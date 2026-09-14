São Paulo x Boca Juniors: onde assistir, horário e escalações
São Paulo e Boca Juniors se enfrentam dia 15 de setembro, às 21h30, pelas Quartas de final da Copa Sul-Americana, no MorumBIS, São Paulo.
São Paulo e Boca Juniors se enfrentam nesta 15 de setembro, às 21h30 no Morumbis, pela quartas de final da Copa Sul-Americana. O confronto, válido pela quartas de final da Copa Sul-Americana. O Lance! acompanha a partida em tempo real. A partida terá transmissão da ESPN, SBT e Disney+. Clique aqui para assistir ao vivo.
O São Paulo vem de derrota por 1 a 0 diante do Boca Juniors, pelo jogo de ida das Quartas de final da Copa Sul-Americana 2026, disputado em Buenos Aires. A equipe busca reverter o placar para avançar na competição.
Ficha do jogo
O Boca Juniors chega para o jogo de volta das Quartas de final da Copa Sul-Americana 2026 após vitória por 1 a 0 sobre o São Paulo no jogo de ida, disputado em Buenos Aires. A equipe busca manter a vantagem para avançar à próxima fase.
Onde assistir
- Competição: Copa Sul-Americana (Quartas de final)
- 📅 Data: 15 de Setembro de 2026
- ⏰ Horário: 21h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Morumbis, São Paulo, São Paulo
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
São Paulo
Rafael; Domingos Duarte, Arboleda e Sabino; Lucas Ramon, Danielzinho, Marcos Antônio e Iago; Artur, Luciano e Gustavo Santana.
Boca Juniors
Á. Montero; L. Blanco, F. Herrera, L. Di Lollo e L. Lozano; S. Ascacíbar, L. Paredes e T. Belmonte; A. Velasco, L. Flores e M. Merentiel.
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