Catania x Barletta: onde assistir, horário e escalações
Catania e Barletta se enfrentam dia 19 de setembro, às 15h30, pela 6ª rodada da Serie C1
Catania e Barletta se enfrentam nesta 19 de setembro, às 15h30 no Stadio Angelo Massimino, pela 6ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Catania vem de vitória fora de casa contra o Picerno por 4 a 2, pelo mesmo campeonato. Já o Barletta empatou em casa contra a Salernitana por 1 a 1 na última rodada da Serie C1 2026/2027.
FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 19 de Setembro de 2026, às 15h30
Local: Stadio Angelo Massimino, Catania
Rodada: 6
Fase: Girone C
O Barletta vem de empate em casa contra a Salernitana por 1 a 1, pelo Serie C1 2026/2027. Nos jogos anteriores disponíveis, o time tem mostrado equilíbrio na competição.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone C)
- 📅 Data: 19 de Setembro de 2026
- ⏰ Horário: 15h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Angelo Massimino, Catania
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Catania
Técnico: E. Longo
A. Dini; A. Allegretto, M. Perrotta, M. Di Gennaro e M. Ierardi; A. Vallocchia, A. Quaini e N. Cavuoti; E. Cicerelli, G. Bruzzaniti e F. Russo.
Barletta
Técnico: M. Paci
K. Matošević; A. Vona, N. Bizzotto, M. Manetta e G. Coccia; F. Laringe, I. Voca e D. Franco; Mateus Castro, A. Partipilo e A. Ferrante.
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