Paraguai x França Palpite – Análise e odds (04/07)

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Paraguai e França se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026, no sábado, 4 de julho, no Philadelphia Stadium, na Filadélfia, nos Estados Unidos.

A seleção Sul-americana chega embalada pela eliminação da Alemanha nos pênaltis, na fase anterior, e tenta igualar sua melhor campanha na história do torneio, alcançada em 2010 na África do Sul, quando chegou às quartas de final.

A França, favorita ao título, soma 13 gols em quatro jogos e não perdeu nenhuma partida na competição até aqui. Confira os palpites do Lance para a partida e também outras dicas de apostas para a Copa do Mundo.

Melhores palpites para Paraguai x França pelas oitavas de final da Copa do Mundo

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Análise da partida - França em campo para manter o favoritismo enfrenta zebra paraguaia

O Paraguai trilhou um caminho oposto, construído na disciplina defensiva e na capacidade de sofrer para avançar. A estreia no Grupo D terminou com derrota por 4 x 1 para os Estados Unidos, resultado que parecia decretar a eliminação precoce. A reação veio na segunda rodada: Matías Galarza marcou aos 64 segundos contra a Turquia, o gol mais rápido do torneio, e a equipe de Gustavo Alfaro segurou o 1 x 0 contra um adversário que finalizou 32 vezes sem converter.

O empate sem gols com a Austrália na terceira rodada garantiu a classificação como um dos oito melhores terceiros colocados, e nos 32 avos a Albirroja protagonizou a maior surpresa do torneio. Julio Enciso abriu o placar de cabeça nos minutos finais do primeiro tempo contra a Alemanha, com assistência de Matías Galarza.

Kai Havertz empatou aos 54 minutos, mas Orlando Gill, goleiro do San Lorenzo com apenas dez partidas pela seleção, realizou seis defesas no tempo regulamentar e mais duas nas cobranças, negando Havertz e Nick Woltemade.

Um gol de Jonathan Tah na prorrogação chegou a ser validado, mas o VAR anulou a jogada por falta de Waldemar Anton sobre Gill. José Canale converteu o pênalti decisivo na morte súbita, selando a primeira derrota da Alemanha em disputas de pênaltis em Copas do Mundo.

A França venceu todos os quatro jogos disputados nesta Copa: 3 x 1 contra Senegal, 3 x 0 contra Iraque, 4 x 1 contra Noruega e 3 x 0 contra a Suécia na fase de 32 avos, totalizando 13 gols marcados.

Kylian Mbappé acumula seis gols no torneio e 18 em Copas do Mundo na carreira, a um de igualar o recorde absoluto de Lionel Messi (19). Michael Olise soma cinco assistências, marca que coloca o meia do Bayern de Munique a uma de igualar Pelé (seis em 1970) como maior assistente em uma única edição da competição desde 1966.

Ousmane Dembélé marcou um hat-trick na goleada sobre a Noruega, e Bradley Barcola abriu o placar no triunfo por 3 x 0 contra a Suécia, jogo em que o setor ofensivo francês registrou 3.17 de gols esperados (xG).

Confrontos diretos entre Paraguai x França

França e Paraguai se enfrentaram cinco vezes na história, todas em solo francês ou neutro. A seleção europeia venceu três e empatou duas, sem nenhuma derrota para os paraguaios.

O encontro mais recente aconteceu em 2 de junho de 2017, em amistoso internacional, quando a França goleou por 5 x 0. Antes disso, os dois duelos nos anos 2000 terminaram empatados: 1 x 1 em 2014 e 0 x 0 em 2008.

Em Copa do Mundo, os confrontos carregam peso histórico. Em 1998, a França precisou de um gol de ouro de Laurent Blanc na prorrogação para vencer por 1 x 0 nas oitavas de final, a caminho do primeiro título mundial. Já em 1958, na Suécia, os franceses venceram por 7 x 3, com hat-trick de Just Fontaine, que encerrou aquela edição com 13 gols, recorde que perdura até hoje.

O retrospecto equilibrado nas duas partidas de Copa favorece a expectativa de um jogo mais disputado do que as odds sugerem, mas a diferença de qualidade entre os elencos atuais é substancialmente maior do que em qualquer edição anterior.

Com um histórico marcado por confrontos importantes e mais um duelo decisivo pela frente, a partida também desperta grande interesse entre os apostadores. Para quem pretende dar um palpite, vale a pena comparar as novas casas de apostas, que costumam oferecer mercados variados e cotações competitivas.

Notícias de Paraguai x França

Paraguai: desfalques e dúvidas

A principal preocupação de Gustavo Alfaro é a condição física de Julio Enciso, que saiu de campo no segundo tempo contra a Alemanha. O atacante do Strasbourg será avaliado até a véspera da partida, e sua presença entre os titulares ainda é incerta.

Omar Alderete, zagueiro do Sunderland, também segue como dúvida após ficar fora do confronto com a Alemanha por causa de uma lesão no joelho. Em contrapartida, Diego Gómez retorna ao time após cumprir suspensão automática.

O grande destaque paraguaio continua sendo Orlando Gill. O goleiro, que nunca atuou por um clube fora do Paraguai, se consolidou como titular após a atuação decisiva diante dos alemães, com defesas importantes no tempo normal e na disputa por pênaltis.

Provável escalação do Paraguai (4-4-2): Orlando Gill; Juan José Cáceres, Gustavo Gómez, José Canale, Júnior Alonso; Miguel Almirón, Diego Gómez, Andrés Cubas, Matías Galarza; Gabriel Ávalos, Julio Enciso. Técnico: Gustavo Alfaro.

