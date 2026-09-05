Gonzalo Plata voltará ao Flamengo após a transferência para o Dínamo de Moscou, da Rússia, ser cancelada depois de o atacante ser reprovado nos exames médicos. O retorno ao clube, porém, acontece em meio a um ruído entre as partes. Horas após a mudança na logística de viagem, o equatoriano publicou uma foto jantando em Dubai e usou um trecho da música "Vive La Vida", do cantor colombiano Zaider, que diz: "querem apagar minha energia, mas eu sigo na minha".

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O episódio aconteceu depois de uma alteração na programação definida pelo Flamengo. Na sexta-feira, durante coletiva de imprensa no Ninho do Urubu, o diretor de futebol José Boto informou que Plata desembarcaria no Rio de Janeiro às 16h do mesmo dia. O aviso, portanto, aconteceu menos de cinco horas antes do horário previsto para a chegada.

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— O Plata chega hoje às quatro da tarde — disse Boto, diretor do Flamengo.

Posteriormente, Boto foi comunicado pelo empresário do jogador de que o atacante chegaria ao Brasil apenas no domingo. No entendimento do clube, o atraso no retorno é de responsabilidade de Plata e de seu estafe, uma vez que o próprio dirigente já tinha divulgado o dia e o horário do retorno do atleta. A diretoria não ficou satisfeita com a postura adotada pelo atleta e seus representantes.

Plata, do Flamengo, em Dubai (Foto: Reprodução)

Plata poderia viajar com o elenco para Belém

Caso tivesse retornado ao Rio na sexta-feira, como estava previsto inicialmente, Plata poderia viajar com a delegação do Flamengo para Belém neste sábado, mesmo que não ficasse à disposição para a partida contra o Remo, pelo Campeonato Brasileiro.

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A decisão estava relacionada à logística da equipe. O Flamengo não retornará ao Rio de Janeiro depois do jogo contra o Remo. Na segunda-feira, a delegação seguirá de Belém para Quito, no Equador, onde o time enfrentará o Independiente del Valle na quinta-feira.

Com a programação original, o equatoriano perderia apenas um treinamento: a atividade deste sábado. Agora, a expectativa é saber qual será o planejamento para o jogador em relação ao jogo da Libertadores.

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Futuro de Plata segue indefinido

Com o atraso no retorno, o Flamengo ainda não sabe quando Plata será reintegrado ao grupo. O jogador se reapresentará ao clube, mas a programação para sua reintegração ainda não está definida.

Enquanto isso, os empresários do atacante buscam propostas de outros clubes. O próprio Plata explicou que permanece em Dubai à espera de possíveis ofertas dos Emirados Árabes:

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— Estou aqui [em Dubai] esperando, porque sei que estão vendo questão de proposta de clubes daqui [dos Emirados Árabes], que podem chegar. Então, pelo menos até domingo devo esperar aqui em Dubai — disse Plata, em contato com o influenciador Paparazzo Rubro-Negro.

As opções de mercado, porém, estão diminuindo com o fechamento das janelas de transferências. A Holanda encerrou o período em 2 de setembro, enquanto Turquia e Ucrânia fecharam nesta quinta-feira, 4. Rússia, Portugal e Grécia ainda têm períodos abertos até 10 e 15 de setembro, respectivamente.

Também permanecem abertas as janelas dos Emirados Árabes, até 28 de setembro, e da Arábia Saudita, até 12 de outubro. A janela do Catar foi encerrada em 3 de setembro.

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O Flamengo também entende que a exposição do caso pode ter provocado uma desvalorização de Plata no mercado. Internamente, o clube sabe que dificilmente conseguirá repetir uma negociação nas mesmas condições do acordo que havia sido encaminhado com o Dínamo de Moscou, que poderia chegar aos R$ 72 milhões.

Atrito com a diretoria

O episódio acontece após outro ruído envolvendo o jogador. O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, havia demonstrado alívio nos bastidores com a saída de Plata para o futebol russo.

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Durante uma reunião do Conselho de Administração do clube, na última segunda-feira, 31 de agosto, Bap comentou sobre a transferência do equatoriano por cerca de 10 a 12 milhões de euros. Naquele momento, a negociação ainda não havia sido cancelada.

— Estou muito feliz com a venda do Plata porque agora não precisamos mais ficar andando na noite do Rio de Janeiro para poder descobrir o que nem o quanto ele está bebendo — disse o presidente do Flamengo.

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A transferência, entretanto, acabou frustrada após o jogador ser reprovado nos exames médicos realizados pelo Dínamo de Moscou. Com o negócio desfeito, o atacante precisará retornar ao Flamengo em meio ao cenário de indefinição sobre seu futuro.

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