São Paulo x Internacional: onde assistir, horário e escalações
Confronto será decisivo para futuro da parte de baixo da tabela
São Paulo e Internacional se enfrentam neste sábado (19), às 21h (de Brasília), no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro. O Lance! acompanha a partida em tempo real. O jogo terá transmissão ao vivo no SporTV (TV fechada) e no Premiere (pay-per-view). ➡️️ Clique aqui para assistir no Premiere.
O Tricolor busca os três pontos para se afastar definitivamente da zona de rebaixamento e sonhar com uma possível classificação direta à Libertadores. Enquanto os Colorados querem sair da zona de rebaixamento e alcançar 31 pontos no campeonato.
Ficha do jogo
Como chegam São Paulo e Internacional para o jogo
Eliminado da Sul-Americana, o São Paulo agora disputa somente o Brasileirão até o fim da temporada de 2026. O Tricolor foi eliminado após empatar em 1 a 1 com o Boca Juniors em casa. Na partida de ida, os argentinos venceram por 1 a 0.
Por outro lado, o rival sulista foi eliminado na fase mais recente da Copa do Brasil pelo seu maior rival, o Grêmio. Com isso, o Internacional também fica na disputa apenas do Campeonato Brasileiro até o encerramento da atual temporada.
➡️Buta deve operar e não joga mais pelo São Paulo em 2026
✅ FICHA TÉCNICA
SÃO PAULO X INTERNACIONAL
BRASILEIRÃO - 28ª RODADA
📆 Data e horário: sábado (19), às 21h (de Brasília)
📍 Local: Morumbis, em São Paulo (SP)
📺 Onde assistir: SporTV e Premiere
🟨 Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)
🚩 Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Thayse Marques Fonseca (RJ)
🖥️ VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)
Prováveis escalações
SÃO PAULO (Técnico: Dorival Júnior)
Rafael; Domingos Duarte, Arboleda e Sabino; Lucas Ramon, Danielzinho, Marcos Antônio e Wendell; Artur, Gustavo Santana e Calleri.
Internacional (Técnico: Paulo Pezzolano)
Matheus Cunha; Bruno Gomes, Maripán, Mercado e Matheus Bahia; Paulinho ou Ronaldo, Bruno Henrique e Vitinho; Carbonero, Alan Patrick e Bernabei.
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