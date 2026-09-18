Mirassol x Botafogo: onde assistir, horário e escalações
Mirassol e Botafogo se enfrentam dia 19 de setembro, às 17h, pela 28ª rodada do Brasileirão
Mirassol e Botafogo se enfrentam nesta 19 de setembro, às 17h no Estádio José Maria de Campos Maia, pela 28ª rodada do Brasileirão Série A. O confronto, válido pela 28ª rodada do Brasileirão Série A, terá transmissão do. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Mirassol vem de empate em Mirassol 2 x 2 Vitória, pelo Brasileirão Série A, em 13 de setembro de 2026. Nos jogos anteriores disponíveis, a equipe busca melhorar sua campanha na temporada regular.
Já o Botafogo vem de vitória em Botafogo 3 x 2 Grêmio, pelo Brasileirão Série A, em 16 de setembro de 2026. Nos jogos anteriores disponíveis, a equipe busca manter a boa forma na temporada regular.
Ficha do jogo
Onde assistir
- Competição: Brasileirão Série A (Temporada regular)
- 📅 Data: 19 de Setembro de 2026
- ⏰ Horário: 17h (de Brasília)
- 📍 Local: Estádio José Maria de Campos Maia, Mirassol, São Paulo
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Mirassol
Técnico: Rafael Guanaes
Alex Muralha; Reinaldo, Willian Machado, Gabriel Knesowitsch e Igor Formiga; Wallisson, Shaylon e Japa; Chico, Bruno Santos e Alesson.
Botafogo
Técnico: Rodrigo Bellão
Gabriel Batista; Alex Telles, L. Monzón, Arthur Chaves e Vitinho; Danilo Santos, Huguinho e Á. Montoro; Edenílson, Júnior Santos e Arthur Cabral.
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