Forlì x Torres: onde assistir, horário e escalações
Forlì e Torres se enfrentam dia 19 de setembro, às 9h30, pela 6ª rodada da Serie C1 2026
Forlì e Torres se enfrentam nesta 19 de setembro, às 9h30 no Stadio Tullo Morgagni, pela 6ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Forlì vem de empate fora de casa contra o Pineto por 1 a 1, pela Serie C1, em 16 de setembro. Antes, conquistou uma vitória em casa contra o Vis Pesaro por 2 a 1, também pela Serie C1.
FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 19 de Setembro de 2026, às 9h30
Local: Stadio Tullo Morgagni, Forlì
Rodada: 6
Fase: Girone B
O Torres vem de vitória em casa contra o Pianese por 2 a 1, pela Serie C1, em 16 de setembro. Antes, venceu também em casa o Ostiamare por 3 a 2, pela mesma competição.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone B)
- 📅 Data: 19 de Setembro de 2026
- ⏰ Horário: 9h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Tullo Morgagni, Forlì
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Forlì
Técnico: N. Campedelli
D. Theiner; L. Munaretti, F. Valentini, L. Palomba e N. Farinelli; C. De Risio, J. Scaccabarozzi e G. Perretta; D. Macrì, E. Petrelli e T. Gabellini.
Torres
Técnico: A. Greco
A. Zaccagno; N. Antonelli, G. Berto, F. Nunziatini e F. Corsinelli; A. Masala, M. Brentan e G. Zecca; M. Carboni, C. Bunino e L. Di Stefano.
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