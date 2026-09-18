Espanyol x Elche: onde assistir, horário e escalações
Espanyol e Elche se enfrentam dia 18 de setembro, às 16h, pela 7ª rodada da La Liga 2026/
Espanyol e Elche se enfrentam nesta sexta-feira, 18 de setembro, às 16h, no RCDE Stadium, em Cornella de Llobregat, pela 7ª rodada da La Liga 2026/2027. O confronto terá transmissão do Disney+ e Prime Video. ➡️ Clique para assistir no Prime Video com 30 dias grátis!
O Espanyol vem de derrota para o Rayo Vallecano por 2 a 1, em jogo válido pela 6ª rodada da La Liga. Na rodada anterior, a equipe conquistou vitória fora de casa contra o Osasuna por 2 a 0. O Elche, por sua vez, vem de derrota em casa para o Real Madrid por 3 a 2, pela 6ª rodada da La Liga Antes disso, empatou fora de casa contra o Athletic Bilbao por 1 a 1.
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Ficha do jogo
Onde assistir
- Competição: La Liga
- 📅 Data: 18 de Setembro de 2026
- ⏰ Horário: 16h (de Brasília)
- 📍 Local: RCDE Stadium, Cornella de Llobregat
- 📺 Onde assistir: Disney +, Prime Video
Prováveis escalações
Espanyol
Técnico: Manolo González
M. Dmitrović; Roger Hinojo, L. Cabrera, C. Riedel e V. Drkušić; Q. Hartman, Urko González de Zárate e Gabriel Moscardo; Javi Hernández, Edu Expósito e Roberto Fernández.
Elche
Técnico: M. Anselmi
M. Dituro; Víctor Chust, Buba Sangaré, R. Revivo e F. Redondo; Marc Aguado, Gonzalo Villar e Martim Neto; Tete Morente, Germán Valera e A. Osorio.
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