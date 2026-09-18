João Fonseca estreia na Copa Davis; horário e onde assistir

Acostumado, apesar da pouca idade, a grandes desafios, João Fonseca, aos 20 anos, vai viver uma nova experiência nesta sexta-feira. Às 15h, o número 1 do Brasil e 29 do mundo vai jogar, pela primeira vez, uma partida de Copa Davis em casa. A partida contra Dominic Stricker (262º), de 24 anos, abre o confronto diante da Suíça, na Farmasi Arena, na Barra da Tijuca. O Lance! acompanha o duelo em tempo real.





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Até aqui, o tenista suíço só disputou uma chave principal de ATP na temporada: superou o espanhol Jaume Munar (44º) na estreia no saibro em Gstaad, em casa. No entanto, na rodada seguinte, caiu diante do ucraniano Aleksandar Shevchenko (100º). No restante do ano, como na maior parte da carreira, só jogou Challengers, com apenas um título, no saibro de Sion, na Suíça, em agosto. Naquela campanha, o rival melhor ranqueado foi o francês Raphael Perot (353º). Na carreira, são 26 triunfos e 33 derrotas em torneios ATP. Como juvenil, Dominic chegou ao terceiro lugar do ranking mundial, com destaque para o título de Roland Garros da categoria, em 2020.



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- É uma honra para mim abrir os trabalhos da nossa equipe. Isso mostra que fiz algumas coisas certas nos últimos meses. Será uma partida difícil contra Fonseca, que já provou diversas vezes estar entre os melhores jogadores do mundo. Mas também sei que, em um bom dia, posso ter minhas chances contra esse tipo de jogador - contou Stricker.



Enfrentar tenistas do Brasil é um fato raro na trajetória de Stricker. A última vez foi em março de 2023, com vitória sobre Felipe Meligeni, por 6/7, 6/2 e 6/4, no Challenger de Praga, na República Tcheca.



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Suíço Dominic Stricker, campeão do Challenger de Sion em agosto de 2026 (Foto: Reprodução)

Wawrinka vem de sequência de derrotas

Logo após João Fonseca e Stricker, nesta sexta, o paulista (radicado no Rio de Janeiro) Gustavo Heide (123º) mede forças com o principal nome dos rivais, o veterano Stan Wawrinka (134º), de 41 anos, que encerra a carreira nesta temporada. Ex-número 3 do mundo, Stan soma apenas sete vitórias em 23 jogos de ATP em 2026.



Seu último triunfo em torneios desse nível foi em maio, na estreia do ATP 250 de Genebra, na Suíça. Na ocasião, superou o italiano Raul Brancaccio (241º), por 2 sets a 1. Desde então, o principal tenista suíço perdeu na primeira rodada de Roland Garros (para o holandês Jesper de Jong, 106º), de Wimbledon (para o italiano Matteo Berrettini, 51º), dos ATP's 250 de Gstaad (para o português Jaime Faria, 92º) e de Estoril (para o argentino Roman Burruchaga, 60º). Há duas semanas, no US Open, Stan sofreu novo revés na rodada inaugural, dessa vez no US Open: 3 sets a 0 para Berrettini.

Para o número 1 do Brasil, que soma quatro vitórias em seis jogos na Davis, os adversários do confronto na Barra da Tijuca merecem todo respeito. E não poupou elogios aos rivais suíços:

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- A gente tem que pensar em um jogo de cada vez. O primeiro é contra o Stricker, que é um jogador completo, já foi top 100 e ganhou de grandes tenistas. Acho que esse é o primeiro jogo que a gente tem que pensar. Mas, obviamente, num possível confronto, no sábado, vai ser uma honra, com certeza. Todos sabem que o Wawrinka é um grandíssimo jogador. Toda a história dele no tênis é muito grande - disse Fonseca.



🎾✅ Ficha técnica

João Fonseca (BRA) x Dominic Stricker (SUI) - Copa Davis

📅 Data e horário: sexta-feira, 18 de setembro de 2026, às 15h (horário de Brasília)

📍 Local: Farmasi Arena, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro

📺 Onde assistir: Cazé TV

