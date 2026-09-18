Audace Cerignola x Casertana: onde assistir, horário e escalações
Audace Cerignola e Casertana se enfrentam dia 19 de setembro, às 12h30, pela 6ª rodada
Audace Cerignola e Casertana se enfrentam nesta 19 de setembro, às 12h30 no Campo Comunale Domenico Monterisi, pela 6ª rodada da Serie C1. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
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O Audace Cerignola vem de derrota fora de casa para o Casarano por 1 a 0, em jogo válido pela 5ª rodada da Serie C1 2026/2027.
FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 19 de Setembro de 2026, às 12h30
Local: Campo Comunale Domenico Monterisi, Cerignola
Rodada: 6
Fase: Girone C
Já o Casertana vem de duas vitórias consecutivas: 1 a 0 contra o Altamura em casa e 3 a 2 fora contra a Internazionale II, ambas pela Serie C1 2026/2027.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone C)
- 📅 Data: 19 de Setembro de 2026
- ⏰ Horário: 12h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Campo Comunale Domenico Monterisi, Cerignola
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Audace Cerignola
Técnico: R. Catalano
A. Viola; A. Romano, A. Gasbarro, M. Cocorocchio e A. Boccadamo; M. Meli, C. Guaragna e M. Sellaf; A. Vinciguerra, M. Perlingieri e C. Padula.
Casertana
Técnico: V. Espinal
V. De Lucia; P. Martino, G. Rocchi, I. Kontek e S. Oukhadda; F. Vezzoni, M. Sandri e F. Di Tacchio; E. Piovanello, J. Manconi e D. Castelli.
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