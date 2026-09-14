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Náutico x Operário-PR: onde assistir, horário e escalações

Náutico e Operário-PR se enfrentam dia 15 de setembro, às 19h30, pela 28ª rodada do Brasileirão Série B

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
14/09/2026 19:16
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Brasileirão Série B 2026 - Náutico x Operário-PR
Onde assistir ao vivo a partida entre Náutico e Operário-PR pelo Brasileirão Série B 2026 (Arte / Lance!)

O Náutico recebe o Operário nesta terça-feira (15), às 19h30 (de Brasília), nos Aflitos, pela 27ª rodada da Série B do Brasileirão. O Timbu busca a recuperação após perder para o América-MG, enquanto o Fantasma chega embalado por uma sequência de quatro jogos sem derrota. O confronto terá transmissão do SporTV e Premiere. ➡️Clique para assistir no Premiere

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Ficha do jogo

NAU
OPE
Campeonato
Brasileirão Série B 2026
Data e Hora
15/09/2026, 19:30
Local
Estádio Eládio de Barros Carvalho - Recife, Pernambuco
Árbitro
Onde assistir
Não definido

Como chegam as equipes

O duelo coloca frente a frente duas equipes que vivem momentos diferentes na Série B. O Náutico teve a reação interrompida na rodada passada e precisa voltar a vencer para se afastar da zona de rebaixamento e manter vivo o sonho de entrar no G-6.

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O Operário, por outro lado, atravessa uma sequência positiva. O time paranaense não perde há quatro rodadas e entrou na zona de classificação para os playoffs. Agora, busca mais um resultado positivo para se consolidar entre os primeiros colocados.

O Náutico vem de derrota para o América-MG na última rodada. O resultado manteve o Timbu na parte de baixo da tabela e aumentou a necessidade de uma resposta diante da torcida nos Aflitos.

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Já o Operário chega embalado por quatro partidas de invencibilidade e tenta aproveitar o bom momento para somar mais três pontos fora de casa.

Confira as informações de Náutico x Operário

✅ FICHA TÉCNICA

NÁUTICO 🆚 OPERÁRIO
🏆 Série B do Brasileirão – 27ª rodada

📆 Data e horário: terça-feira, 15 de setembro de 2026, às 19h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio dos Aflitos, Recife (PE)
📺 Onde assistir: SporTV e Premiere

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⚽ ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

🔴⚪ NÁUTICO (Técnico: Hélio dos Anjos)
Muriel; Reginaldo, Léo Índio, Igor Fernandes e Ryan; Samuel, Wenderson e Jean Carlos; Borasi (Kaua Maranhão), Derek e Vinícius.

⚫⚪ OPERÁRIO (Técnico: Luizinho Lopes)
Vagner; Mikael, Klaus, Joseph e Moraes; Matheus Trindade, Zuluaga (Vinicius Diniz) e Boschilla; Berto, Vinícius Mongotti e Ángel Torres.

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Brasileirão Série B 2026 - Náutico x Operário-PR
Onde assistir ao vivo a partida entre Náutico e Operário-PR pelo Brasileirão Série B 2026 (Arte / Lance!)

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