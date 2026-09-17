Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Real Sociedad x Bournemouth: onde assistir ao jogo da Liga Europa

No Anoeta, Real Sociedad e Bournemouth estreiam na fase de liga da Liga Europa

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
17/09/2026 14:00
Favorite o Lance! no Google
Liga Europa 2026/2027 - Real Sociedad x Bournemouth
Onde assistir ao vivo a partida entre Real Sociedad e Bournemouth pelo Liga Europa 2026/2027 (Arte / Lance!)

Real Sociedad e Bournemouth se enfrentam nesta quinta-feira (17), às 16h (horário de Brasília), no Estadio Municipal de Anoeta, em Donostia-San Sebastián. O confronto é válido pela 1ª rodada da primeira fase da Uefa Europa League 2026/27 e marca o início da caminhada continental para espanhóis e ingleses. O Lance! acompanha a partida em tempo real. ➡️ Clique para assistir no Prime Video com 30 dias grátis!

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Ficha do jogo

RSO
BOR
Campeonato
Liga Europa 2026/2027
Data e Hora
17/09/2026, 16:00
Local
Estadio Municipal de Anoeta - Donostia-San Sebastián
Árbitro
Onde assistir

Como chegam Real Sociedad e Bournemouth para a partida?

A Real Sociedad chega para a estreia europeia buscando reabilitação imediata diante de sua torcida. Após sofrer um duro golpe ao ser derrotada em casa por 3 a 0 pelo Atlético de Madrid por La Liga, a equipe comandada pelo técnico Pellegrino Matarazzo aposta no fator local e na liderança do atacante Mikel Oyarzabal para estrear com vitória e recuperar a confiança na temporada.

Já o Bournemouth desembarca na Espanha vivendo um momento mais estável e tentando surpreender fora de casa. Vindo de um empate por 2 a 2 contra o Brentford pela Premier League, o time do técnico Marco Rose aposta na força de seu setor ofensivo liderado por Justin Kluivert, Rayan e o centroavante brasileiro Evanilson para somar os primeiros pontos no torneio continental.

continua após a publicidade

Ficha do jogo: Real Sociedad x Bournemouth
Competição: UEFA Europa League 2026/27 (1ª rodada - Primeira Fase)
📅 Data: Quinta-feira, 17 de setembro de 2026
Horário: 16h00 (de Brasília)
📍 Local: Estadio Municipal de Anoeta, Donostia-San Sebastián (Espanha)
📺 Onde assistir: CazéTV (Streaming/YouTube) e Prime Video (Streaming)
Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

📋 Prováveis Escalações

Liga Europa 2026/2027 - Real Sociedad x Bournemouth
Onde assistir ao vivo a partida entre Real Sociedad e Bournemouth pelo Liga Europa 2026/2027 (Arte / Lance!)

REAL SOCIEDAD (Técnico: Pellegrino Matarazzo):
Álex Remiro; M. Sarr, Luken Beitia, J. Aramburu e Carlos Soler; Y. Herrera, L. Sučić e Sergio Gómez; Ander Barrenetxea, Gonçalo Guedes e Mikel Oyarzabal

continua após a publicidade

BOURNEMOUTH (Técnico: Marco Rose):
Đ. Petrović; A. Truffert, António Silva, J. Hill e A. Smith; T. Adams, A. Scott e M. Tavernier; J. Kluivert, Rayan e Evanilson.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

Tudo sobre
Sugerida para você!
Liga Europa 2026/2027 - Juventus x NEC

Onde Assistir

Juventus x NEC: onde assistir ao jogo da Liga Europa

Há 14 minutos
Liga Europa 2026/2027 - Besiktas x Olympique de Marseille

Onde Assistir

Besiktas x Olympique de Marseille: onde assistir ao jogo da Liga Europa

Há 24 minutos
Liga Europa 2026/2027 - Levski Sofia x Salzburg

Onde Assistir

Levski Sofia x Salzburg: horário e onde assistir

Há 3 horas
Brasileirão Série B 2026 - Ceará x Novorizontino

Onde Assistir

Ceará x Novorizontino: onde assistir, horário e escalações

Há 5 horas
Paquetá grita na comemoração do primeiro gol do Flamengo sobre o Corinthians

Onde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (17/09/2026)

Há 8 horas
Serie C1 2026/2027 - AC Carpi x Ospitaletto

Onde Assistir

AC Carpi x Ospitaletto: onde assistir, horário e escalações

Há 10 horas
Mais LANCE!
Serie C1 2026/2027 - Giana Erminio x Trento

Giana Erminio x Trento: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Renate x Dolomiti Bellunesi

Renate x Dolomiti Bellunesi: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Union Brescia x Treviso

Union Brescia x Treviso: onde assistir, horário e escalações

Seleção Brasileira de vôlei na estreia do Sul-Americano masculino

Brasil x Bolívia: horário e onde assistir ao Pré-Olímpico de vôlei

Onde assistir ao vivo a partida entre Manchester United e Brighton pela Copa da Liga Inglesa 2026/2027 (Arte / Lance!)

Manchester United x Brighton: onde assistir a Copa da Liga Inglesa

Liga Europa 2026/2027 - Milan x Benfica

Milan x Benfica: onde assistir, horário e escalações

Onde assistir flamengo

Flamengo x Del Valle: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Libertadores

La Liga 2026/2027 - Barcelona x Racing Santander

Barcelona x Racing Santander: onde assistir, horário e escalações

La Liga 2026/2027 - Atlético de Madrid x Osasuna

Atlético de Madrid x Osasuna: odds, palpites e onde assistir

Liga Europa 2026/2027 - Ararat-Armenia x Sparta Praga

Ararat-Armenia x Sparta Praga: onde assistir, horário e tendências de apostas

Liga Europa 2026/2027 - Omonia Nicosia x Celta de Vigo

Omonia Nicosia x Celta de Vigo: onde assistir, horário e tendências de apostas

La Liga 2026/2027 - Deportivo La Coruña x Sevilla

Deportivo A Coruña x Sevilla: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Torres x Pianese

Torres x Pianese: onde assistir, horário e escalações