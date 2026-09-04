PSG e Monaco se enfrentam nesta sexta-feira, 4 de setembro de 2026, às 16h05 (horário de Brasília), no Parc des Princes, pela 3ª rodada da Ligue 1. Onde assistir à partida fica por conta da CazéTV no Disney+, que fará a transmissão ao vivo. O Lance! também acompanha a partida em tempo real. ➡️Clique para assistir a Cazé TV com Disney+!

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!

Ficha do jogo PSG MON PSG x Monaco 3ª rodada do Campeonato Francês Data e Hora 4 de Setembro de 2026 Local Parc des Princes, Paris Árbitro Jérôme Brisard Onde assistir

A equipe de Luis Enrique faz campanha irregular nesse início do Campeonato Francês. Em duas partidas, acumula dois empates em 2 a 2 com Rennes e Lille, respectivamente. O atual campeão busca, nesta sexta-feira, a primeira vitória na competição.

continua após a publicidade

Por outro lado, o Monaco, comandado por Filipe Luís, tenta manter a invencibilidade no torneio. Líder com seis pontos, o time vem de vitória por 2 a 0 sobre o Marseille e quer confirmar a boa fase também fora de casa. A briga será para manter o 100% na Ligue1.

Onde assistir

Competição: Ligue 1 (Temporada regular) 📅 Data: 4 de Setembro de 2026 ⏰ Horário: 16h05 (de Brasília) 📍 Local: Parc des Princes, Paris Árbitro: Jérôme Brisard 📺: Disney+ com CazéTV Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Prováveis Escalações

PSG (Técnico: Luis Enrique)

Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Digne; João Neves (Zaïre-Emery), Vitinha e Fabián Ruiz; Doué, Ferran Torres e Kvaratskhelia.

continua após a publicidade

Monaco (Técnico: Filipe Luis)

Hrádecky; Vanderson, Sané, Dier e Nazinho; Camara, Zakaria, Coulibaly, Golovin e Muzambo; Brunner.

Estádio Parque dos Príncipes, casa do PSG, onde será o jogo contra o Monaco, de Filipe Luís (Divulgação)

🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do mundo- confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.