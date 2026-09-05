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Para reduzir impacto da altitude, Flamengo terá viagem casada para jogos em Belém e Quito

Rubro-Negro encara Remo e Independiente del Valle em sequência

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
05/09/2026 12:12
Atualizado há 1 minutos
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O Flamengo preparou uma logística especial para os jogos contra o Remo, pelo Brasileirão, e o Independiente del Valle, pela Libertadores, ambos fora de casa. Por conta de uma estratégia para o time se adaptar à altitude de Quito e diminuir o impacto dos deslocamentos, a delegação rubro-negra não retornará ao Rio após o jogo de domingo e seguirá direto para o Equador.

Veja como será a logística do Flamengo

O Flamengo embarca neste sábado, às 15h, para Belém, após o último treino preparativo para enfrentar o Remo. Depois do confronto no Mangueirão, às 16h de domingo, a delegação rubro-negra dorme em Belém e, no dia seguinte, viaja para Quito, no Equador.

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O elenco rubro-negro fará dois treinos em solo equatoriano, na terça e quarta-feira, no centro de treinamento da LDU. A estratégia de não retornar ao Rio tem dois motivos: diminuir o impacto de duas viagens longas e, principalmente, buscar reduzir os efeitos da altitude.

Pulgar e Royal em embarque do Flamengo
Pulgar e Royal em embarque do Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Quito fica a 2.850 metros do nível do mar. Para tentar fazer com que os jogadores se adaptem aos efeitos da altitude, o Flamengo optou por antecipar a chegada ao país.

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A estratégia, por exemplo, é diferente da adotada contra o Cusco, do Peru, na fase de grupos da Libertadores. Com uma altitude ainda maior, de 3.400 metros, o Flamengo chegou ao país no dia anterior à partida, buscando ficar o menor tempo possível exposto a esses efeitos. Na época, o clube, inclusive, se hospedou em um hotel com estrutura de quartos pressurizados.

Veja como serão os próximos dias do Flamengo ✈️

DiaHorárioAtividadeLocal

Sábado

15h

Voo para Belém

Rio de Janeiro → Belém

Domingo

16h

Jogo contra o Remo

Mangueirão

Segunda-feira

A definir

Atividade regenerativa

Belém

Segunda-feira

A definir

Voo para Quito

Belém → Quito

Terça-feira

A definir

Treino

CT da LDU

Quarta-feira

A definir

Treino

CT da LDU

Quinta-feira

21h30

Jogo contra o Independiente del Valle

Quito

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