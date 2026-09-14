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Bahia x Remo: onde assistir, horário e escalações do duelo válido pelo Brasileirão

Bahia e Remo se enfrentam nesta segunda-feira (14), às 20h, pela 27ª rodada do Brasileirão Série A 2026, na Arena Fonte Nova

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
14/09/2026 12:26
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Brasileirão Série A 2026 - Bahia x Remo-PA
Onde assistir ao vivo a partida entre Bahia e Remo-PA pelo Brasileirão Série A 2026 (Arte / Lance!)

O Bahia enfrenta o Remo nesta segunda-feira (14), às 20h (de Brasília) na Arena Fonte Nova, pela 27ª rodada do Brasileirão Série A. Enquanto o Esquadrão mira a parte de cima da tabela, o Leão joga pressionado na luta contra o Z-4. O duelo será transmitido ao vivo pelo SporTV e pelo Premiere. Clique para assistir no Premiere.

Ficha do jogo

Escudo Bahia
BAH
Remo-escudo-onde-assistir
REM
Brasilerião
27ª rodada
Data e Hora
Segunda-feira (14), às 20h (de Brasília)
Local
Arena Fonte Nova, Salvador, Bahia
Árbitro
Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)
Assistentes
Francisco Chaves Bezerra Junior (PE) e Andrey Luiz de Freitas (PR)
Var
Douglas Schwengber da Silva (RS)
Onde assistir

Como chegam as equipes

O Bahia ocupa a quinta colocação, com 43 pontos em 26 rodadas, e pode entrar no G-4 em caso de vitória combinada a tropeços de rivais diretos. A equipe chega à reta final da competição com campanha sólida e confiança elevada.

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Desde a última derrota, sofrida diante do Coritiba na 17ª rodada, o Tricolor somou cinco vitórias e cinco empates. A sequência de dez jogos sem perder sustenta a melhor fase do time no Brasileirão.

Por outro lado, o Remo vive situação oposta na tabela. Com 23 pontos, aparece na 19ª posição e está apenas dois acima da Chapecoense, lanterna da competição.

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A fase recente reforça a pressão. Nos últimos cinco jogos, a equipe somou dois empates e três derrotas, com seis gols marcados e oito sofridos.

Fora de casa, a fragilidade se torna ainda mais evidente. O Remo tem duas vitórias, três empates e oito derrotas como visitante, somando apenas nove pontos longe de Belém.

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Confrontos diretos entre Bahia x Remo

O retrospecto recente pertence ao Remo, com três vitórias em três jogos na temporada, algo inédito no histórico entre os clubes. Na oitava rodada do Brasileirão, em 22 de março, o Remo goleou o Bahia por 4 x 1 no Mangueirão.

Pela Copa do Brasil, a eliminação custou caro ao Tricolor: derrota por 3 x 1 na ida, em Salvador, seguida de novo revés por 2 x 1 na volta, em Belém.

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Antes de 2026, o Remo jamais havia vencido o Bahia em competições oficiais. No histórico geral, são 15 partidas, com sete vitórias baianas, cinco empates e três triunfos paraenses, todos nesta temporada.

✅ FICHA TÉCNICA

BAHIA 🆚 REMO
🏆 Brasileirão Série A – 27ª rodada

📆 Data e horário: Segunda-feira (14), às 20h (de Brasília)
📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador, Bahia
📺 Onde assistir: SporTV e Premiere

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)
Ronaldo; Román Gómez, David Duarte, Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Rodrigo Nestor; Olivera, Erick Pulga e Alejo Véliz.

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REMO (Técnico: Léo Condé)
Marcelo Rangel; Matheus Alexandre, Marllon, Tchamba e Marlon; Patrick, Picco e Zé Ricardo; Yago Pikachu, Gabriel Taliari e Galeano.

Arena Fonte Nova (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)
Arena Fonte Nova (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

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