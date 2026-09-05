Para reduzir impacto da altitude, Flamengo terá viagem casada para jogos em Belém e Quito
Rubro-Negro encara Remo e Independiente del Valle em sequência
O Flamengo preparou uma logística especial para os jogos contra o Remo, pelo Brasileirão, e o Independiente del Valle, pela Libertadores, ambos fora de casa. Por conta de uma estratégia para o time se adaptar à altitude de Quito e diminuir o impacto dos deslocamentos, a delegação rubro-negra não retornará ao Rio após o jogo de domingo e seguirá direto para o Equador.
Bastidores: após ruído com Flamengo, Plata publica foto em Dubai e tem futuro indefinido
Veja como será a logística do Flamengo
O Flamengo embarca neste sábado, às 15h, para Belém, após o último treino preparativo para enfrentar o Remo. Depois do confronto no Mangueirão, às 16h de domingo, a delegação rubro-negra dorme em Belém e, no dia seguinte, viaja para Quito, no Equador.
O elenco rubro-negro fará dois treinos em solo equatoriano, na terça e quarta-feira, no centro de treinamento da LDU. A estratégia de não retornar ao Rio tem dois motivos: diminuir o impacto de duas viagens longas e, principalmente, buscar reduzir os efeitos da altitude.
Quito fica a 2.850 metros do nível do mar. Para tentar fazer com que os jogadores se adaptem aos efeitos da altitude, o Flamengo optou por antecipar a chegada ao país.
A estratégia, por exemplo, é diferente da adotada contra o Cusco, do Peru, na fase de grupos da Libertadores. Com uma altitude ainda maior, de 3.400 metros, o Flamengo chegou ao país no dia anterior à partida, buscando ficar o menor tempo possível exposto a esses efeitos. Na época, o clube, inclusive, se hospedou em um hotel com estrutura de quartos pressurizados.
Veja como serão os próximos dias do Flamengo ✈️
|Dia
|Horário
|Atividade
|Local
Sábado
15h
Voo para Belém
Rio de Janeiro → Belém
Domingo
16h
Jogo contra o Remo
Mangueirão
Segunda-feira
A definir
Atividade regenerativa
Belém
Segunda-feira
A definir
Voo para Quito
Belém → Quito
Terça-feira
A definir
Treino
CT da LDU
Quarta-feira
A definir
Treino
CT da LDU
Quinta-feira
21h30
Jogo contra o Independiente del Valle
Quito
🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
Tudo sobre
Flamengo
Escalação do Flamengo: Jardim ganha reforços importantes para duelo com o RemoHá 1 hora
Futebol Nacional
Ex-Flamengo, Carlinhos faz fila, dribla dois e marca golaço pelo Athletic na Série B; veja vídeoHá 2 horas
Flamengo
Lesão de Evertton Araújo gera impacto no Flamengo em período decisivo da temporadaHá 3 horas
Flamengo
Bastidores: após ruído com Flamengo, Plata publica foto em Dubai e tem futuro indefinidoHá 3 horas
Futebol Nacional
Palmeiras lidera Brasileirão em eficiência, mas Flamengo também é letalHá 6 horas
Futebol Nacional
Brasileirão se encaminha ao terço final com probabilidades acirradasHá 9 horas
Mais LANCE!