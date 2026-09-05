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Remo x Flamengo: onde assistir, horário e escalações da partida pelo Brasileirão

Equipes se enfrentam às 16h deste domingo, no Mangueirão, pela 26ª rodada

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
05/09/2026 15:08
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O Flamengo, na caça ao líder Palmeiras, visita o Remo neste domingo (6), às 16h (de Brasília), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida, no Mangueirão, em Belém, contará com a transmissão do Premiere. ➡️ Clique para assistir no Premiere.

Veja a classificação do Campeonato Brasileiro Série A

Ficha do jogo

Remo-escudo-onde-assistir
REM
Escudo do Flamengo
FLA
Brasileirão
26ª rodada
Data e Hora
Domingo, 6 de setembro de 2026, 16h (de Brasília)
Local
Mangueirão, Belém (PA)
Árbitro
Lucas Casagrande (PR)
Assistentes
Bruno Boschilia (PR) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)
Var
Heber Roberto Lopes (SC)
Onde assistir

Após vitórias convincentes contra Botafogo e Mirassol, o Flamengo busca três pontos para assumir a liderança do Brasileirão. Vice-líder, o Rubro-Negro tem 51 pontos, um a menos que o líder Palmeiras, que enfrenta o Botafogo, no Rio, nesta rodada.

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O Remo, por sua vez, ocupa a 19ª posição, com 23 pontos. Uma vitória contra o poderoso Flamengo, além de dar um respiro na tabela, também pode fazer a equipe mudar a chave no torneio.

Confronto no primeiro turno

No primeiro turno, no Maracanã, o Flamengo venceu o Remo por 3 a 0, com gols de Luiz Araújo, Samuel Lino e Léo Ortiz.

Léo Ortiz - Flamengo x Remo
Ortiz comemora gol do Flamengo contra o Remo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Como chega o Remo

O técnico Léo Condé deve ter retornos importantes contra o Flamengo. Afinal, o atacante Jajá, o lateral-esquerdo titular Mayk e o volante Edson Fernando treinaram com bola durante a semana e devem ser relacionados. Se retornarem, apenas João Lucas, que se recupera de uma grave lesão no joelho, será desfalque.

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Como chega o Flamengo

O Flamengo conta com retornos importantes para o jogo no Mangueirão. Os reforços Anthony Valencia e Joaquín Freitas, regularizados na CBF, foram relacionados e ficam à disposição. Quem também viajou com a delegação foi o volante Pulgar, que se recuperou de uma pancada na partida contra o Mirassol. De la Cruz e Vitão, desfalques nas últimas partidas, também vão para o jogo.

Anthony Valencia e Joaquín Freitas são apresentados no Flamengo
Anthony Valencia e Joaquín Freitas são apresentados no Flamengo (Foto: João Fraga/Lance!)

Por outro lado, Alex Sandro, que realiza atividades com a preparação física, e Evertton Araújo, que se recupera de uma lesão muscular na coxa esquerda, não jogam. O mesmo vale para Gonzalo Plata, que ainda não retornou ao Brasil após uma negativa em exames médicos na Rússia.

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✅ FICHA TÉCNICA

Remo 🆚 Flamengo
🏆 Brasileirão – 26ª rodada
📆 Data e horário: domingo, 6 de setembro de 2026, 16h (de Brasília)
📍 Local: Mangueirão, Belém (PA)
👁️ Onde assistir: Premiere, TV Globo e GETV

Lance! acompanha a partida em tempo real.

🟨 Arbitragem

🕴️ Arbitragem: Lucas Casagrande (PR)
🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)
📺 VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

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⚽ Prováveis escalações

🔵⚪ Remo (Técnico: Léo Condé)
Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Mayk (Marlon); Zé Welison, Picco e Zé Ricardo; Yago Pikachu, Jajá e Gabriel Taliari.

🔴⚫ Flamengo (Técnico: Leonardo Jardim)
Rossi; Varela (Royal), Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar (Jorginho), Paquetá e Arrascaeta; Carrascal (Luiz Araújo), Samuel Lino e Pedro.

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Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

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