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Maringá x Santa Cruz: onde assistir, horário e escalações

Maringá e Santa Cruz se enfrentam dia dia 12/09, às 19h30, pela 2ª rodada da Série C

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
11/09/2026 10:52
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Brasileirão Série C 2026 - Maringá x Santa Cruz
Onde assistir ao vivo a partida entre Maringá e Santa Cruz pelo Brasileirão Série C 2026 (Arte / Lance!)

Maringá e Santa Cruz se enfrentam nesta 12 de setembro, às 19h30 no Estádio Regional Willie Davids, pela 2ª rodada do Brasileirão Série C 2026. O confronto, válido pela 2ª rodada do Brasileirão Série C 2026, terá transmissão do. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Maringá vem de vitória fora de casa contra o Floresta-CE por 1 a 0, pela Série C, em 6 de setembro. Já o Santa Cruz conquistou uma vitória em casa contra o Botafogo-PB por 1 a 0, também pela Série C, em 6 de setembro.

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FICHA do confronto
Competição: Série C 2026
Data e horário: 12 de Setembro de 2026, às 19h30
Local: Estádio Regional Willie Davids, Maringá, Paraná
Rodada: 2
Fase: Rodada de classificação final

O Santa Cruz vem de vitória em casa por 1 a 0 contra o Botafogo-PB, pelo Brasileirão Série C 2026. Nos jogos anteriores disponíveis, a equipe conquistou uma vitória por 1 a 0 contra o Botafogo-PB.

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Onde assistir

  1. Competição: Série C (Rodada de classificação final)
  2. 📅 Data: 12 de Setembro de 2026
  3. ⏰ Horário: 19h30 (de Brasília)
  4. 📍 Local: Estádio Regional Willie Davids, Maringá, Paraná
  5. Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Maringá
Técnico: Ivan Campanari
Guilherme Neto; Jhow, Travassos e Felipe; Gabriel, Paulinho, Adeílson, Guilherme Pira/Lucas Bonifácio e Negueba; Caíque Calito e Giovane/Ronald Camarão

Santa Cruz
Técnico: Cristian de Souza
Thiago Coelho; Eurico, William Alves, Matheus Vinícius; Renato, Alex Ruan; Silva, Pedro Favela; Everaldo, Eron e Cassiano.

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