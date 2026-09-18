Mirassol x Botafogo: onde assistir, horário e escalações

Mirassol e Botafogo se enfrentam nesta 19 de setembro, às 17h no Estádio José Maria de Campos Maia, pela 28ª rodada do Brasileirão Série A. O confronto, válido pela 28ª rodada do Brasileirão Série A, terá transmissão do. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Mirassol vem de empate em Mirassol 2 x 2 Vitória, pelo Brasileirão Série A, em 13 de setembro de 2026. Nos jogos anteriores disponíveis, a equipe busca melhorar sua campanha na temporada regular.

continua após a publicidade

Já o Botafogo vem de vitória em Botafogo 3 x 2 Grêmio, pelo Brasileirão Série A, em 16 de setembro de 2026. Nos jogos anteriores disponíveis, a equipe busca manter a boa forma na temporada regular.

Ficha do jogo MIR BOT Brasileirão Data e Hora Sábado (19), às 17h (de Brasília) Local Estádio José Maria de Campos Maia, Mirassol, São Paulo Árbitro Felipe Fernandes de Lima (MG) Assistentes Guilherme Dias Camilo (MG) e Alex dos Santos (SC) Var Rodolpho Toski Marques (PR) Onde assistir

Onde assistir

Competição: Brasileirão Série A (Temporada regular) 📅 Data: 19 de Setembro de 2026 ⏰ Horário: 17h (de Brasília) 📍 Local: Estádio José Maria de Campos Maia, Mirassol, São Paulo Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Mirassol

Técnico: Rafael Guanaes

Alex Muralha; Reinaldo, Willian Machado, Gabriel Knesowitsch e Igor Formiga; Wallisson, Shaylon e Japa; Chico, Bruno Santos e Alesson.

continua após a publicidade

Botafogo

Técnico: Rodrigo Bellão

Gabriel Batista; Alex Telles, L. Monzón, Arthur Chaves e Vitinho; Danilo Santos, Huguinho e Á. Montoro; Edenílson, Júnior Santos e Arthur Cabral.

Gol de Montoro deu a virada ao Botafogo sobre o Grêmio (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.