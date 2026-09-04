Al Shabab Riyadh x Al Hilal: onde assistir, horário e escalações
Equipe se enfrentam nesta sexta-feira (4)
Al Shabab Riyadh e Al Hilal se enfrentam nesta sexta-feira (4), às 15h no SHG Arena, pela 5ª rodada da Liga 2026/2027. Confira a partida no Tempo Real do Lance!. O Sport vai transmitir a partida ao vivo.
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O Al Shabab Riyadh vem de empate em 1 a 1 com o Al Hazm Rass, fora de casa. O Al Hilal venceu em seus domínios o Al Ahli por 3 a 0.
Na tabela de classificação, o Al Hilal é o líder do campeonato, com 12 pontos. O Al Shabab ocupa a 13ª colocação, com 3 pontos.
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FICHA DA PARTIDA
Competição: Liga Saudita 2026/2027
Data e horário: 4 de Setembro de 2026, às 15h
Local: SHG Arena, Riyadh
Rodada: 5
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:
Al-Shabab:
M. Diaw; H. Alsebyani, T. Jedvaj, M. Barry e M. Al-Thani; J. Brownhill, Y. Adli, D. Podence e H. Al-Hammami; Y. Carrasco e R. Martínez. Técnico: Thomas Letsch.
Al-Hilal:
Bono; M. Mahzari, A. Lajami, K. Koulibaly e T. Hernández; M. Kanno, S. Milinković-Savić, R. Neves e C. Summerville; O. Watkins e M. K. Meite. Técnico: Simone Inzaghi.
Onde assistir
- Competição: Liga (Temporada regular)
- 📅 Data: 4 de Setembro de 2026
- ⏰ Horário: 15h (de Brasília)
- 📍 Local: SHG Arena, Riyadh
- Transmissão: Sportv
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
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