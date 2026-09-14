Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

São Paulo x Boca Juniors: onde assistir, horário e escalações

São Paulo e Boca Juniors se enfrentam dia 15 de setembro, às 21h30, pelas Quartas de final da Copa Sul-Americana, no MorumBIS, São Paulo.

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
14/09/2026 14:24
Favorite o Lance! no Google
Copa Sul-Americana 2026 - São Paulo x Boca Juniors
Onde assistir ao vivo a partida entre São Paulo e Boca Juniors pelo Copa Sul-Americana 2026 (Arte / Lance!)

São Paulo e Boca Juniors se enfrentam nesta 15 de setembro, às 21h30 no Morumbis, pela quartas de final da Copa Sul-Americana. O confronto, válido pela quartas de final da Copa Sul-Americana. O Lance! acompanha a partida em tempo real. A partida terá transmissão da ESPN, SBT e Disney+. Clique aqui para assistir ao vivo.

O São Paulo vem de derrota por 1 a 0 diante do Boca Juniors, pelo jogo de ida das Quartas de final da Copa Sul-Americana 2026, disputado em Buenos Aires. A equipe busca reverter o placar para avançar na competição.

continua após a publicidade

Ficha do jogo

São Paulo-escudo-onde-assistir
SAO
Boca
BOC
Sul-Americana
Volta - quartas de final
Data e Hora
terça-feira, 15 de setembro, às 21h30 (de Brasília)
Local
Morumbis, São Paulo (SP)
Árbitro
Gustavo Tejera
Assistentes
Nicolás Taran e Martín Soppi
Onde assistir

O Boca Juniors chega para o jogo de volta das Quartas de final da Copa Sul-Americana 2026 após vitória por 1 a 0 sobre o São Paulo no jogo de ida, disputado em Buenos Aires. A equipe busca manter a vantagem para avançar à próxima fase.

Onde assistir

  1. Competição: Copa Sul-Americana (Quartas de final)
  2. 📅 Data: 15 de Setembro de 2026
  3. ⏰ Horário: 21h30 (de Brasília)
  4. 📍 Local: Morumbis, São Paulo, São Paulo
  5. Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

São Paulo

Rafael; Domingos Duarte, Arboleda e Sabino; Lucas Ramon, Danielzinho, Marcos Antônio e Iago; Artur, Luciano e Gustavo Santana.

Boca Juniors

Á. Montero; L. Blanco, F. Herrera, L. Di Lollo e L. Lozano; S. Ascacíbar, L. Paredes e T. Belmonte; A. Velasco, L. Flores e M. Merentiel.

São Paulo e Coritiba se enfrentam no Morumbis pelo Brasileirão
São Paulo decide futuro na Sul-Americana no Morumbis (Foto: Marco Miatelo/Photo Premium/Folhapress)

🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Copa Sul-Americana 2026 - Vasco x Santa Fe

Onde Assistir

Vasco x Ind. Santa Fe: onde assistir, horário e escalações

Há 1 hora
Brasileirão Série A 2026 - Bahia x Remo-PA

Onde Assistir

Bahia x Remo: onde assistir, horário e escalações do duelo válido pelo Brasileirão

Há 2 horas
Wesley em ação pela Roma contra o Bologna, pelo Campeonato Italiano

Onde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda-feira (14/09/2026)

Há 5 horas
Premier League 2026/2027 - Manchester United x Manchester City

Onde Assistir

Manchester United x Manchester City: onde assistir, horário e prováveis escalações ao jogo da Premier League

Há 1 dia
La Liga 2026/2027 - Levante x Barcelona

Onde Assistir

Levante x Barcelona: onde assistir, horário e escalações

Há 1 dia
Oscar Piastri em ação no GP da Espanha pela F1 2026

Fórmula 1

Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP da Espanha neste domingo (13)

Há 1 dia
Mais LANCE!
Último encontro entre Flamengo e Corinthians terminou em empate por 1 a 0 (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (13/09/2026)

Brasileirão Série A 2026 - Mirassol x Vitória

Mirassol x Vitória: onde assistir, horário e escalações

Brasileirão Série A 2026 - Flamengo x Corinthians

Flamengo x Corinthians: onde assistir, horário e escalações

Zé Roberto em Brasil x Peru (Foto: Mauricio Val/FV Imagem/CBV)

Brasil x Chile pelo Sul-Americano feminino de vôlei; horário e onde assistir

Jogadores do São Paulo e Palmeiras em ação no Choque-Rei (Foto: Divulgação/São Paulo)

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (12/09/2026)

Oscar Piastri em ação no GP da Espanha pela F1 2026

Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP da Espanha neste sábado (12)

Arte de onde assistir

Flamengo x São Paulo: onde assistir, horário e prováveis escalações pelo Brasileirão Feminino

Brasileirão Série A 2026 - Atlético Mineiro x Fluminense

Atlético-MG x Fluminense: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Brasileirão Série A 2026 - Palmeiras x São Paulo

Palmeiras x São Paulo: onde assistir, horário e escalações

La Liga 2026/2027 - Sevilla x Valencia

Sevilla x Valencia: odds, horário e onde assistir hoje

Brasileirão Série C 2026 - Maringá x Santa Cruz

Maringá x Santa Cruz: onde assistir, horário e escalações

Brasileirão Série A 2026 - Chapecoense x Internacional

Chapecoense x Internacional: onde assistir, horário e escalações

Brasileirão Série A 2026 - Botafogo x Red Bull Bragantino

Botafogo x Red Bull Bragantino: onde assistir, horário e escalações