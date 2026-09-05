Internacional x Santos: onde assistir, horário e escalações
Os times se enfrentam dia 6 de setembro, às 16h, pela 26ª rodada do Brasileirão Série A 2026, no Estádio José Pinheiro Borda, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul
Internacional e Santos se enfrentam nesta 6 de setembro, às 16h no Estádio José Pinheiro Borda, pela 26ª rodada do Brasileirão Série A 2026. O confronto, válido pela 26ª rodada do Brasileirão Série A 2026, terá transmissão da TV Globo e do Premiere. O Lance! acompanha a partida em tempo real. ➡️ Clique para assistir no TV Globo.
Ficha do jogo
Como chegam Internacional e Santos para a partida?
O Internacional chega para o confronto pressionado pela sequência negativa no Campeonato Brasileiro. O Colorado não vence há nove rodadas na Série A, período em que acumulou quatro empates e cinco derrotas. A sequência derrubou a equipe gaúcha para a zona de rebaixamento. A última vitória do Internacional no Brasileirão aconteceu na 16ª rodada, em 16 de maio. Na ocasião, o time goleou o Vasco da Gama por 4 a 1, no Beira-Rio.
O Santos, por sua vez, terá uma série de desfalques importantes para o duelo. Neymar, segundo artilheiro da equipe na Série A, com seis gols e três assistências, está fora por lesão. Álvaro Barreal, terceiro maior goleador do Peixe, com cinco gols, e o zagueiro Lucas Veríssimo, titular em 14 das 24 rodadas, cumprem suspensão.
Gabriel Menino está no departamento médico com uma lesão na perna, enquanto Vinicius Lira sofreu uma ruptura do ligamento cruzado e não atua mais na temporada. Gustavo Henrique é dúvida por conta de um problema muscular, situação que pode fazer Cuca improvisar no meio de campo. Gonzalo Escobar e Gabriel Barbosa entram em campo pendurados, ambos com cinco cartões amarelos acumulados.
✅ FICHA TÉCNICA
INTERNACIONAL X SANTOS
BRASILEIRÃO – 26ª RODADA
📆 Data e horário: domingo (6), às 16h (de Brasília)
📍 Local: Estádio José Pinheiro Borda, Porto Alegre (RS)
📺 Onde assistir: TV Globo
Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Prováveis escalações
INTERNACIONAL (Técnico: P. Pezzolano)
Matheus Cunha; Juninho, Matheus Bahia, B. Aguirre e Richard; Thiago Maia, Allex e Alerrandro; João Bezerra, Kayky e Paulinho Paula.
SANTOS (Técnico: Cuca)
Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Luan Peres, João Ananias e Gonzalo Escobar; Willian Arão e Christian Oliva; Gustavo Caballero, Gabriel Bontempo e Benjamín Rollheiser; Gabriel Barbosa.
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