Remo x Flamengo: onde assistir, horário e escalações da partida pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam às 16h deste domingo, no Mangueirão, pela 26ª rodada
O Flamengo, na caça ao líder Palmeiras, visita o Remo neste domingo (6), às 16h (de Brasília), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida, no Mangueirão, em Belém, contará com a transmissão do Premiere. ➡️ Clique para assistir no Premiere.
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Veja a classificação do Campeonato Brasileiro Série A
Ficha do jogo
Após vitórias convincentes contra Botafogo e Mirassol, o Flamengo busca três pontos para assumir a liderança do Brasileirão. Vice-líder, o Rubro-Negro tem 51 pontos, um a menos que o líder Palmeiras, que enfrenta o Botafogo, no Rio, nesta rodada.
O Remo, por sua vez, ocupa a 19ª posição, com 23 pontos. Uma vitória contra o poderoso Flamengo, além de dar um respiro na tabela, também pode fazer a equipe mudar a chave no torneio.
Confronto no primeiro turno
No primeiro turno, no Maracanã, o Flamengo venceu o Remo por 3 a 0, com gols de Luiz Araújo, Samuel Lino e Léo Ortiz.
Como chega o Remo
O técnico Léo Condé deve ter retornos importantes contra o Flamengo. Afinal, o atacante Jajá, o lateral-esquerdo titular Mayk e o volante Edson Fernando treinaram com bola durante a semana e devem ser relacionados. Se retornarem, apenas João Lucas, que se recupera de uma grave lesão no joelho, será desfalque.
Como chega o Flamengo
O Flamengo conta com retornos importantes para o jogo no Mangueirão. Os reforços Anthony Valencia e Joaquín Freitas, regularizados na CBF, foram relacionados e ficam à disposição. Quem também viajou com a delegação foi o volante Pulgar, que se recuperou de uma pancada na partida contra o Mirassol. De la Cruz e Vitão, desfalques nas últimas partidas, também vão para o jogo.
Por outro lado, Alex Sandro, que realiza atividades com a preparação física, e Evertton Araújo, que se recupera de uma lesão muscular na coxa esquerda, não jogam. O mesmo vale para Gonzalo Plata, que ainda não retornou ao Brasil após uma negativa em exames médicos na Rússia.
✅ FICHA TÉCNICA
Remo 🆚 Flamengo
🏆 Brasileirão – 26ª rodada
📆 Data e horário: domingo, 6 de setembro de 2026, 16h (de Brasília)
📍 Local: Mangueirão, Belém (PA)
👁️ Onde assistir: Premiere, TV Globo e GETV
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🟨 Arbitragem
🕴️ Arbitragem: Lucas Casagrande (PR)
🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)
📺 VAR: Heber Roberto Lopes (SC)
⚽ Prováveis escalações
🔵⚪ Remo (Técnico: Léo Condé)
Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Mayk (Marlon); Zé Welison, Picco e Zé Ricardo; Yago Pikachu, Jajá e Gabriel Taliari.
🔴⚫ Flamengo (Técnico: Leonardo Jardim)
Rossi; Varela (Royal), Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar (Jorginho), Paquetá e Arrascaeta; Carrascal (Luiz Araújo), Samuel Lino e Pedro.
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