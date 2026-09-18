Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (18/09/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
A sexta-feira (18) terá uma programação movimentada para os fãs de futebol, com partidas pelos principais campeonatos europeus e pelo futebol brasileiro. Os destaques ficam para Bayern de Munique x Union Berlin e Brentford x Chelsea.
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sexta-feira, 18 de setembro de 2026):
Campeonato Alemão (2ª divisão)
13h30 – Wolfsburg x Darmstadt – Canal GOAT e OneFootball
13h30 – Greuther Furth x Magdeburg – OneFootball
Campeonato Turco
14h – Kasimpasa x Konyaspor – Disney+
➡️ Clique para assistir no Disney+
Campeonato Austríaco
14h30 – Rapid Vienna x Tirol – OneFootball
Campeonato Alemão
15h30 – Bayern de Munique x Union Berlin – XSports, Sportv e CazéTV
Campeonato Italiano
15h45 – Monza x Sassuolo – Disney+
Campeonato Francês
15h45 – Monaco x Lens – CazéTV
Campeonato Inglês
16h – Brentford x Chelsea – ESPN e Disney+
Campeonato Espanhol
16h – Espanyol x Elche – CazéTV
Campeonato Inglês (2ª divisão)
16h – Bristol City x Watford – ESPN 4, NSports (TV e YouTube) e Disney+
Campeonato Argentino
18h – Central Córdoba x Defensa y Justicia – Disney+
21h15 – Racing x Sarmiento – ESPN 3 e Disney+
Campeonato Brasileiro – Série B
19h30 – Vila Nova x América-MG – ESPN e Disney+
20h30 – Ceará x Novorizontino – Disney+
21h – São Bernardo x Atlético-GO – Sportv, ge tv e Premiere
➡️ Clique para assistir no Premiere
MLS
20h30 – New York City x NY Red Bulls – Apple TV
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Onde Assistir
Monaco x Lens: onde assistir, horário e escalaçõesHá 8 horas
Onde Assistir
Juventus x NEC: onde assistir ao jogo da Liga EuropaHá 15 horas
Onde Assistir
Besiktas x Olympique de Marseille: onde assistir ao jogo da Liga EuropaHá 16 horas
Onde Assistir
Real Sociedad x Bournemouth: onde assistir ao jogo da Liga EuropaHá 16 horas
Onde Assistir
Levski Sofia x Salzburg: horário e onde assistirHá 19 horas
Onde Assistir
Ceará x Novorizontino: onde assistir, horário e escalaçõesHá 20 horas
Mais LANCE!