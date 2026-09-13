Manchester United x Manchester City: onde assistir, horário e prováveis escalações ao jogo da Premier League
Manchester United e Manchester City se enfrentam dia 13 de setembro, às 12h30, pela 4ª rodada da Premier League 2026/2027, no Old Trafford.
Manchester United e Manchester City se enfrentam neste domingo (13), às 12h30 (de Brasília), em Old Trafford, pela quarta rodada da Premier League 2026/27. O clássico de Manchester terá transmissão ao vivo pelo Disney+ (streaming). ➡️Clique para assistir no Disney+
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
O Manchester United chega ao primeiro dérbi da temporada com quatro pontos nas três primeiras rodadas da Premier League. Depois de perder para o Hull City e vencer o Ipswich por 5 a 2, a equipe empatou em 2 a 2 com o Everton. No meio de semana, porém, os Red Devils golearam o Sabah por 4 a 0 pela Champions League e conquistaram o primeiro jogo sem sofrer gols na temporada.
Ficha do jogo
Do outro lado, o Manchester City tem 100% de aproveitamento no Campeonato Inglês e ocupa a liderança pelos critérios de desempate. A equipe de Enzo Maresca venceu Bournemouth, Crystal Palace e Coventry City nas três primeiras rodadas. Na Champions League, os Citizens também estrearam com vitória, derrotando o Porto por 2 a 0, fora de casa. O clássico será o primeiro de Maresca como treinador do City.
Tudo sobre Manchester United x Manchester City (onde assistir, horário e escalações):
✅ FICHA TÉCNICA
Manchester United 🆚 Manchester City
Premier League - 4ª rodada
📆 Data e horário: domingo, 13 de setembro de 2026, às 12h30 (de Brasília)
📍 Local: Old Trafford, Manchester, Inglaterra
📺 Onde assistir: Disney+ (streaming)
🕴️ Árbitro: Michael Oliver (ING)
🚩 Assistentes: Stuart Burt (ING) e Tim Wood (ING)
📺 VAR: Matt Donohue (ING)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔴 Manchester United (Técnico: Michael Carrick)
Lammens; Dalot, Maguire, Lisandro Martínez e Shaw; Tielemans e Mainoo; Mbeumo, Bruno Fernandes e Matheus Cunha; Benjamin Sesko.
🔵 Manchester City (Técnico: Enzo Maresca)
Donnarumma; Matheus Nunes, Guéhi, Rúben Dias e Gvardiol; Anderson e Enzo Fernández; Semenyo, Cherki e Foden; Haaland.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Tudo sobre
Onde Assistir
Levante x Barcelona: onde assistir, horário e escalaçõesHá 1 hora
Fórmula 1
Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP da Espanha neste domingo (13)Há 4 horas
Onde Assistir
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (13/09/2026)Há 5 horas
Onde Assistir
Mirassol x Vitória: onde assistir, horário e escalaçõesHá 1 dia
Onde Assistir
Flamengo x Corinthians: onde assistir, horário e escalaçõesHá 1 dia
Vôlei
Brasil x Chile pelo Sul-Americano feminino de vôlei; horário e onde assistirHá 1 dia
Mais LANCE!