Náutico x Operário-PR: onde assistir, horário e escalações
Náutico e Operário-PR se enfrentam dia 15 de setembro, às 19h30, pela 28ª rodada do Brasileirão Série B
O Náutico recebe o Operário nesta terça-feira (15), às 19h30 (de Brasília), nos Aflitos, pela 27ª rodada da Série B do Brasileirão. O Timbu busca a recuperação após perder para o América-MG, enquanto o Fantasma chega embalado por uma sequência de quatro jogos sem derrota. O confronto terá transmissão do SporTV e Premiere. ➡️Clique para assistir no Premiere
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Ficha do jogo
Como chegam as equipes
O duelo coloca frente a frente duas equipes que vivem momentos diferentes na Série B. O Náutico teve a reação interrompida na rodada passada e precisa voltar a vencer para se afastar da zona de rebaixamento e manter vivo o sonho de entrar no G-6.
O Operário, por outro lado, atravessa uma sequência positiva. O time paranaense não perde há quatro rodadas e entrou na zona de classificação para os playoffs. Agora, busca mais um resultado positivo para se consolidar entre os primeiros colocados.
O Náutico vem de derrota para o América-MG na última rodada. O resultado manteve o Timbu na parte de baixo da tabela e aumentou a necessidade de uma resposta diante da torcida nos Aflitos.
Já o Operário chega embalado por quatro partidas de invencibilidade e tenta aproveitar o bom momento para somar mais três pontos fora de casa.
Confira as informações de Náutico x Operário
✅ FICHA TÉCNICA
NÁUTICO 🆚 OPERÁRIO
🏆 Série B do Brasileirão – 27ª rodada
📆 Data e horário: terça-feira, 15 de setembro de 2026, às 19h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio dos Aflitos, Recife (PE)
📺 Onde assistir: SporTV e Premiere
⚽ ESCALAÇÕES PROVÁVEIS
🔴⚪ NÁUTICO (Técnico: Hélio dos Anjos)
Muriel; Reginaldo, Léo Índio, Igor Fernandes e Ryan; Samuel, Wenderson e Jean Carlos; Borasi (Kaua Maranhão), Derek e Vinícius.
⚫⚪ OPERÁRIO (Técnico: Luizinho Lopes)
Vagner; Mikael, Klaus, Joseph e Moraes; Matheus Trindade, Zuluaga (Vinicius Diniz) e Boschilla; Berto, Vinícius Mongotti e Ángel Torres.
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