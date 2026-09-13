Levante x Barcelona: onde assistir, horário e escalações
Levante e Barcelona se enfrentam dia 13 de setembro de 2026, às 11h15, pela 5ª rodada da La Liga 2026/2027, no Estadio Ciudad de Valencia.
Levante e Barcelona se enfrentam neste domingo (13), às 11h15 (de Brasília), no Estadio Ciudad de Valencia, pela quinta rodada da La Liga 2026/27. A partida terá transmissão ao vivo pelo Disney+ e Prime Video (streaming). ➡️Clique para assistir no Disney+
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O Levante chega para o confronto na décima colocação de La Liga, com cinco pontos conquistados. A equipe alterna bons e maus resultados neste início de campanha, mas mostrou força diante da torcida na última partida em casa, quando goleou o Real Betis por 5 a 2. O time comandado por Luís Castro tenta aproveitar novamente o mando para dificultar a missão do líder do campeonato.
Ficha do jogo
Do outro lado, o Barcelona vive um início perfeito de temporada. A equipe de Hansi Flick tem 100% de aproveitamento em La Liga e também vem de uma goleada na Champions League, por 5 a 1 sobre o Feyenoord. O ataque catalão marcou 22 gols em cinco partidas na temporada, enquanto a defesa não sofreu gols em três das quatro primeiras rodadas do Campeonato Espanhol.
Tudo sobre Levante x Barcelona (onde assistir, horário e escalações):
✅ FICHA TÉCNICA
Levante 🆚 Barcelona
La Liga - 5ª rodada
📆 Data e horário: domingo, 13 de setembro de 2026, às 11h15 (de Brasília)
📍 Local: Estadio Ciudad de Valencia, Valencia, Espanha
📺 Onde assistir: CazéTV (Youtube)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔴 Levante (Técnico: Luís Castro)
M. Ryan; Manu Sánchez, A. Mandi, J. Toljan e Nacho Pérez; Jon Ander Olasagasti, Oriol Rey e E. Bardeli; Roger Brugué, T. Fernández e Iván Romero.
🔵 Barcelona (Técnico: Hansi Flick)
Joan García; João Cancelo, A. Christensen, Pau Cubarsí e J. Koundé; Pedri, Rodri e Dani Olmo; K. Adeyemi, Raphinha e Lamine Yamal.
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