Invicta no Campeonato Sul-Americano, a Seleção feminina de vôlei volta à quadra neste sábado (12), às 13h30 (de Brasília). O Brasil enfrenta o Chile em partida válida pela quarta rodada da competição, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. O duelo terá transmissão do SporTV 2 (TV por assinatura). ➡️ O Lance! acompanha em tempo real.

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Em busca do título e da vaga olímpica antecipada em Los Angeles 2028, o Brasil confirmou o favoritismo e conquistou a terceira vitória seguida no Sul-Americano. Na última quinta-feira (10), a equipe de José Roberto Guimarães venceu a Colômbia por 3 a 0, com direito a um terceiro set "interminável". As parciais do duelo foram 25/19, 25/18 e 36/34.

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A maior pontuadora do confronto foi Ana Cristina, com 28 acertos, enquanto Sabrina se destacou depois de entrar na vaga de Rosamaria. A oposta titular deixou a quadra no início do segundo set com dores no joelho esquerdo e teve uma lesão constatada na região em exame realizado na última sexta-feira (11). A jogadora será desfalque no restante do torneio.

A Seleção Brasileira soma 9 pontos e segue na liderança da tabela. Todos os times do Sul-Americano voltam à quadra do Maracanãzinho neste sábado, após um dia de folga. Antes da Colômbia, o Brasil venceu Venezuela e Peru, ainda sem perder nenhum set.

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Ao todo, seis equipes estão inscritas no torneio: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Peru e Venezuela. A disputa ocorre em turno único, com todas as seleções se enfrentando. O primeiro critério de desempate é o número de vitórias, seguido por pontuação, relação de sets, razão de pontos e confronto direto. Apesar de ter 23 ouros ao todo no Sul-Americano, o Brasil não conquista um título intercontinental desde o Grand Prix de 2017.

Gabi Guimarães comemora ponto em Brasil x Colômbia pelo Sul-Americano de vôlei (Foto: Mauricio Val/FV Imagem/CBV)

Rosamaria é desfalque no Sul-Americano

Rosamaria será desfalque para a Seleção na reta final do Sul-Americano. Após sair de quadra com dores no joelho esquerdo na vitória sobre a Colômbia, a oposta passou por uma ressonância magnética na manhã desta sexta-feira (11), onde foi constatada uma lesão parcial do ligamento colateral medial. Com prazo de recuperação estimado entre três e seis semanas, a jogadora está fora dos dois últimos compromissos do Brasil, contra Chile e Argentina.

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Nome firmado com a Amarelinha desde 2021, a atleta se consolidou como segurança das levantadoras na saída de rede, apesar de já ter passado por experiências também como ponteira, inclusive na VNL 2026. Ao longo da competição, a jogadora assumiu a titularidade como oposta apenas em jogos na última etapa classificatória e na fase final. Entre altos e baixos no torneio, Rosamaria mostrou sua melhor versão logo na decisão, contra a Turquia, quando marcou 17 pontos.

Rosamaria na estreia do Brasil no Sul-Americano de vôlei (Foto: Mauricio Val/FV Imagem/CBV)

🏐✅ Ficha técnica

Brasil x Chile - Sul-Americano Feminino de Vôlei 2026

📅 Data e horário: sábado, 12 de setembro de 2026, às 13h30 (de Brasília)

📍 Local: Maracanãzinho, Rio de Janeiro

📺 Onde assistir: SporTV 2 (TV por assinatura)

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Próximos compromissos da Seleção Brasileira

Brasil x Chile - sábado (12), às 13h30 (de Brasília)

- sábado (12), às 13h30 (de Brasília) Brasil x Argentina - domingo (13), às 12h (de Brasília)

Outros jogos do Sul-Americano Feminino de Vôlei

Sábado (12/09)

Peru x Colômbia - 10h30 Argentina x Venezuela - 16h30

Domingo (13/09)

Peru x Chile - 9h Colômbia x Venezuela - 15h

*Horários de Brasília

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