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Manchester United x Manchester City: onde assistir, horário e prováveis escalações ao jogo da Premier League

Manchester United e Manchester City se enfrentam dia 13 de setembro, às 12h30, pela 4ª rodada da Premier League 2026/2027, no Old Trafford.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
13/09/2026 11:30
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Premier League 2026/2027 - Manchester United x Manchester City
Onde assistir ao vivo a partida entre Manchester United e Manchester City pelo Premier League 2026/2027 (Arte / Lance!)

Manchester United e Manchester City se enfrentam neste domingo (13), às 12h30 (de Brasília), em Old Trafford, pela quarta rodada da Premier League 2026/27. O clássico de Manchester terá transmissão ao vivo pelo Disney+ (streaming). ➡️Clique para assistir no Disney+

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O Manchester United chega ao primeiro dérbi da temporada com quatro pontos nas três primeiras rodadas da Premier League. Depois de perder para o Hull City e vencer o Ipswich por 5 a 2, a equipe empatou em 2 a 2 com o Everton. No meio de semana, porém, os Red Devils golearam o Sabah por 4 a 0 pela Champions League e conquistaram o primeiro jogo sem sofrer gols na temporada.

Ficha do jogo

Manchester United-escudo-onde-assistir
MUN
Manchester City-escudo-onde-assistir
MCI
4ª rodada
Premier League
Data e Hora
domingo, 13 de setembro de 2026, às 12h30 (de Brasília)
Local
Old Trafford, Manchester, Inglaterra
Árbitro
Michael Oliver (ING)
Assistentes
Stuart Burt (ING) e Tim Wood (ING)
Var
Matt Donohue (ING)
Onde assistir

Do outro lado, o Manchester City tem 100% de aproveitamento no Campeonato Inglês e ocupa a liderança pelos critérios de desempate. A equipe de Enzo Maresca venceu Bournemouth, Crystal Palace e Coventry City nas três primeiras rodadas. Na Champions League, os Citizens também estrearam com vitória, derrotando o Porto por 2 a 0, fora de casa. O clássico será o primeiro de Maresca como treinador do City.

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Tudo sobre Manchester United x Manchester City (onde assistir, horário e escalações):

FICHA TÉCNICA

Manchester United 🆚 Manchester City
Premier League - 4ª rodada

📆 Data e horário: domingo, 13 de setembro de 2026, às 12h30 (de Brasília)
📍 Local: Old Trafford, Manchester, Inglaterra
📺 Onde assistir: Disney+ (streaming)
🕴️ Árbitro: Michael Oliver (ING)
🚩 Assistentes: Stuart Burt (ING) e Tim Wood (ING)
📺 VAR: Matt Donohue (ING)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴 Manchester United (Técnico: Michael Carrick)
Lammens; Dalot, Maguire, Lisandro Martínez e Shaw; Tielemans e Mainoo; Mbeumo, Bruno Fernandes e Matheus Cunha; Benjamin Sesko.

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🔵 Manchester City (Técnico: Enzo Maresca)
Donnarumma; Matheus Nunes, Guéhi, Rúben Dias e Gvardiol; Anderson e Enzo Fernández; Semenyo, Cherki e Foden; Haaland.

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