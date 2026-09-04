PSG x Monaco: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo da Ligue1
Luis Enrique e Filipe Luís se reencontram após Intercontinental, quando o brasileiro ainda comandava o Flamengo
PSG e Monaco se enfrentam nesta sexta-feira, 4 de setembro de 2026, às 16h05 (horário de Brasília), no Parc des Princes, pela 3ª rodada da Ligue 1. Onde assistir à partida fica por conta da CazéTV no Disney+, que fará a transmissão ao vivo. O Lance! também acompanha a partida em tempo real. ➡️Clique para assistir a Cazé TV com Disney+!
➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!
Ficha do jogo
A equipe de Luis Enrique faz campanha irregular nesse início do Campeonato Francês. Em duas partidas, acumula dois empates em 2 a 2 com Rennes e Lille, respectivamente. O atual campeão busca, nesta sexta-feira, a primeira vitória na competição.
Por outro lado, o Monaco, comandado por Filipe Luís, tenta manter a invencibilidade no torneio. Líder com seis pontos, o time vem de vitória por 2 a 0 sobre o Marseille e quer confirmar a boa fase também fora de casa. A briga será para manter o 100% na Ligue1.
Onde assistir
- Competição: Ligue 1 (Temporada regular)
- 📅 Data: 4 de Setembro de 2026
- ⏰ Horário: 16h05 (de Brasília)
- 📍 Local: Parc des Princes, Paris
- Árbitro: Jérôme Brisard
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Prováveis Escalações
PSG (Técnico: Luis Enrique)
Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Digne; João Neves (Zaïre-Emery), Vitinha e Fabián Ruiz; Doué, Ferran Torres e Kvaratskhelia.
Monaco (Técnico: Filipe Luis)
Hrádecky; Vanderson, Sané, Dier e Nazinho; Camara, Zakaria, Coulibaly, Golovin e Muzambo; Brunner.
🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do mundo- confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Onde Assistir
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (04/09/2026)Há 4 horas
Fórmula 1
Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP da Itália nesta sexta-feira (4)Há 6 horas
Onde Assistir
Palmeiras x Vasco: escalações, horário e onde assistir à final do Brasileirão sub-20Há 16 horas
Onde Assistir
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (03/09/2026)Há 1 dia
Onde Assistir
Real Madrid x Ajax: onde assistir, horário e escalaçõesHá 2 dias
Onde Assistir
Real Sociedad x Chelsea: onde assistir ao jogo da Champions League FemininaHá 2 dias
Mais LANCE!