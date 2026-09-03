Palmeiras x Vasco: escalações, horário e onde assistir à final do Brasileirão sub-20
Alviverde venceu a ida por 1 a 0 e joga por um empate nesta sexta-feira (4)
Palmeiras e Vasco se enfrentam nesta sexta-feira (4), no Nubank Parque, pelo jogo de volta da final do Campeonato Brasileiro sub-20. O confronto terá transmissão do SporTV (TV fechada) e da UOL Play (Streaming). Clique aqui para assistir no SporTV.
Ficha do jogo
No jogo de ida, disputado no Rio de Janeiro, a equipe comandada por Allan Barcellos venceu por 1 a 0, com gol de Erick Belé. Com o resultado, o Palmeiras precisa apenas de um empate em casa para conquistar o título nacional.
Esta é a quinta final consecutiva do Palmeiras no Brasileirão Sub-20, a primeira sob o comando da atual comissão técnica. O time tem a vantagem de decidir o título em casa por ter feito a melhor campanha geral, enquanto o Vasco, adversário na decisão, terminou na segunda colocação.
✅ FICHA TÉCNICA
PALMEIRAS X VASCO
BRASILEIRÃO SUB-20 - FINAL (VOLTA)
📆 Data e horário: sexta-feira, 4 de setembro, às 19h (de Brasília);
📍 Local: Nubank Parque, em São Paulo (SP);
📺 Onde assistir: SporTV (TV fechada) e UOL Play (Streaming);
🟨 Árbitro: João Paulo Cunha Ribeiro (GO);
🚩 Assistentes: Igor Alves de Moraes (GO) e Lucas Cunha Passaglia (GO);
🖥️ VAR: Leonardo Rotondo Pinto (MG).
Prováveis escalações
PALMEIRAS (Técnico: Allan Barcellos)
Kauan Lima; João Damasceno, Thiago Pimenta, Zié Koné e André Lucas; João Paulo, Felipe Teresa e Luis Pacheco; Vinicius Lima, Victor Gabriel e Antônio Marcos.
VASCO (Técnico: Matheus Curopos)
Phillipe Gabriel; Melim, Wanyson, Bruno André e Avellar; Gustavo Guimarães, Luiz Felipe, Luiz Lócio e Zuccarello; Juninho e Andrey Fernandes.
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