França: desfalques e dúvidas

Didier Deschamps não tem desfalques confirmados para o confronto. Marcus Thuram segue em avaliação por questões físicas, mas não faz parte da equipe titular no esquema atual.

A tendência é que a França repita a escalação que venceu a Suécia, com Mbappé como referência no ataque, Dembélé e Barcola pelos lados e Michael Olise na armação das jogadas.

Aurélien Tchouaméni e Adrien Rabiot formam a dupla de volantes responsável por dar equilíbrio ao meio-campo e abastecer o setor ofensivo. A defesa, composta por Saliba e Upamecano, sofreu apenas dois gols em quatro partidas.

Provável escalação da França (4-2-3-1): Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola; Kylian Mbappé. Técnico: Didier Deschamps.

Destaques individuais de Paraguai x França

Julio Enciso não consegue mais ser artilheiro, mas Kylian Mbappé chega ao duelo entre Paraguai e França como o principal goleador do Mundial, com seis gols marcados, e lidera também as odds para artilheiro da Copa.

Julio Enciso Atacante / Paraguai Strasbourg 1 Gol na Copa 2026 2 Assistências Copa 2026 36 Jogos pela seleção 5 Gols pela seleção Kylian Mbappé Atacante / França Real Madrid 6 Gols na Copa 2026 18 Gols em Copas do Mundo 62 Gols pela seleção 102 Jogos pela França

Os técnicos -Alfaro tenta fazer história e Deschamps busca manter a escrita

Gustavo Alfaro

Alfaro, argentino de 63 anos, assumiu o Paraguai em agosto de 2024 e conduziu a equipe de volta a uma Copa do Mundo após 16 anos de ausência.

Antes da Albirroja, dirigiu o Equador na Copa de 2022, no Catar, e conquistou a Copa Sul-Americana de 2007 com o Arsenal de Sarandí, além de passagens por Boca Juniors e mais de uma dezena de clubes argentinos.

Nesta Copa, a resiliência tática de Alfaro ficou evidente na vitória sobre a Turquia com dez jogadores (após a expulsão de Almirón) e na eliminação da Alemanha nos pênaltis, ambas construídas sobre bloco baixo compacto e transições rápidas.

Didier Deschamps

Deschamps comanda a França desde 2012 e disputa sua quarta Copa do Mundo consecutiva como técnico, período no qual levou a seleção ao título em 2018 e à final em 2022, perdida para a Argentina nos pênaltis.

O treinador de 57 anos é frequentemente criticado pelo pragmatismo, mas nesta edição adotou uma postura mais ofensiva, com 13 gols em quatro partidas.

A decisão de posicionar Olise como meia centralizado a partir da segunda etapa contra o Senegal, na estreia, transformou a dinâmica de ataque e gerou as cinco assistências do jogador do Bayern de Munique no torneio.

Análise tática de Paraguai x França

A França atua em um 4-2-3-1 que se transforma em 3-2-5 quando tem a posse de bola. Koundé avança pelo lado direito, Digne dá amplitude pela esquerda, Tchouaméni protege a defesa, enquanto Rabiot participa da construção das jogadas. No ataque, Dembélé, Olise e Barcola têm liberdade para trocar de posições e criar espaços para Mbappé.

O Paraguai, comandado por Gustavo Alfaro, joga no 4-4-2 e aposta na compactação defensiva para dificultar a criação adversária. Contra a Alemanha, a equipe suportou 73% de posse de bola do rival e sofreu apenas um gol em 120 minutos, além de ter outro tento adversário anulado pelo VAR. A estratégia será novamente reduzir os espaços, principalmente na faixa central.

O principal desafio paraguaio está nas transições defensivas, já que a perda da bola pode abrir corredores para Mbappé e Dembélé. No ataque, a equipe soma apenas oito finalizações no alvo em quatro jogos na Copa e deve apostar na eficiência das poucas oportunidades criadas, especialmente nas bolas paradas, com Canale e Gustavo Gómez como principais ameaças pelo alto.

Prognóstico de placar exato para Paraguai x França

Quem acompanha a fase decisiva do Mundial também pode testar seus conhecimentos em um bolão da Copa do Mundo 2026, dando palpites para os confrontos e disputando a liderança com amigos.

🎯 Palpite do Lance! Paraguai 0 x 3 França - 6,00 na Br4Bet A França chega como a equipe mais goleadora do torneio, com 13 gols em quatro jogos, e deve dominar a posse contra um Paraguai que se defende com disciplina, mas sofre para criar. Os sul-americanos podem encontrar uma brecha em bola parada ou contra-ataque, como fizeram contra a Alemanha, mas o volume de ataque francês tende a prevalecer. Mbappé soma seis gols nesta Copa e 18 na carreira em Mundiais, a um de igualar o recorde de Messi (19) ; registrou três braces nos quatro jogos disputados

; registrou três braces nos quatro jogos disputados A França marcou três ou mais gols em cinco partidas consecutivas neste torneio, recorde na história das Copas do Mundo

neste torneio, recorde na história das Copas do Mundo O Paraguai registrou apenas oito finalizações no alvo em quatro jogos na Copa, e precisou de prorrogação e pênaltis para superar a Alemanha

em quatro jogos na Copa, e precisou de prorrogação e pênaltis para superar a Alemanha Michael Olise acumula cinco assistências na competição, a uma de igualar Pelé (seis em 1970) como maior assistente em uma única edição desde 1966

+18. Aposte com responsabilidade. Odds coletadas às 16h20 (02/07) O Lance recomenda apenas casas de aposta legalizadas no Brasil.