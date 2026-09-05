Corinthians x Chapecoense: onde assistir, horário e escalações

Corinthians e Chapecoense se enfrentam neste domingo (6), às 19h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão no Prime Video. O Lance! acompanha a partida em tempo real. ➡️ Clique aqui para assistir no Prime Video

Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Ficha do jogo COR CHA Brasileirão 26ª rodada do Campeonato Brasileiro Data e Hora 06/09/2026, às 19;30h (de Brasília) Local Neo Química Arena, em São Paulo (SP) Árbitro Wagner do Nascimento Magalhães (RJ) Assistentes Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ) e Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha (RJ) Var Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN) Onde assistir

Como chegam Corinthians e Chapecoense para a partida?

O Corinthians chega para a partida vivendo sua pior sequência no Brasileirão 2026. O Timão perdeu os últimos três jogos na Série A, para Cruzeiro, por 2 a 1, Coritiba, por 2 a 1, e Santos, por 1 a 0. Neste período, a equipe marcou apenas dois gols e sofreu cinco.

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A equipe havia iniciado o segundo turno com uma vitória por 2 a 0 sobre o RB Bragantino, fora de casa, mas não conseguiu manter o bom momento. Com 32 pontos em 25 jogos, o Corinthians ocupa a 10ª colocação e está nove pontos atrás do Athletico Paranaense, que fecha o G-4. A vantagem para a zona de rebaixamento também é de nove pontos.

A Chapecoense, por sua vez, atravessa uma situação ainda mais delicada. Com apenas duas vitórias em 24 rodadas, a equipe tem o pior ataque e a pior defesa do campeonato. O saldo de gols é de -24, enquanto os 14 pontos conquistados deixam o time na lanterna e em situação muito complicada na luta contra o rebaixamento.

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A Chape chegou a surpreender ao vencer o São Paulo fora de casa, interrompendo uma sequência de quatro partidas sem vitória. Na rodada seguinte, porém, a equipe de Rafael Lacerda perdeu por 3 a 1 para o Grêmio.

O Corinthians terá desfalques importantes para o duelo. Hugo Souza, Gabriel Paulista e Raniele estão suspensos pelo acúmulo de cartões amarelos. Yuri Alberto, com lesão na coxa, e André, artilheiro do time na Série A com três gols, também são baixas. Memphis Depay aparece como dúvida por conta de um desconforto no tornozelo. A boa notícia para Fernando Diniz é o retorno de Breno Bidon, que cumpriu suspensão na rodada anterior. Vitinho, Kayke e Zakaria Labyad seguem no departamento médico.

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SP - SAO PAULO - 03/12/2024 - BRASILEIRO A 2024, CORINTHIANS X BAHIA - Memphis Depay jogador do Corinthians durante partida contra o Bahia no estadio Arena Corinthians pelo campeonato Brasileiro A 2024. Foto: Joisel Amaral/AGIF

✅ FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X CHAPECOENSE

BRASILEIRÃO – 26ª RODADA

📆 Data e horário: domingo (6), às 19h30 (de Brasília)

📍 Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: a definir

Prováveis escalações

CORINTHIANS (Técnico: Fernando Diniz)

Kauê; Matheuzinho, João Pedro, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Matheus Pereira, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kaio César, Memphis Depay e Dieguinho.

CHAPECOENSE (Técnico: Rafael Lacerda)

Anderson; Heitor, Kauan Faria, Eduardo Doma e Fernando; Bruno Matias, Yago Felipe e Giovanni Augusto; Garcez, Túlio e Marcinho.