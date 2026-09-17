Monaco x Lens: onde assistir, horário e escalações
Monaco e Lens se enfrentam dia 18 de setembro, às 15h45, pela 5ª rodada da Ligue 1 2026/
Monaco e Lens se enfrentam nesta sexta-feira (18), às 15h45 no Stade Louis-II, em Monaco, pela 5ª rodada da Ligue 1. O confronto, válido pela 5ª rodada do Ligue 1 2026/2027, terá transmissão ao vivo da CazéTV.
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Escalações prováveis
Monaco
Técnico: Filipe Luís
L. Hrádecký; Flávio Nazinho, S. Sané, E. Dier e Vanderson; S. Idumbo, L. Camara e A. Soubeir; D. Zakaria, A. Golovin e P. Brunner.
Lens
Técnico: D. Toppmöller
R. Risser; J. Gradit, K. Antonio, M. Udol e R. Aguilar; M. Cuisance, A. Bulatović e M. Skóraś; A. Sima, F. Thauvin e O. Édouard.
Ficha do jogo
Monaco x Lens: análise da partida
O Monaco acumula dez pontos em quatro rodadas de Ligue 1 (três vitórias e um empate) e divide a liderança com Lille e Rennes, separados apenas pelo saldo de gols. A equipe de Filipe Luís sofreu apenas dois gols no campeonato até aqui, empatada com Paris FC e Lyon como a defesa menos vazada da competição (0,5 gol sofrido por jogo, segundo o FotMob).
O único tropeço veio na última rodada, um empate de 1 x 1 em Estrasburgo, onde um gol contra de Sadibou Sané abriu o placar antes de Paris Brunner empatar aos 72 minutos. Brunner, aliás, lidera a artilharia do Monaco na Ligue 1 com três gols, dividindo a vice-artilharia geral da competição.
O Lens vive uma turbulência rara: o clube demitiu Dino Toppmoller por comum acordo no dia 15 de setembro, após apenas quatro jogos de Ligue 1, citando um desgaste na relação com o elenco e divergências sobre a reestruturação da comissão técnica.
Yannick Cahuzac, ex-meio-campista e auxiliar desde o verão europeu, assume interinamente ao lado de Bilal Hamdi, mas reportagens indicam que ele não possui a licença exigida para comandar permanentemente na Ligue 1.
O Lens ocupa a décima posição com quatro pontos (uma vitória, um empate e duas derrotas), mas mantém números ofensivos expressivos: oito gols marcados, segundo melhor ataque da liga ao lado do Rennes, e líder isolado em xG (10,2) e grandes chances criadas (23), de acordo com o FotMob.
A contradição está na finalização: o Lens também lidera em grandes chances desperdiçadas (15), o que ajuda a explicar as duas derrotas consecutivas antes da vitória na Champions League contra o Slavia Praga (3 x 2, fora de casa).
Na Ligue 1, porém, o Lens não vence há três rodadas seguidas: derrota por 1 x 2 em Estrasburgo, derrota por 0 x 1 para o Lorient em casa e empate de 2 x 2 no Le Mans, recuperando-se de dois gols de desvantagem.
No Stade Louis-II, o Monaco não perde um jogo de Ligue 1 em setembro desde 2023, quando caiu diante do Nice por 1 x 0.
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