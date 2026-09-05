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Internacional x Santos: onde assistir, horário e escalações

Os times se enfrentam dia 6 de setembro, às 16h, pela 26ª rodada do Brasileirão Série A 2026, no Estádio José Pinheiro Borda, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
05/09/2026 10:43
Supervisionado porNathalia Gomes,
Favorite o Lance! no Google
Brasileirão Série A 2026 - Internacional x Santos
Onde assistir ao vivo a partida entre Internacional e Santos pelo Brasileirão Série A 2026 (Arte / Lance!)

Internacional e Santos se enfrentam nesta 6 de setembro, às 16h no Estádio José Pinheiro Borda, pela 26ª rodada do Brasileirão Série A 2026. O confronto, válido pela 26ª rodada do Brasileirão Série A 2026, terá transmissão da TV Globo e do Premiere. O Lance! acompanha a partida em tempo real. ➡️ Clique para assistir no TV Globo.

Ficha do jogo

Escudo do Internacional
INT
Santos escudo
SFC
Brasileirão
26ª rodada
Data e Hora
06/09/2026, às 16h (de Brasília)
Local
Beira-Rio, em Porto Alegre
Árbitro
Alex Gomes Stefano (RJ)
Assistentes
Luiz Cláudio Regazone (RJ) e Thayse Marques Fonseca (RJ)
Var
Wagner Reway (SC)
Onde assistir

Como chegam Internacional e Santos para a partida?

O Internacional chega para o confronto pressionado pela sequência negativa no Campeonato Brasileiro. O Colorado não vence há nove rodadas na Série A, período em que acumulou quatro empates e cinco derrotas. A sequência derrubou a equipe gaúcha para a zona de rebaixamento. A última vitória do Internacional no Brasileirão aconteceu na 16ª rodada, em 16 de maio. Na ocasião, o time goleou o Vasco da Gama por 4 a 1, no Beira-Rio.

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O Santos, por sua vez, terá uma série de desfalques importantes para o duelo. Neymar, segundo artilheiro da equipe na Série A, com seis gols e três assistências, está fora por lesão. Álvaro Barreal, terceiro maior goleador do Peixe, com cinco gols, e o zagueiro Lucas Veríssimo, titular em 14 das 24 rodadas, cumprem suspensão.

Gabriel Menino está no departamento médico com uma lesão na perna, enquanto Vinicius Lira sofreu uma ruptura do ligamento cruzado e não atua mais na temporada. Gustavo Henrique é dúvida por conta de um problema muscular, situação que pode fazer Cuca improvisar no meio de campo. Gonzalo Escobar e Gabriel Barbosa entram em campo pendurados, ambos com cinco cartões amarelos acumulados.

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Neymar deixa o gramado da Vila Belmiro com dores
Neymar deixa o gramado da Vila Belmiro com dores (Foto: Marco Miatelo/Photo Premium/Folhapress)

✅ FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL X SANTOS
BRASILEIRÃO – 26ª RODADA

📆 Data e horário: domingo (6), às 16h (de Brasília)
📍 Local: Estádio José Pinheiro Borda, Porto Alegre (RS)
📺 Onde assistir: TV Globo

Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Prováveis escalações

INTERNACIONAL (Técnico: P. Pezzolano)
Matheus Cunha; Juninho, Matheus Bahia, B. Aguirre e Richard; Thiago Maia, Allex e Alerrandro; João Bezerra, Kayky e Paulinho Paula.

SANTOS (Técnico: Cuca)
Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Luan Peres, João Ananias e Gonzalo Escobar; Willian Arão e Christian Oliva; Gustavo Caballero, Gabriel Bontempo e Benjamín Rollheiser; Gabriel Barbosa.

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