Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP da Espanha neste sábado (12)
Programação segue com as atividades no Circuito de Madring
A Fórmula 1 retorna neste sábado (12) às atividades do GP da Espanha. O fim de semana será disputado no Circuito de Madring, que receberá a 14ª etapa de 2026. A programação começa às 7h30 (de Brasília), com a realização do último treino livre. Mais tarde, às 11h, acontece a classificação, que define o grid de largada da corrida de domingo (13).
➡️ Leclerc é liberado após acidente e está confirmado no GP da Espanha
Onde assistir ao GP da Espanha hoje (12/09):
SÁBADO, 12 DE SETEMBRO
🏎️ Treino Livre 3 - 07h30 (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)
🏎️ Classificação - 11h (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)
Previsão de chuva para etapa
A previsão meteorológica indica um fim de semana de calor e tempo seco para o GP da Espanha, que acontece entre os dias 11 e 13 de setembro. A sexta-feira (11), que terá os dois primeiros treinos livres, deve registrar temperaturas entre 14°C e 30°C, sem previsão de chuva. No sábado (12), quando acontecem o terceiro treino livre e a classificação, os termômetros podem chegar aos 31°C, também com 0% de possibilidade de precipitação.
A principal preocupação da F1 com o clima aparece justamente nas temperaturas elevadas. No domingo (13), dia da corrida, a previsão aponta máxima de 32°C e temperatura de pista que pode chegar aos 53°C, enquanto o sábado também deve ter asfalto entre 50°C e 51°C. Apesar do calor, não há previsão de chuva durante nenhum dos três dias de atividades no Madring.
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Os ventos devem ser fracos ou moderados durante todo o fim de semana, com média entre 7 km/h e 9 km/h e rajadas que podem chegar aos 30 km/h na sexta-feira. O índice de calor também deve ser monitorado, já que pode se aproximar de níveis considerados perigosos durante as tardes. Dessa forma, o calor e as altas temperaturas da pista devem ser os principais fatores meteorológicos a serem observados por pilotos e equipes no novo circuito espanhol.
🏎️ Gabriel Bortoleto na F1 2026
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Fórmula 1
Próximo da F1, Rafael Câmara será avaliado pela Ferrari em ÍmolaHá 12 horas
Fórmula 1
GP da Espanha: conheça o novo circuito que estreia na F1Há 12 horas
Fórmula 1
Bortoleto manda recado para pilotos da F1: 'Se tiver medo, está na profissão errada'Há 15 horas
Fórmula 1
Antonelli volta a liderar F1 em treino livre 2 no GP da EspanhaHá 16 horas
Fórmula 1
Russell supera Ferrari e lidera o treino livre 1 no GP da Espanha na F1Há 20 horas
Fórmula 1
Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP da Espanha nesta sexta-feira (11)Há 23 horas
Mais LANCE!