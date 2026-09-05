O Flamengo viaja neste sábado (5) para Belém, um dia antes da partida contra o Remo, pelo Brasileirão. No Mangueirão, o técnico Leonardo Jardim terá retornos importantes, como o de Erick Pulgar, além da dupla de reforços Anthony Valencia e Joaquín Freitas. Entretanto, ainda terá desfalques, como Alex Sandro e Evertton Araújo.

Pulgar, que deixou a partida contra o Mirassol com dores por conta de uma pancada, não foi diagnosticado com lesão e, por isso, não preocupa o Flamengo.

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A outra boa notícia passa pelos reforços Anthony Valencia e Joaquín Freitas, que foram apresentados na última sexta-feira. A dupla já está regularizada no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e viajará com a delegação.

Joaquín Freitas durante treino do Flamengo (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Retornos do departamento médico do Flamengo

Desfalques nos últimos jogos por questões médicas, o zagueiro Vitão e o meio-campista De la Cruz treinaram com os demais jogadores do elenco nos últimos dias e também viajam para Belém.

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Como o planejamento do Flamengo prevê viagem direta de Belém para Quito, no Equador, palco do jogo contra o Independiente del Valle no meio da semana pela Libertadores, pode ser que esses atletas viajem com o grupo, mas não fiquem à disposição para o jogo no Mangueirão. A decisão será tomada pelo técnico rubro-negro nas próximas horas.

Alex Sandro segue trabalho individual

Alex Sandro, por sua vez, realiza um trabalho individual com a preparação física e cumpre etapas de recuperação. O lateral sentiu uma dor forte na panturrilha e ainda apresenta um pouco de incômodo no local. Por isso, não poderá ser utilizado neste domingo.

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Provável escalação do Flamengo

A provável escalação do Flamengo para enfrentar o Remo conta com: Rossi; Varela (Royal), Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar (Jorginho), Paquetá e Arrascaeta; Carrascal (Luiz Araújo), Samuel Lino e Pedro.

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