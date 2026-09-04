Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP da Itália nesta sexta-feira (4)
Programação desta sexta-feira (4) marca início das atividades em Monza
A Fórmula 1 inicia nesta sexta-feira (4) as atividades do GP da Itália. O fim de semana será disputado no Circuito de Monza, que receberá a décima terceira etapa de 2026. A programação começa às 7h30 (de Brasília), com a realização do Treino Livre 1. Mais tarde, às 11h, acontece o Treino Livre 2.
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Onde assistir ao GP da Itália hoje (4/09):
SEXTA-FEIRA, 4 DE SETEMBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 07h30 (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)
🏎️ Treino Livre 2 - 11h (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)
➡️ O Lance! acompanha em tempo real
Apenas Itália e Grã-Bretanha ostentam o título de terem recebido corridas da F1 em todas as 76 temporadas da história. Os heptacampeões mundiais Lewis Hamilton e Michael Schumacher dividem também o posto de maiores vencedores do GP italiano, com cinco vitórias cada.
Na etapa italiana do ano passado, foi Max Verstappen quem subiu ao pódio. Na atual temporada, Kimi Antonelli, da Mercedes, chega à corrida em casa como líder do Mundial de Pilotos. O italiano de 20 anos soma 242 pontos, tendo subido ao pódio em 10 oportunidades, considerando 4 vitórias. Logo atrás, vem George Russell, seu companheiro de equipe, com 193 pontos somados. Empatado com ele, está Lewis Hamilton, da Ferrari.
➡️ Carro de Relâmpago McQueen participará do GP da Itália na F1
➡️ 'Não tenho nada a perder', dispara Antonelli após punição na F1
➡️ Bortoleto revisita início da carreira durante passagem pela Itália
🏎️ Aposte em Gabriel Bortoleto na F1 2026
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Tudo sobre
Parceiro - r7
F1: Verstappen vê Red Bull sem chance de 'milagre' no GP da ItáliaHá 7 horas
Fórmula 1
'Um sonho': Lando Norris funda equipe da F3 e busca F2 ainda em 2027Há 8 horas
Fórmula 1
Rafael Câmara supera titular da Haas em teste e mira F1 2027Há 10 horas
Fórmula 1
'Não tenho nada a perder', dispara Antonelli após punição na F1Há 14 horas
Fórmula 1
Carro de Relâmpago McQueen participará do GP da Itália na F1Há 16 horas
Fórmula 1
Bortoleto revisita início da carreira durante passagem pela ItáliaHá 16 horas
Mais LANCE!