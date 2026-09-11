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Atlético-MG x Fluminense: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Equipes se enfrentam neste sábado às 16h na Arena MRV

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
11/09/2026 16:47
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Brasileirão Série A 2026 - Atlético Mineiro x Fluminense
Onde assistir ao vivo a partida entre Atlético Mineiro e Fluminense pelo Brasileirão Série A 2026 (Arte / Lance!)
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Neste sábado (16) o Atlético-MG recebe o Fluminense às 16h na Arena MRV em confronto válido pela 27° rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere (pay-per-view). ➡️Clique aqui para assistir.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Neste sábado (16) o Atlético-MG recebe o Fluminense às 16h na Arena MRV em confronto válido pela 27° rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere (pay-per-view). ➡️Clique aqui para assistir.

Ficha do jogo

Atlético-MG-escudo-onde-assistir
CAM
Fluminense-escudo-onde-assistir
FLU
27° rodada
Campeonato Brasileiro
Data e Hora
sábado, 12 de Setembro, às 16h (horário de Brasília)
Local
Arena MRV (BH)
Árbitro
Matheus Delgado Candançan (SP)
Assistentes
Alex Ang Ribeiro (SP) e Joverton Wesley De Souza Lima (RO)
Var
Rodolpho Toski Marques (PR)
Onde assistir

Como chegam as equipes?

O Atlético chega para o confronto após ser derrotado por 2 a 0 pelo Santos, na Vila Belmiro, pela partida de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana.

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No Campeonato Brasileiro, o Galo também vem de derrota. Na última rodada, a equipe perdeu por 2 a 0 para o São Paulo, no Morumbis. Com o resultado, o Atlético ocupa a oitava colocação, com 36 pontos conquistados.

Já o Fluminense chega embalado após vencer o Platense por 2 a 0, no Maracanã, pela partida de ida das quartas de final da Copa Libertadores.

No Brasileirão, o Tricolor também venceu na última rodada, ao bater o Vasco por 1 a 0. O Fluminense ocupa a quarta posição na tabela, com 45 pontos.

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Confira a arbitragem e as prováveis escalações de Atlético-MG x Fluminense

Atlético-MG x Fluminense
27° rodada - Campeonato Brasileiro
📆 Data e horário: sábado, 12 de setembro, às 16h (horário de Brasília)
📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte
👁️ Onde assistir: Premiere (pay-per-view). ➡️Clique aqui para assistir.
🟨 Arbitragem: Matheus Delgado Candançan (SP)
🚩 Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Joverton Wesley De Souza Lima (RO)
📺 VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

⚽ Prováveis escalações

Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
Gabriel Delfim; Natanael, Lyanco, Vitão e Renan Lodi; Kevin Castaño, Fred, Cissé e Bernard; Cuello e Reinier.

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Fluminense (Técnico: Marcão)
Fábio; Guga, Thiago Silva, Millán e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Canobbio, Savarino e Soteldo

Brasileirão Série A 2026 - Atlético Mineiro x Fluminense
Onde assistir ao vivo a partida entre Atlético Mineiro e Fluminense pelo Brasileirão Série A 2026 (Arte / Lance!)

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