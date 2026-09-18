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Forlì x Torres: onde assistir, horário e escalações

Forlì e Torres se enfrentam dia 19 de setembro, às 9h30, pela 6ª rodada da Serie C1 2026

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
18/09/2026 14:26
Atualizado há 1 minutos
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Serie C1 2026/2027 - Forlì x Torres
Onde assistir ao vivo a partida entre Forlì e Torres pelo Serie C1 2026/2027 (Arte / Lance!)

Forlì e Torres se enfrentam nesta 19 de setembro, às 9h30 no Stadio Tullo Morgagni, pela 6ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Forlì vem de empate fora de casa contra o Pineto por 1 a 1, pela Serie C1, em 16 de setembro. Antes, conquistou uma vitória em casa contra o Vis Pesaro por 2 a 1, também pela Serie C1.

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FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 19 de Setembro de 2026, às 9h30
Local: Stadio Tullo Morgagni, Forlì
Rodada: 6
Fase: Girone B

O Torres vem de vitória em casa contra o Pianese por 2 a 1, pela Serie C1, em 16 de setembro. Antes, venceu também em casa o Ostiamare por 3 a 2, pela mesma competição.

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Onde assistir

  • Competição: Serie C1 (Girone B)
  • 📅 Data: 19 de Setembro de 2026
  • ⏰ Horário: 9h30 (de Brasília)
  • 📍 Local: Stadio Tullo Morgagni, Forlì
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Forlì
Técnico: N. Campedelli
D. Theiner; L. Munaretti, F. Valentini, L. Palomba e N. Farinelli; C. De Risio, J. Scaccabarozzi e G. Perretta; D. Macrì, E. Petrelli e T. Gabellini.

Torres
Técnico: A. Greco
A. Zaccagno; N. Antonelli, G. Berto, F. Nunziatini e F. Corsinelli; A. Masala, M. Brentan e G. Zecca; M. Carboni, C. Bunino e L. Di Stefano.

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