior rival, o Grêmio. Com isso, o Internacional também fica na disputa apenas do Campeonato Brasileiro até o encerramento da atual temporada.

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➡️Buta deve operar e não joga mais pelo São Paulo em 2026

Internacional e São Paulo se enfretaram em abril de 2026 (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)
Internacional e São Paulo se enfretaram em abril de 2026 (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

✅ FICHA TÉCNICA
SÃO PAULO X INTERNACIONAL
BRASILEIRÃO - 28ª RODADA

📆 Data e horário: sábado (19), às 21h (de Brasília)
📍 Local: Morumbis, em São Paulo (SP)
📺 Onde assistir: SporTV e Premiere
🟨 Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)
🚩 Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Thayse Marques Fonseca (RJ)
🖥️ VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

Prováveis escalações

SÃO PAULO (Técnico: Dorival Júnior)
Rafael; Domingos Duarte, Arboleda e Sabino; Lucas Ramon, Danielzinho, Marcos Antônio e Wendell; Artur, Gustavo Santana e Calleri.

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Internacional (Técnico: Paulo Pezzolano)
Matheus Cunha; Bruno Gomes, Maripán, Mercado e Matheus Bahia; Paulinho ou Ronaldo, Bruno Henrique e Vitinho; Carbonero, Alan Patrick e Bernabei.

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