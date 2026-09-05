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Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP da Itália neste sábado (5)

Programação segue com as atividades no Circuito de Monza

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
05/09/2026 04:30
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Charles Leclerc em pitstop na garagem da Ferrari durante treino no GP da Itália pela F1 2026
Charles Leclerc em pitstop na garagem da Ferrari durante treino no GP da Itália pela F1 2026 (Foto: Marco BERTORELLO / AFP)

A Fórmula 1 retorna neste sábado (5) às atividades do GP da Itália. O fim de semana será disputado no Circuito de Monza, que receberá a 13ª etapa de 2026. A programação começa às 7h30 (de Brasília), com a realização do último treino livre. Mais tarde, às 11h, acontece a classificação, que define o grid de largada da corrida de domingo (6).

➡️ Gabriel Bortoleto vê desempenho cair em treinos iniciais da F1 em Monza

Onde assistir ao GP da Itália hoje (5/09):

SÁBADO, 5 DE SETEMBRO
🏎️ Treino Livre 3 - 07h30 (de Brasília) | Sportv3Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)
🏎️ Classificação - 11h (de Brasília) | Sportv3Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)

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Apenas Itália e Grã-Bretanha ostentam o título de terem recebido corridas da Fórmula 1 em todas as 76 temporadas da história. Os heptacampeões mundiais Lewis Hamilton e Michael Schumacher dividem também o posto de maiores vencedores do GP italiano, com cinco vitórias cada.

Na etapa italiana do ano passado, foi Max Verstappen quem subiu ao pódio. Na atual temporada, Kimi Antonelli, da Mercedes, chega à corrida em casa como líder da F1 2026. O italiano de 20 anos soma 242 pontos, tendo subido ao pódio em 10 oportunidades, considerando 4 vitórias. Logo atrás, vem George Russell, seu companheiro de equipe, com 193 pontos somados. Empatado com ele, está Lewis Hamilton, da Ferrari.

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Kimi Antonelli acena no pódio do GP da Holanda de F1 2026
Kimi Antonelli terminou o GP da Holanda de F1 no segundo lugar (Foto: John Thys/AFP)

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