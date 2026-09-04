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Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP da Itália nesta sexta-feira (4)

Programação desta sexta-feira (4) marca início das atividades em Monza

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
04/09/2026 04:00
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Carros disputam corrida principal do GP da Itália de Fórmula 1
GP da Holanda de F1 2026 (Foto: Simon Wohlfarht/AFP)

A Fórmula 1 inicia nesta sexta-feira (4) as atividades do GP da Itália. O fim de semana será disputado no Circuito de Monza, que receberá a décima terceira etapa de 2026. A programação começa às 7h30 (de Brasília), com a realização do Treino Livre 1. Mais tarde, às 11h, acontece o Treino Livre 2.

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Onde assistir ao GP da Itália hoje (4/09):

SEXTA-FEIRA, 4 DE SETEMBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 07h30 (de Brasília) | Sportv3Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)
🏎️ Treino Livre 2 - 11h (de Brasília) | Sportv3Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)

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Apenas Itália e Grã-Bretanha ostentam o título de terem recebido corridas da F1 em todas as 76 temporadas da história. Os heptacampeões mundiais Lewis Hamilton e Michael Schumacher dividem também o posto de maiores vencedores do GP italiano, com cinco vitórias cada.

Na etapa italiana do ano passado, foi Max Verstappen quem subiu ao pódio. Na atual temporada, Kimi Antonelli, da Mercedes, chega à corrida em casa como líder do Mundial de Pilotos. O italiano de 20 anos soma 242 pontos, tendo subido ao pódio em 10 oportunidades, considerando 4 vitórias. Logo atrás, vem George Russell, seu companheiro de equipe, com 193 pontos somados. Empatado com ele, está Lewis Hamilton, da Ferrari.

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Kimi Antonelli acena no pódio do GP da Holanda de F1 2026
Kimi Antonelli terminou o GP da Holanda de F1 no segundo lugar (Foto: John Thys/AFP)

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