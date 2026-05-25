Clube da Série A do Brasileirão demite técnico antes da parada para Copa

A Chapecoense anunciou na noite desta segunda-feira (25) o fim do vínculo com o treinador Fábio Matias. A decisão da diretoria alviverde aconteceu após a derrota da equipe catarinense diante do Cruzeiro, no último domingo (25), por 2 a 1, no Mineirão, pela 17ª rodada do Brasileirão.

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Com o resultado contra a equipe mineira, a Chape embalou uma sequência de 14 jogos sem vencer na competição nacional. O último triunfo aconteceu diante do Santos, no dia 28 de janeiro. De lá para cá, foram cinco empates e nove derrotas.

— A Associação Chapecoense de Futebol comunica, de maneira oficial, o encerramento do vínculo contratual com o treinador Fábio Matias. Além do profissional, o auxiliar técnico Lucas Batista e o preparador físico Felippe Capella também deixam de integrar o quadro de profissionais do clube. Pelo período de trabalho no comando da equipe alviverde, o clube agradece o profissional e deseja sucesso nos projetos futuros — diz o comunicado da Chapecoense.

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Fabio Matías durante Chapecoense x Botafogo (Foto: Liamara Polli/AGIF/Folhapress)

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Retrospecto de Fábio Matias pela Chapecoense

Fábio Matias chegou ao comando técnico da equipe catarinense no dia 25 de abril. Após um mês de trabalho, a passagem dele pelo clube chegou ao fim diante de um aproveitamento ruim.

Pelo Campeonato Brasileiro, a Chapecoense não venceu no comando do treinador. Durante o período, foram sete jogos disputados, tendo um retrospecto de seis derrotas e um empate.

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