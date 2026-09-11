Maringá x Santa Cruz: onde assistir, horário e escalações

Maringá e Santa Cruz se enfrentam nesta 12 de setembro, às 19h30 no Estádio Regional Willie Davids, pela 2ª rodada do Brasileirão Série C 2026. O confronto, válido pela 2ª rodada do Brasileirão Série C 2026, terá transmissão do. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Maringá vem de vitória fora de casa contra o Floresta-CE por 1 a 0, pela Série C, em 6 de setembro. Já o Santa Cruz conquistou uma vitória em casa contra o Botafogo-PB por 1 a 0, também pela Série C, em 6 de setembro.

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FICHA do confronto

Competição: Série C 2026

Data e horário: 12 de Setembro de 2026, às 19h30

Local: Estádio Regional Willie Davids, Maringá, Paraná

Rodada: 2

Fase: Rodada de classificação final

O Santa Cruz vem de vitória em casa por 1 a 0 contra o Botafogo-PB, pelo Brasileirão Série C 2026. Nos jogos anteriores disponíveis, a equipe conquistou uma vitória por 1 a 0 contra o Botafogo-PB.

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Onde assistir

Competição: Série C (Rodada de classificação final) 📅 Data: 12 de Setembro de 2026 ⏰ Horário: 19h30 (de Brasília) 📍 Local: Estádio Regional Willie Davids, Maringá, Paraná Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Maringá

Técnico: Ivan Campanari

Guilherme Neto; Jhow, Travassos e Felipe; Gabriel, Paulinho, Adeílson, Guilherme Pira/Lucas Bonifácio e Negueba; Caíque Calito e Giovane/Ronald Camarão

Santa Cruz

Técnico: Cristian de Souza

Thiago Coelho; Eurico, William Alves, Matheus Vinícius; Renato, Alex Ruan; Silva, Pedro Favela; Everaldo, Eron e Cassiano.

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