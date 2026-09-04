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Al Shabab Riyadh x Al Hilal: onde assistir, horário e escalações

Equipe se enfrentam nesta sexta-feira (4)

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
04/09/2026 11:00
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Liga 2026/2027 - Al Shabab Riyadh x Al Hilal
Onde assistir ao vivo a partida entre Al Shabab Riyadh e Al Hilal pelo Liga 2026/2027 (Arte / Lance!)

Al Shabab Riyadh e Al Hilal se enfrentam nesta sexta-feira (4), às 15h no SHG Arena, pela 5ª rodada da Liga 2026/2027. Confira a partida no Tempo Real do Lance!. O Sport vai transmitir a partida ao vivo.

Clique para assistir no Sportv

O Al Shabab Riyadh vem de empate em 1 a 1 com o Al Hazm Rass, fora de casa. O Al Hilal venceu em seus domínios o Al Ahli por 3 a 0.

Na tabela de classificação, o Al Hilal é o líder do campeonato, com 12 pontos. O Al Shabab ocupa a 13ª colocação, com 3 pontos.

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FICHA DA PARTIDA

Competição: Liga Saudita 2026/2027
Data e horário: 4 de Setembro de 2026, às 15h
Local: SHG Arena, Riyadh
Rodada: 5

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Al-Shabab:
M. Diaw; H. Alsebyani, T. Jedvaj, M. Barry e M. Al-Thani; J. Brownhill, Y. Adli, D. Podence e H. Al-Hammami; Y. Carrasco e R. Martínez. Técnico: Thomas Letsch.

Al-Hilal:
Bono; M. Mahzari, A. Lajami, K. Koulibaly e T. Hernández; M. Kanno, S. Milinković-Savić, R. Neves e C. Summerville; O. Watkins e M. K. Meite. Técnico: Simone Inzaghi.

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Onde assistir

  1. Competição: Liga (Temporada regular)
  2. 📅 Data: 4 de Setembro de 2026
  3. ⏰ Horário: 15h (de Brasília)
  4. 📍 Local: SHG Arena, Riyadh
  5. Transmissão: Sportv
  6. Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Estádio do Al Shabab, Arábia Saudita
Estádio do Al Shabab, Arábia Saudita (Foto: Divulgação Al Shabab)
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