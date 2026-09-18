Catania x Barletta: onde assistir, horário e escalações

Catania e Barletta se enfrentam nesta 19 de setembro, às 15h30 no Stadio Angelo Massimino, pela 6ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Catania vem de vitória fora de casa contra o Picerno por 4 a 2, pelo mesmo campeonato. Já o Barletta empatou em casa contra a Salernitana por 1 a 1 na última rodada da Serie C1 2026/2027.

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FICHA do confronto

Competição: Serie C1 2026/2027

Data e horário: 19 de Setembro de 2026, às 15h30

Local: Stadio Angelo Massimino, Catania

Rodada: 6

Fase: Girone C

O Barletta vem de empate em casa contra a Salernitana por 1 a 1, pelo Serie C1 2026/2027. Nos jogos anteriores disponíveis, o time tem mostrado equilíbrio na competição.

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Onde assistir

Competição: Serie C1 (Girone C)

📅 Data: 19 de Setembro de 2026

⏰ Horário: 15h30 (de Brasília)

📍 Local: Stadio Angelo Massimino, Catania

Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Catania

Técnico: E. Longo

A. Dini; A. Allegretto, M. Perrotta, M. Di Gennaro e M. Ierardi; A. Vallocchia, A. Quaini e N. Cavuoti; E. Cicerelli, G. Bruzzaniti e F. Russo.

Barletta

Técnico: M. Paci

K. Matošević; A. Vona, N. Bizzotto, M. Manetta e G. Coccia; F. Laringe, I. Voca e D. Franco; Mateus Castro, A. Partipilo e A. Ferrante.