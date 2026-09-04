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PSG x Monaco: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo da Ligue1

Luis Enrique e Filipe Luís se reencontram após Intercontinental, quando o brasileiro ainda comandava o Flamengo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
04/09/2026 09:45
Atualizado há 2 minutos
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Ligue 1 2026/2027 - Paris Saint Germain x Monaco
Onde assistir ao vivo a partida entre Paris Saint Germain e Monaco pelo Ligue 1 2026/2027 (Arte / Lance!)

PSG e Monaco se enfrentam nesta sexta-feira, 4 de setembro de 2026, às 16h05 (horário de Brasília), no Parc des Princes, pela 3ª rodada da Ligue 1. Onde assistir à partida fica por conta da CazéTV no Disney+, que fará a transmissão ao vivo. O Lance! também acompanha a partida em tempo real. ➡️Clique para assistir a Cazé TV com Disney+!

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Ficha do jogo

PSG-escudo-onde-assistir
PSG
Símbolo do Monaco
MON
PSG x Monaco
3ª rodada do Campeonato Francês
Data e Hora
4 de Setembro de 2026
Local
Parc des Princes, Paris
Árbitro
Jérôme Brisard
Onde assistir

A equipe de Luis Enrique faz campanha irregular nesse início do Campeonato Francês. Em duas partidas, acumula dois empates em 2 a 2 com Rennes e Lille, respectivamente. O atual campeão busca, nesta sexta-feira, a primeira vitória na competição.

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Por outro lado, o Monaco, comandado por Filipe Luís, tenta manter a invencibilidade no torneio. Líder com seis pontos, o time vem de vitória por 2 a 0 sobre o Marseille e quer confirmar a boa fase também fora de casa. A briga será para manter o 100% na Ligue1.

Onde assistir

  1. Competição: Ligue 1 (Temporada regular)
  2. 📅 Data: 4 de Setembro de 2026
  3. ⏰ Horário: 16h05 (de Brasília)
  4. 📍 Local: Parc des Princes, Paris
  5. Árbitro: Jérôme Brisard
  6. 📺: Disney+ com CazéTV
  7. Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Prováveis Escalações

PSG (Técnico: Luis Enrique)
Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Digne; João Neves (Zaïre-Emery), Vitinha e Fabián Ruiz; Doué, Ferran Torres e Kvaratskhelia.

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Monaco (Técnico: Filipe Luis)
Hrádecky; Vanderson, Sané, Dier e Nazinho; Camara, Zakaria, Coulibaly, Golovin e Muzambo; Brunner.

Parc des Princes
Estádio Parque dos Príncipes, casa do PSG, onde será o jogo contra o Monaco, de Filipe Luís (Divulgação)

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