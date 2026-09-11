Atlético-MG x Fluminense: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam neste sábado às 16h na Arena MRV
Neste sábado (16) o Atlético-MG recebe o Fluminense às 16h na Arena MRV em confronto válido pela 27° rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere (pay-per-view). ➡️Clique aqui para assistir.
Domínguez deve escalar força máxima do Atlético contra o Fluminense: veja opções
Ficha do jogo
Como chegam as equipes?
O Atlético chega para o confronto após ser derrotado por 2 a 0 pelo Santos, na Vila Belmiro, pela partida de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana.
No Campeonato Brasileiro, o Galo também vem de derrota. Na última rodada, a equipe perdeu por 2 a 0 para o São Paulo, no Morumbis. Com o resultado, o Atlético ocupa a oitava colocação, com 36 pontos conquistados.
Já o Fluminense chega embalado após vencer o Platense por 2 a 0, no Maracanã, pela partida de ida das quartas de final da Copa Libertadores.
No Brasileirão, o Tricolor também venceu na última rodada, ao bater o Vasco por 1 a 0. O Fluminense ocupa a quarta posição na tabela, com 45 pontos.
➡️Consórcio Embracon: Conquiste seu Carro com parcelas que cabem no seu planejamento. Simule agora.
Confira a arbitragem e as prováveis escalações de Atlético-MG x Fluminense
Atlético-MG x Fluminense
27° rodada - Campeonato Brasileiro
📆 Data e horário: sábado, 12 de setembro, às 16h (horário de Brasília)
📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte
👁️ Onde assistir: Premiere (pay-per-view). ➡️Clique aqui para assistir.
🟨 Arbitragem: Matheus Delgado Candançan (SP)
🚩 Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Joverton Wesley De Souza Lima (RO)
📺 VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)
⚽ Prováveis escalações
Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
Gabriel Delfim; Natanael, Lyanco, Vitão e Renan Lodi; Kevin Castaño, Fred, Cissé e Bernard; Cuello e Reinier.
Fluminense (Técnico: Marcão)
Fábio; Guga, Thiago Silva, Millán e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Canobbio, Savarino e Soteldo
🔥 Até R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Onde Assistir
Flamengo x São Paulo: onde assistir, horário e prováveis escalações pelo Brasileirão FemininoHá 2 minutos
Onde Assistir
Palmeiras x São Paulo: onde assistir, horário e escalaçõesHá 2 horas
Onde Assistir
Sevilla x Valencia: odds, horário e onde assistir hojeHá 5 horas
Onde Assistir
Maringá x Santa Cruz: onde assistir, horário e escalaçõesHá 6 horas
Onde Assistir
Chapecoense x Internacional: onde assistir, horário e escalaçõesHá 6 horas
Onde Assistir
Botafogo x Red Bull Bragantino: onde assistir, horário e escalaçõesHá 7 horas
Mais LANCE!