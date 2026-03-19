O Flamengo fez o necessário diante do Remo para entrar pela primeira vez no G4 do Brasileirão de 2026. Em jogo tranquilo e com brilho coletivo, o Rubro-Negro bateu o Leão Azul por 3 a 0, com gols de Léo Ortiz, Samuel Lino e Luiz Araújo, diante de um Maracanã lotado e que festejou mais uma atuação segura e intransponível na defesa.

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Este foi o quarto jogo do técnico Leonardo Jardim. Sob seu comando, são três vitórias e um empate - ocorrido na final do Cariocão, que terminou em título para o clube -, além de oito gols marcados e nenhum sofrido, o que evidencia a evolução desde a chegada do português, substituto de Filipe Luís.

Classificação

Com a vitória, o time de Jardim saltou para a quarta colocação, com 13 pontos, a três dos líderes Palmeiras e São Paulo - o Verdão lidera por ter dois gols a mais de saldo - e com um jogo a menos em relação a ambos. Já os comandados de Léo Condé seguem a sina sem vitórias na competição e caíram para a lanterna, com os mesmos três pontos de Cruzeiro e Botafogo, mas abaixo nos critérios de desempate.

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Flamengo 3x0 Remo: como foi o jogo?

O Remo veio ao Maracanã decidido a jogar de forma retraída e mostrou isso desde o primeiro minuto. Léo Condé montou uma linha de seis, com Jajá e Alef Manga fechando as alas, e seu time teve as duas primeiras finalizações, com Zé Ricardo e Vitor Bueno, que isolou após bela jogada de Marcelinho. Aos 9', o Flamengo trocou um golpe por outro: Lino recebeu cruzamento de Royal, mas demorou a finalizar e foi bloqueado; no contra-ataque, Alef Manga ganhou de Léo Ortiz na corrida, mas o zagueiro se esticou para a recuperação. Era um primeiro terço de etapa inicial perfeito para os visitantes, e a estratégia parecia dar certo. Parecia.

Por baixo, o Flamengo tinha dificuldades de invadir as trincheiras. Porém, como no vitorioso ano de 2025, a bola aérea abriu os caminhos: aos 19', em cobrança de escanteio, Arrascaeta cruzou na cabeça de Léo Ortiz, que cabeceou cruzado e tirou as chances de Marcelo Rangel evitar o gol. Com o tento, o Fla diminuiu o ímpeto, passou a cometer erros e quase sofreu o empate, por intermédio de Patrick de Paula, que isolou. Foi o suficiente para uma reação mista da magnética ao final da etapa inicial.

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A postura do Rubro-Negro para o segundo tempo foi mais incisiva, e rapidamente trouxe resultados. Com apenas dois minutos, Lino tabelou com Pedro e soltou com Luiz Araújo, que devolveu com o lado do pé. De primeira, o camisa 16 bateu e contou com o desvio em Tchamba para superar Rangel e ampliar o marcador. E a vantagem ficou maior cinco minutos depois: em novo passe de Lino, Arrascaeta fez o corta-luz, Pedro dividiu e a bola se ofereceu para Luiz, que tirou a força, chapou no canto e colocou mais um gol na conta carioca.

Samuel Lino comemora gol em Flamengo x Remo, pelo Brasileirão (Foto: Matheus Sanches/MyPhoto Press/Gazeta Press)

Os minutos seguintes foram de absoluto controle do duelo. Jardim aproveitou a superioridade no marcador para rodar o elenco e descansar nomes como Alex Sandro e Arrascaeta. As chances principais vieram pelos pés de Varela e Pedro. O Remo, por sua vez, nem sequer assustou. Em suma, o Flamengo venceu, convenceu e deixou a noite do torcedor da forma como construiu a vitória: tranquila.

O que vem por aí?

Após a vitória, o Flamengo volta a campo apenas no domingo (22), às 20h30 (de Brasília), para visitar o Corinthians na Neo Química Arena, em uma espécie de revanche da Supercopa do Brasil, disputada em janeiro e que terminou com título paulista. O Remo, por sua vez, entra em ação no mesmo dia, mas um pouco mais cedo. Diante de seu torcedor, o Leão recebe o Bahia no Mangueirão, às 16h.

Tudo sobre o jogo entre Flamengo e Remo, pela 7ª rodada do Brasileirão

✅ FICHA TÉCNICA

Flamengo 🆚 Remo

Sétima rodada – Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: quinta-feira, 19 de março de 2026, às 20h (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro

🕴️ Arbitragem: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)

🚩 Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Carlos Eduardo Ribeiro Santos (MT)

📺 VAR: Daiane Muniz (SP)



🏟️ Público: 62.075 torcedores presentes

💰 Renda: R$ 3.649.640

🥅 Gols: Léo Ortiz, 19'/1° (1-0); Samuel Lino, 2'/2º (2-0); Luiz Araújo, 8'/2º (3-0)

🟨 Cartões amarelos: Erick Pulgar e Léo Pereira (FLA); Patrick de Paula e Zé Welison (REM)

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES DO JOGO

🔴⚫ FLAMENGO (Técnico: Leonardo Jardim)

Rossi; Emerson Royal (Guillermo Varela), Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro (Ayrton Lucas); Erick Pulgar, Jorginho (Everton Cebolinha) e Arrascaeta (Lucas Paquetá); Luiz Araújo, Samuel Lino (Jorge Carrascal) e Pedro.

🔵🔵 REMO (Técnico: Léo Condé)

Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Kayky Almeida; Leonel Picco (Zé Welison), Zé Ricardo (Jaderson) e Patrick de Paula (Gabriel Taliari); Jajá (Patrick) e Alef Manga; Vitor Bueno (Yago Pikachu).

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