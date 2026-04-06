Vasco e Atlético-PI mantêm 100% e dividem liderança da Série A2 do Brasileirão Feminino
Equipes seguem invictas após quatro rodadas e abrem vantagem na ponta
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Vasco e Atlético-PI seguem como os principais destaques da Série A2 do Brasileirão Feminino neste início de competição. As duas equipes mantêm 100% de aproveitamento após quatro rodadas e dividem a liderança com 12 pontos.
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O Vasco soma 11 gols marcados e apenas dois sofridos, enquanto o Atlético-PI apresenta números semelhantes, com 10 gols a favor e dois contra.
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Vasco e Atlético-PI vencem e estão invictos
Na quarta rodada, as líderes voltaram a confirmar o bom momento. O Vasco venceu o Itabirito fora de casa por 3 a 0, em atuação segura e dominante, enquanto o Atlético-PI superou o Ceará por 1 a 0, também longe dos seus domínios.
Logo atrás, o aparece o Minas Brasília, com nove pontos, seguido por Sport e Itabirito, que também têm campanhas competitivas neste início.
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Tabela da Série A2 Feminina
- Vasco — 12 pontos
- Atlético-PI — 12 pontos
- Minas Brasília — 9 pontos
- Sport — 9 pontos
- Itabirito — 9 pontos
- 3B da Amazônia — 7 pontos
- Taubaté — 6 pontos
- Vila Nova — 6 pontos
- Pérolas Negras — 6 pontos
- Rio Negro-RR — 4 pontos
- Ação-MT — 4 pontos
- Doce Mel — 4 pontos
- Ceará — 3 pontos
- Paysandu — 3 pontos
- UDA — 0 pontos
- Itacoatiara — 0 pontos
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