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Santos x Cruzeiro: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo do Brasileirão

Equipes se enfrentam neste sábado (12), às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 27ª do Brasileirão

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
11/09/2026 09:24
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Santos x Cruzeiro
Foto: Arte / Lance!

Santos e Cruzeiro se enfrentam neste sábado (12), a partir das 21h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 27ª rodada do Brasileirão. A partida terá transmissão de SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view). Clique para assistir no Premiere" class="font-bold break-normal hover:underline" style="color:#00A021" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow">➡️ Clique para assistir no Premiere

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O Santos é o 13° colocado na tabela de classificação, com 32 pontos, enquanto o Cruzeiro vive uma situação mais confortável, em quarto lugar, com 42.

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Ficha do jogo

Santos escudo
SAN
Escudo do Cruzeiro
CRU
BRASILEIRÃO
27ª RODADA
Data e Hora
sábado, 12 de setembro de 2026, às 21h (de Brasília)
Local
Vila Belmiro, em Santos (SP)
Árbitro
Bruno Arleu de Araujo (RJ)
Assistentes
Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)
Var
Heber Roberto Lopes (SC)
Onde assistir

Como chegam Santos e Cruzeiro

O time de Cuca viveu um longo período de instabilidade nas competições que disputa. Apesar de eliminado da Copa do Brasil para o Palmeiras na semana passada, venceu o primeiro jogo contra ao Atlético-MG, pela Sul-Americana, nesta semana, e vem de duas vitórias no Brasileirão.

Já a Raposa vem em uma crescente no Brasileirão, venceu a última partida e briga para melhorar sua classificação na tabela. Agora, é a única competição restante ao time mineiro, que foi eliminado recentemente na Copa do Brasil pelo rival Atlético-MG e também caiu nas oitavas de final da Libertadores.

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✅ FICHA TÉCNICA
SANTOS X CRUZEIRO
BRASILEIRÃO - 27ª rodada

📆 Data e horário: sábado, 12 de setembro de 2026, às 21h (de Brasília)
📍 Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)
📺 Onde assistir:  SporTV e Premiere
🟨 Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)
🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)
🖥️ VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

Prováveis escalações

SANTOS (Técnico: Cuca)
Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Willian Arão, Luan Peres e Escobar; Gustavo Henrique, Christian Oliva, Rollheiser e Gabriel Bontempo; Gabigol e Caballero.

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CRUZEIRO (Técnico: Artur Jorge)
Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, João Marcelo e Gabriel Rojas; Lucas Romero, Gerson e Matheus Pereira; Keny Arroyo, Wesley e Kaio Jorge.

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Cruzeiro x Santos no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
(Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
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