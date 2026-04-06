Vasco e Atlético-PI seguem como os principais destaques da Série A2 do Brasileirão Feminino neste início de competição. As duas equipes mantêm 100% de aproveitamento após quatro rodadas e dividem a liderança com 12 pontos.

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O Vasco soma 11 gols marcados e apenas dois sofridos, enquanto o Atlético-PI apresenta números semelhantes, com 10 gols a favor e dois contra.

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Vasco e Atlético-PI vencem e estão invictos

Na quarta rodada, as líderes voltaram a confirmar o bom momento. O Vasco venceu o Itabirito fora de casa por 3 a 0, em atuação segura e dominante, enquanto o Atlético-PI superou o Ceará por 1 a 0, também longe dos seus domínios.

Logo atrás, o aparece o Minas Brasília, com nove pontos, seguido por Sport e Itabirito, que também têm campanhas competitivas neste início.

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Atlético-PI vence Ceará na Série A2. (Foto: Foto: Michael Douglas)

Tabela da Série A2 Feminina

1 . Vasco — 12 pontos 2 . Atlético-PI — 12 pontos 3 . Minas Brasília — 9 pontos 4 . Sport — 9 pontos 5 . Itabirito — 9 pontos 6 . 3B da Amazônia — 7 pontos 7 . Taubaté — 6 pontos 8 . Vila Nova — 6 pontos 9 . Pérolas Negras — 6 pontos 10 . Rio Negro-RR — 4 pontos 11 . Ação-MT — 4 pontos 12 . Doce Mel — 4 pontos 13 . Ceará — 3 pontos 14 . Paysandu — 3 pontos 15 . UDA — 0 pontos 16 . Itacoatiara — 0 pontos

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