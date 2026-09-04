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São Paulo x Atlético-MG: onde assistir, horário e prováveis escalações

São Paulo e Atlético se enfrentarão no Morumbis

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
04/09/2026 12:24
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Brasileirão Série A 2026 - São Paulo x Atlético Mineiro
Jogo vale pela 26ª rodada do Brasileirão(Arte / Lance!)

São Paulo e Atlético-MG se enfrentam neste sábado, dia 5 de setembro, em confronto válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 18h30 (de Brasília), no estádio do Morumbis. A partida será transmitida pelo Premiere. ➡️Clique aqui para assistir no Premiere.

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Ficha do jogo

São Paulo-escudo-onde-assistir
SAO
Escudo do Atlético Mineiro (CAM) em preto e branco
ATL
Brasileirão
26ª rodada do Brasileirão
Data e Hora
sexta-feira (04), às 18h30 (de Brasília)
Local
 Morumbis, em São Paulo (SP)
Árbitro
Bráulio da Silva Machado (SC)
Assistentes
Thiaggo Americano Labes (SC) e Alex dos Santos (SC)
Var
Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)
Onde assistir
spfc atlético em campo
São Paulo sofreu a primeira derrota no Brasileirão para Atlético-MG no primeiro turno (Foto: Araceli Souza/MyPhoto Press/Gazeta Press)

Como chegam São Paulo e Atlético-MG

O São Paulo ganhou um novo ânimo depois de encerrar o jejum de dez partidas sem vitória no Campeonato Brasileiro. No último fim de semana, o Tricolor levou a melhor sobre o Red Bull Bragantino por 2 a 1, no Morumbis, e voltou a conquistar três pontos na competição.

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Com o resultado, a equipe de Dorival Júnior conseguiu aumentar a distância para a zona de rebaixamento. Agora, são cinco pontos de vantagem para o Mirassol, primeiro clube dentro do Z4. O São Paulo ocupa a 11ª posição, com 30 pontos, enquanto o Atlético-MG aparece em oitavo, com 36.

O time mineiro, por sua vez, chega ao duelo em alta. Na última terça-feira, o Galo eliminou o Cruzeiro de virada e avançou às semifinais da Copa do Brasil. O Atlético-MG não perde há 14 jogos na temporada, acumulando oito vitórias e seis empates no período.

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✅ FICHA TÉCNICA
SÃO PAULO X ATLÉTICO-MG
BRASILEIRÃO - 26ª RODADA

📆 Data e horário: sexta-feira (04), às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Morumbis, em São Paulo (SP)
📺 Onde assistir: Premiere
🟨 Árbitro: Bráulio da Silva Machado (SC)
🚩 Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) e Alex dos Santos (SC)
🖥️ VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

Prováveis escalações

SÃO PAULO (Técnico: Dorival Júnior)
Rafael; Domingos Duarte, Arboleda e Sabino; Danielzinho, Marcos Antônio, Aurélio Buta, Borduchi, Artur e Luciano; Calleri.

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ATLÉTICO-MG (Técnico: Eduardo Domínguez.)
Everson; Alan Franco, Vitão, Vitor Hugo e Renan Lodi; Castaño, Pérez, Cuello, Bernard e Fred; Cassierra.



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