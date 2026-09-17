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Monaco x Lens: onde assistir, horário e escalações

Monaco e Lens se enfrentam dia 18 de setembro, às 15h45, pela 5ª rodada da Ligue 1 2026/

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
17/09/2026 21:25
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Ligue 1 2026/2027 - Monaco x Lens
Onde assistir ao vivo a partida entre Monaco e Lens pelo Ligue 1 2026/2027 (Arte / Lance!)

Monaco e Lens se enfrentam nesta sexta-feira (18), às 15h45 no Stade Louis-II, em Monaco, pela 5ª rodada da Ligue 1. O confronto, válido pela 5ª rodada do Ligue 1 2026/2027, terá transmissão ao vivo da CazéTV.

Escalações prováveis

Monaco
Técnico: Filipe Luís
L. Hrádecký; Flávio Nazinho, S. Sané, E. Dier e Vanderson; S. Idumbo, L. Camara e A. Soubeir; D. Zakaria, A. Golovin e P. Brunner.

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Lens
Técnico: D. Toppmöller
R. Risser; J. Gradit, K. Antonio, M. Udol e R. Aguilar; M. Cuisance, A. Bulatović e M. Skóraś; A. Sima, F. Thauvin e O. Édouard.

Ficha do jogo

ASM
RCL
Campeonato
Ligue 1 2026/2027
Data e Hora
18/09/2026, 15:45
Local
Stade Louis-II - Monaco
Árbitro
Onde assistir
Não definido

Monaco x Lens: análise da partida

O Monaco acumula dez pontos em quatro rodadas de Ligue 1 (três vitórias e um empate) e divide a liderança com Lille e Rennes, separados apenas pelo saldo de gols. A equipe de Filipe Luís sofreu apenas dois gols no campeonato até aqui, empatada com Paris FC e Lyon como a defesa menos vazada da competição (0,5 gol sofrido por jogo, segundo o FotMob).

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O único tropeço veio na última rodada, um empate de 1 x 1 em Estrasburgo, onde um gol contra de Sadibou Sané abriu o placar antes de Paris Brunner empatar aos 72 minutos. Brunner, aliás, lidera a artilharia do Monaco na Ligue 1 com três gols, dividindo a vice-artilharia geral da competição.

O Lens vive uma turbulência rara: o clube demitiu Dino Toppmoller por comum acordo no dia 15 de setembro, após apenas quatro jogos de Ligue 1, citando um desgaste na relação com o elenco e divergências sobre a reestruturação da comissão técnica.

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Yannick Cahuzac, ex-meio-campista e auxiliar desde o verão europeu, assume interinamente ao lado de Bilal Hamdi, mas reportagens indicam que ele não possui a licença exigida para comandar permanentemente na Ligue 1.

O Lens ocupa a décima posição com quatro pontos (uma vitória, um empate e duas derrotas), mas mantém números ofensivos expressivos: oito gols marcados, segundo melhor ataque da liga ao lado do Rennes, e líder isolado em xG (10,2) e grandes chances criadas (23), de acordo com o FotMob.

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A contradição está na finalização: o Lens também lidera em grandes chances desperdiçadas (15), o que ajuda a explicar as duas derrotas consecutivas antes da vitória na Champions League contra o Slavia Praga (3 x 2, fora de casa).

Na Ligue 1, porém, o Lens não vence há três rodadas seguidas: derrota por 1 x 2 em Estrasburgo, derrota por 0 x 1 para o Lorient em casa e empate de 2 x 2 no Le Mans, recuperando-se de dois gols de desvantagem.

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No Stade Louis-II, o Monaco não perde um jogo de Ligue 1 em setembro desde 2023, quando caiu diante do Nice por 1 x 0.

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