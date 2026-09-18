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Mirassol x Botafogo: onde assistir, horário e escalações

Mirassol e Botafogo se enfrentam dia 19 de setembro, às 17h, pela 28ª rodada do Brasileirão

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
18/09/2026 16:00
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Brasileirão Série A 2026 - Mirassol x Botafogo
Onde assistir ao vivo a partida entre Mirassol e Botafogo pelo Brasileirão Série A 2026 (Arte / Lance!)

Mirassol e Botafogo se enfrentam nesta 19 de setembro, às 17h no Estádio José Maria de Campos Maia, pela 28ª rodada do Brasileirão Série A. O confronto, válido pela 28ª rodada do Brasileirão Série A, terá transmissão do. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Mirassol vem de empate em Mirassol 2 x 2 Vitória, pelo Brasileirão Série A, em 13 de setembro de 2026. Nos jogos anteriores disponíveis, a equipe busca melhorar sua campanha na temporada regular.

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Já o Botafogo vem de vitória em Botafogo 3 x 2 Grêmio, pelo Brasileirão Série A, em 16 de setembro de 2026. Nos jogos anteriores disponíveis, a equipe busca manter a boa forma na temporada regular.

Ficha do jogo

Escudo Mirassol
MIR
Botafogo-escudo-onde-assistir
BOT
Brasileirão
Data e Hora
Sábado (19), às 17h (de Brasília)
Local
Estádio José Maria de Campos Maia, Mirassol, São Paulo
Árbitro
Felipe Fernandes de Lima (MG)
Assistentes
Guilherme Dias Camilo (MG) e Alex dos Santos (SC)
Var
Rodolpho Toski Marques (PR)
Onde assistir

Onde assistir

  1. Competição: Brasileirão Série A (Temporada regular)
  2. 📅 Data: 19 de Setembro de 2026
  3. ⏰ Horário: 17h (de Brasília)
  4. 📍 Local: Estádio José Maria de Campos Maia, Mirassol, São Paulo
  5. Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Mirassol
Técnico: Rafael Guanaes
Alex Muralha; Reinaldo, Willian Machado, Gabriel Knesowitsch e Igor Formiga; Wallisson, Shaylon e Japa; Chico, Bruno Santos e Alesson.

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Botafogo
Técnico: Rodrigo Bellão
Gabriel Batista; Alex Telles, L. Monzón, Arthur Chaves e Vitinho; Danilo Santos, Huguinho e Á. Montoro; Edenílson, Júnior Santos e Arthur Cabral.

Gol de Montoro deu a virada ao Botafogo sobre o Grêmio
Gol de Montoro deu a virada ao Botafogo sobre o Grêmio (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

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