Maringá x Santa Cruz: onde assistir, horário e escalações
Maringá e Santa Cruz se enfrentam dia dia 12/09, às 19h30, pela 2ª rodada da Série C
Maringá e Santa Cruz se enfrentam nesta 12 de setembro, às 19h30 no Estádio Regional Willie Davids, pela 2ª rodada do Brasileirão Série C 2026. O confronto, válido pela 2ª rodada do Brasileirão Série C 2026, terá transmissão do. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Maringá vem de vitória fora de casa contra o Floresta-CE por 1 a 0, pela Série C, em 6 de setembro. Já o Santa Cruz conquistou uma vitória em casa contra o Botafogo-PB por 1 a 0, também pela Série C, em 6 de setembro.
FICHA do confronto
Competição: Série C 2026
Data e horário: 12 de Setembro de 2026, às 19h30
Local: Estádio Regional Willie Davids, Maringá, Paraná
Rodada: 2
Fase: Rodada de classificação final
O Santa Cruz vem de vitória em casa por 1 a 0 contra o Botafogo-PB, pelo Brasileirão Série C 2026. Nos jogos anteriores disponíveis, a equipe conquistou uma vitória por 1 a 0 contra o Botafogo-PB.
Onde assistir
- Competição: Série C (Rodada de classificação final)
- 📅 Data: 12 de Setembro de 2026
- ⏰ Horário: 19h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Estádio Regional Willie Davids, Maringá, Paraná
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Maringá
Técnico: Ivan Campanari
Guilherme Neto; Jhow, Travassos e Felipe; Gabriel, Paulinho, Adeílson, Guilherme Pira/Lucas Bonifácio e Negueba; Caíque Calito e Giovane/Ronald Camarão
Santa Cruz
Técnico: Cristian de Souza
Thiago Coelho; Eurico, William Alves, Matheus Vinícius; Renato, Alex Ruan; Silva, Pedro Favela; Everaldo, Eron e Cassiano.
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