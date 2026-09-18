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Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (18/09/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
18/09/2026 06:00
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Filipe Luís durante o jogo entre Monaco e Olympique Marseille, pela Ligue 1
Filipe Luís durante o jogo entre Monaco e Olympique Marseille, pela Ligue 1 (Foto: Valery Hache/AFP)

A sexta-feira (18) terá uma programação movimentada para os fãs de futebol, com partidas pelos principais campeonatos europeus e pelo futebol brasileiro. Os destaques ficam para Bayern de Munique x Union Berlin e Brentford x Chelsea.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sexta-feira, 18 de setembro de 2026):

Campeonato Alemão (2ª divisão)

13h30 – Wolfsburg x Darmstadt – Canal GOAT e OneFootball
13h30 – Greuther Furth x Magdeburg – OneFootball

Campeonato Turco

14h – Kasimpasa x Konyaspor – Disney+

➡️ Clique para assistir no Disney+

Campeonato Austríaco

14h30 – Rapid Vienna x Tirol – OneFootball

Campeonato Alemão

15h30 – Bayern de Munique x Union Berlin – XSports, Sportv e CazéTV

Campeonato Italiano

15h45 – Monza x Sassuolo – Disney+

Campeonato Francês

15h45 – Monaco x Lens – CazéTV

Campeonato Inglês

16h – Brentford x Chelsea – ESPN e Disney+

Estêvão no jogo entre Chelsea e Fulham, pela Premier League
Estêvão no jogo entre Chelsea e Fulham, pela Premier League (Foto: Adrian Dennis/AFP)

Campeonato Espanhol

16h – Espanyol x Elche – CazéTV

Campeonato Inglês (2ª divisão)

16h – Bristol City x Watford – ESPN 4, NSports (TV e YouTube) e Disney+

Campeonato Argentino

18h – Central Córdoba x Defensa y Justicia – Disney+
21h15 – Racing x Sarmiento – ESPN 3 e Disney+

Campeonato Brasileiro – Série B

19h30 – Vila Nova x América-MG – ESPN e Disney+
20h30 – Ceará x Novorizontino – Disney+
21h – São Bernardo x Atlético-GO – Sportv, ge tv e Premiere

➡️ Clique para assistir no Premiere

MLS

20h30 – New York City x NY Red Bulls – Apple TV

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