Real Sociedad x Bournemouth: onde assistir ao jogo da Liga Europa
No Anoeta, Real Sociedad e Bournemouth estreiam na fase de liga da Liga Europa
Real Sociedad e Bournemouth se enfrentam nesta quinta-feira (17), às 16h (horário de Brasília), no Estadio Municipal de Anoeta, em Donostia-San Sebastián. O confronto é válido pela 1ª rodada da primeira fase da Uefa Europa League 2026/27 e marca o início da caminhada continental para espanhóis e ingleses. O Lance! acompanha a partida em tempo real. ➡️ Clique para assistir no Prime Video com 30 dias grátis!
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Ficha do jogo
Como chegam Real Sociedad e Bournemouth para a partida?
A Real Sociedad chega para a estreia europeia buscando reabilitação imediata diante de sua torcida. Após sofrer um duro golpe ao ser derrotada em casa por 3 a 0 pelo Atlético de Madrid por La Liga, a equipe comandada pelo técnico Pellegrino Matarazzo aposta no fator local e na liderança do atacante Mikel Oyarzabal para estrear com vitória e recuperar a confiança na temporada.
Já o Bournemouth desembarca na Espanha vivendo um momento mais estável e tentando surpreender fora de casa. Vindo de um empate por 2 a 2 contra o Brentford pela Premier League, o time do técnico Marco Rose aposta na força de seu setor ofensivo liderado por Justin Kluivert, Rayan e o centroavante brasileiro Evanilson para somar os primeiros pontos no torneio continental.
✅ Ficha do jogo: Real Sociedad x Bournemouth
Competição: UEFA Europa League 2026/27 (1ª rodada - Primeira Fase)
📅 Data: Quinta-feira, 17 de setembro de 2026
⏰ Horário: 16h00 (de Brasília)
📍 Local: Estadio Municipal de Anoeta, Donostia-San Sebastián (Espanha)
📺 Onde assistir: CazéTV (Streaming/YouTube) e Prime Video (Streaming)
Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
📋 Prováveis Escalações
REAL SOCIEDAD (Técnico: Pellegrino Matarazzo):
Álex Remiro; M. Sarr, Luken Beitia, J. Aramburu e Carlos Soler; Y. Herrera, L. Sučić e Sergio Gómez; Ander Barrenetxea, Gonçalo Guedes e Mikel Oyarzabal
BOURNEMOUTH (Técnico: Marco Rose):
Đ. Petrović; A. Truffert, António Silva, J. Hill e A. Smith; T. Adams, A. Scott e M. Tavernier; J. Kluivert, Rayan e Evanilson.
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