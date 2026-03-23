Itabirito inicia bem a Série A2 e reforça ambição pelo acesso ao Brasileirão Feminino
Equipe mineira soma seis pontos na largada da Série A2
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Na areia da Praia de Copacabana, longe de casa, mas com os pés firmes no objetivo, o Itabirito vive um bom início de campanha no Brasileirão Feminino Série A2. Com duas vitórias em dois jogos, a equipe soma seis pontos, mas evita qualquer euforia precoce.
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Em meio a um treino regenerativo na manhã de domingo (22), o técnico Hoffmann Túlio resumiu bem o momento: o planejamento inicial foi cumprido, mas ainda há um longo caminho até o acesso.
— A gente tinha colocado como meta esses seis pontos, mesmo com a dificuldade da estreia e do jogo fora de casa. Conseguimos, mas sabemos que temos muita coisa para evoluir. A gente ficou feliz, mas não satisfeito — afirmou o treinador, em entrevista ao Lance!.
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O comandante também ressaltou o valor de momentos fora do ambiente competitivo, como a atividade no Rio de Janeiro. Para ele, o futebol vai além das quatro linhas.
— Vivemos em constante pressão por resultado. Então, esses momentos de trabalho com descontração ajudam a manter a energia do grupo. É aqui que fortalecemos os laços, e são esses laços que nos fazem passar por dificuldades lá na frente — disse.
Dentro de campo, o Itabirito mostrou eficiência. A vitória mais recente veio contra o Pérolas Negras, com gol de Delatorre, que transformou o momento em algo maior que o futebol. A jogadora revelou que a comemoração foi dedicada a uma companheira de equipe, que havia perdido o avô na véspera.
— A gente pensou nela. Eu tinha falado que, quando fizesse o gol, ia homenagear. Somos um time muito unido — disse a volante, que também destacou o nível do elenco.
— A gente treina muito, fez uma pré-temporada forte e tem um grupo de alto nível. É time de A1 e queremos provar isso com o acesso' — define.
A consistência também passa pela defesa: a goleira Karen valorizou o início sem sofrer gols: são 180 minutos de solidez.
— Isso mostra a força do grupo. Defesa e ataque trabalham juntos. Nosso ataque está sendo decisivo e a defesa está conseguindo segurar. É um equilíbrio importante — avaliou. Para ela, o ambiente leve e trabalho bem estruturado influenciam.
— Quando você está leve para trabalhar, tudo flui. A comissão tem muito mérito nisso. A gente vem se ajudando bastante, e isso aparece nos jogos — destaca.
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Itabirito enfrenta o Paysandu em Belém
O próximo desafio será contra o Paysandu, um adversário ainda pouco conhecido pela comissão técnica. Sem dados, a estratégia será olhar para dentro.
— Quando não tem muita informação, a gente precisa focar ainda mais na gente. Fortalecer nossas ideias e jogar — explicou Hoffmann. As equipes se enfrentam no sábado, 28 de março, às 15h30, na Curuzu, em Belém.
Entre treinos na areia, viagens longas e um calendário exigente, o Itabirito tem como objetivo principal o acesso inédito à Série A1. O começo é promissor, mas, como o próprio elenco faz questão de repetir, ainda é só o começo.
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