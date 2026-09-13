Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP da Espanha neste domingo (13)
Programação no Circuito de Madring se encerra neste domingo (13)
A Fórmula 1 retorna neste domingo (13) às atividades do Grande Prêmio da Espanha, disputado pela primeira vez no Circuito de Madring. A programação começa às 10h (de Brasília), com a realização da corrida principal, que encerra a décima quarta etapa da temporada de 2026.
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Onde assistir ao GP da Espanha hoje (13/09):
DOMINGO, 13 DE SETEMBRO
🏎️ Corrida - 10h (de Brasília) | Globo, Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)
➡️ Norris conquista primeira pole da história em Madring pela F1
Desempenho do brasileiro em Madring
Bortoleto começou a classificação mostrando bom ritmo no Circuito de Madring. No Q1, o brasileiro chegou a ocupar a terceira colocação com pneus macios e terminou a sessão em décimo, garantindo a passagem para a segunda parte da classificação. O resultado também confirmou o bom desempenho da Audi no início da tomada de tempos.
No Q2, porém, a situação mudou. Bortoleto não conseguiu encontrar o mesmo ritmo apresentado nos primeiros minutos e passou boa parte da sessão dentro da zona de eliminação. Na tentativa final, o brasileiro ainda melhorou sua marca, mas não conseguiu avançar para o Q3.
Com o cronômetro zerado, Bortoleto terminou o Q2 na 12ª colocação e ficou fora da fase decisiva. A eliminação aconteceu em uma sessão na qual Verstappen terminou na liderança, enquanto Nico Hulkenberg também não conseguiu avançar. O alemão, porém, levou a melhor sobre Gabriel.
🏎️ Gabriel Bortoleto na F1 2026
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