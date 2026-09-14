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Elche x Real Madrid: onde assistir, horário e escalações

Fora de casa, Real Madrid encara o Elche pela 6ª rodada do Espanhol

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
14/09/2026 16:35
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La Liga 2026/2027 - Elche x Real Madrid
Onde assistir ao vivo a partida entre Elche e Real Madrid pelo La Liga 2026/2027 (Arte / Lance!)

Elche e Real Madrid se enfrentam nesta terça-feira (15), às 16h30 (horário de Brasília), no Estadio Manuel Martínez Valero, em Elche. O confronto é válido pela 6ª rodada da temporada de La Liga 2026/27 e coloca frente a frente equipes em momentos opostos no campeonato. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Ficha do jogo

ELC
RMA
Campeonato
La Liga 2026/2027
Data e Hora
15/09/2026, 16:30
Local
Estadio Manuel Martínez Valero - Elche
Árbitro
Onde assistir

Como chegam Elche e Real Madrid para a partida?

O Elche chega para o desafio tentando surpreender diante de sua torcida no Estádio Manuel Martínez Valero. Sob o comando do técnico Martín Anselmi, a equipe franjiverde busca estabilidade na competição após empatar em 1 a 1 com o Athletic Bilbao fora de casa e cair por 3 a 2 para a Real Sociedad na rodada retrasada. A aposta da comissão técnica é na dinâmica de Facundo Buonanotte no meio-campo para servir o atacante Fer Niño e tentar ferir a defesa adversária.

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Já o Real Madrid desembarca em Elche vivendo grande fase e embalado por duas vitórias consecutivas de peso. A equipe comandada por José Mourinho goleou o Rayo Vallecano por 4 a 1 no último compromisso por La Liga e venceu a Inter de Milão por 2 a 1 na estreia da Champions League. Para manter o bom momento na temporada e somar três pontos fora de casa, o treinador português deve mandar a campo a estrutura titular com Vini Jr., Diomande e Kylian Mbappé na frente.

Ficha do jogo: Elche x Real Madrid
Competição: La Liga 2026/27 (6ª rodada)
📅 Data: Terça-feira, 15 de setembro de 2026
Horário: 16h30 (de Brasília)
📍 Local: Estadio Manuel Martínez Valero, Elche (Espanha)
📺 Onde assistir: Disney +, Prime Video

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📋 Prováveis Escalações

ELCHE: M. Dituro; Víctor Chust, Buba Sangaré, R. Revivo e F. Redondo; Gonzalo Villar, Javier Morcillo e F. Buonanotte; Tete Morente, Germán Valera e Fer Niño. Técnico: Martín Anselmi.

REAL MADRID: T. Courtois; Álvaro Carreras, I. Konaté, A. Rüdiger e D. Dumfries; Bernardo Silva, F. Valverde e J. Bellingham; Vinícius Júnior, Y. Diomande e K. Mbappé. Técnico: José Mourinho.

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La Liga 2026/2027 - Elche x Real Madrid
Onde assistir ao vivo a partida entre Elche e Real Madrid pelo La Liga 2026/2027 (Arte / Lance!)

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