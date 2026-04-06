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Vasco e Atlético-PI mantêm 100% e dividem liderança da Série A2 do Brasileirão Feminino

Equipes seguem invictas após quatro rodadas e abrem vantagem na ponta

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 06/04/2026
07:49
Vasco venceu Itabirito fora de casa na Série A2. (Foto: Léo Rodrigues/Itabirito)
imagem cameraVasco venceu Itabirito fora de casa na Série A2. (Foto: Léo Rodrigues/Itabirito)
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Vasco e Atlético-PI seguem como os principais destaques da Série A2 do Brasileirão Feminino neste início de competição. As duas equipes mantêm 100% de aproveitamento após quatro rodadas e dividem a liderança com 12 pontos.

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O Vasco soma 11 gols marcados e apenas dois sofridos, enquanto o Atlético-PI apresenta números semelhantes, com 10 gols a favor e dois contra.

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Vasco e Atlético-PI vencem e estão invictos

Na quarta rodada, as líderes voltaram a confirmar o bom momento. O Vasco venceu o Itabirito fora de casa por 3 a 0, em atuação segura e dominante, enquanto o Atlético-PI superou o Ceará por 1 a 0, também longe dos seus domínios.

Logo atrás, o aparece o Minas Brasília, com nove pontos, seguido por Sport e Itabirito, que também têm campanhas competitivas neste início.

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Atlético-PI vence Ceará na Série A2. (Foto: Foto: Michael Douglas)
Atlético-PI vence Ceará na Série A2. (Foto: Foto: Michael Douglas)

Tabela da Série A2 Feminina

    1.
  1. Vasco — 12 pontos
    2. 2.
  2. Atlético-PI — 12 pontos
    3. 3.
  3. Minas Brasília — 9 pontos
    4. 4.
  4. Sport — 9 pontos
    5. 5.
  5. Itabirito — 9 pontos
    6. 6.
  6. 3B da Amazônia — 7 pontos
    7. 7.
  7. Taubaté — 6 pontos
    8. 8.
  8. Vila Nova — 6 pontos
    9. 9.
  9. Pérolas Negras — 6 pontos
    10. 10.
  10. Rio Negro-RR — 4 pontos
    11. 11.
  11. Ação-MT — 4 pontos
    12. 12.
  12. Doce Mel — 4 pontos
    13. 13.
  13. Ceará — 3 pontos
    14. 14.
  14. Paysandu — 3 pontos
    15. 15.
  15. UDA — 0 pontos
    16. 16.
  16. Itacoatiara — 0 pontos

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Próximos jogos

  1. Rio Negro-RR x Itacoatiara
  2. Taubaté x UDA
  3. Vasco x Sport
  4. Ceará x Pérolas Negras
  5. 3B da Amazônia x Paysandu
  6. Doce Mel x Atlético-PI
  7. Vila Nova x Itabirito
  8. Minas Brasília x Ação-MT

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