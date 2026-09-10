Sport x Ponte Preta: onde assistir, horário e escalações
Sport e Ponte Preta se enfrentam às 21h30, pela 27ª rodada do Brasileirão Série B, no Estádio Adelmar da Costa Carvalho, em Recife
Em um duelo da Série B do Brasileirão nesta quinta-feira (10), às 21h30, o Sport Recife recebe a Ponte Preta na Ilha do Retiro pela 27ª rodada. As duas equipes chegam para o confronto buscando reabilitação, já que ambas vêm de derrota na última rodada e não venceram na partida anterior. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Sport vem de derrota por 2 a 1 diante do Ceará, fora de casa, pela 26ª rodada da Série B. A equipe busca recuperação para subir na tabela da competição. Já a Ponte Preta também vem de derrota, por 2 a 0, em casa para o São Bernardo, e amarga a última posição no campeonato.
Onde assistir a Sport x Ponte Preta ao vivo
A partida terá transmissão garantida para todo o Brasil por canais de TV fechada e plataformas de streaming.
- Onde assistir: ESPN/Disney+, SportyNet e X Sports. Clique para assistir no Disney+.
- Horário: 21h30 (horário de Brasília)
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Retrospecto e momento atual das equipes
A performance recente do Sport Recife na Série B é superior à da Ponte Preta, cenário que também se reflete no retrospecto do Rubro-Negro nos últimos 5 jogos.
- A força do Leão em casa: O Sport não perde em seus domínios há 8 jogos e ostenta um ataque que balançou as redes em todas as partidas diante de sua torcida nesta Série B (marca de 0 jogos sem marcar em 13 compromissos em casa, com média de 1.77 gol por jogo). A equipe registra uma sequência de 10 jogos seguidos marcando pelo menos um gol. A campanha em casa na temporada soma 5 vitórias, 7 empates e apenas 1 derrota.
- O momento crítico da Macaca: A Ponte Preta vive uma crise profunda na temporada: não vence há 19 partidas no geral, acumula 3 derrotas seguidas na competição (todas sem balançar as redes) e sofreu gols em cada um de seus últimos 14 compromissos. Fora de casa, o retrospecto é ainda mais delicado, com 9 derrotas consecutivas como visitante e um jejum no ataque, falhando em marcar em 8 dos 12 jogos fora na Série B (média de 0.45 gol por jogo). A campanha do time como visitante na temporada é de 1 vitória, 0 empates e 11 derrotas.
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Melhor palpite para Sport x Ponte Preta
Apoiado na invencibilidade caseira, no tabu histórico e no momento delicado do adversário, o palpite mais indicado para a partida é Sport vence.
Confronto direto
O retrospecto geral e o histórico na Ilha do Retiro mostram amplo domínio do time pernambucano, que não perde para a Ponte Preta nos últimos 5 confrontos diretos (3 vitórias e 2 empates):
- Retrospecto em casa: Em 11 encontros com mando do Sport, foram 7 vitórias do Leão, 4 empates e nenhuma vitória da Ponte Preta (saldo de gols de 22-11).
- Histórico geral: Em 23 partidas disputadas, o Sport venceu 10, houve 8 empates e a Ponte Preta venceu 5 (saldo de 37-28 para o Rubro-Negro). O Sport não perde para o rival em casa há 11 encontros e não é derrotado pela Macaca há 3 partidas.
- Placar e média de gols: O resultado mais comum com mando do Sport é a vitória por 3-1 (ocorrida 4 vezes). O Rubro-Negro venceu o último encontro por 2 gols de diferença. Os duelos diretos têm média de 4 gols por jogo (2.6 na etapa inicial), sendo 2.8 gols marcados pelo Sport e 1.2 pela Ponte Preta em média.
Estatísticas de Gols e Odds para Apostas
Os padrões estatísticos da temporada revelam recortes específicos onde as redes costumam balançar:
- Minutos dos gols: O Sport concentra 29% dos seus gols na reta final das partidas (entre os minutos 76-90). Já a Ponte Preta é mais perigosa na reta final do primeiro tempo, anotando 44% dos seus gols entre os minutos 31-45.
- Médias de gols: Em casa, o Sport registra média de 1.77 gol marcado por partida, enquanto a Ponte Preta tem média de apenas 0.45 gol quando joga fora de seus domínios.
Dinâmica da Partida e Intervalo
A vantagem na etapa inicial pende para os donos da casa: o Sport vence o primeiro tempo e o intervalo em 22% das suas partidas, enquanto a Ponte Preta registra 14%. Se a Ponte Preta sair perdendo por 1 a 0 jogando fora de casa, a equipe registra apenas 6% de chances de reverter o placar para vencer o jogo. O Sport, quando lidera por 1 a 0 em seus domínios, confirma a vitória em 75% das vezes.
Destaques e Disciplina
Os principais nomes na artilharia e os atletas mais advertidos por cartão:
- Pelo Sport Recife: Pedro Henrique Perotti é o maior artilheiro da equipe com 11 gols marcados. No quesito disciplinar, Chrystian Amaral Barletta De Almeida é o jogador com mais cartões amarelos no elenco (6).
- Pela Ponte Preta: Guilherme Brandao Azevedo lidera a artilharia da equipe com 3 gols. Já Lucas de Souza Cunha é o atleta mais amarelado do time na competição, somando 7 cartões amarelos.
Odds de palpite seguro de Sport X Ponte Preta
Os nossos palpites seguros são Ponte Preta menos de 0.5 gol e Menos de 3.5 gols.
Escalações prováveis
Sport
Técnico: Gilmar Dal Pozzo
Dênis; Zé Marcos, Matheus Bessa, Richarlyson e Pedro Martins; C. de Pena, Adriel e Jefinho; Zé Roberto, Lipão e Felipinho Santos.
Ponte Preta
Técnico: Gilson Kleina
Vinicius Ferrari; Júlio, Kevyson, Juan e Murilo Cavalcante; Élvis, Pedrinho e David da Hora; Danilo Barcelos, S. Palacios e Jonathan Cafú.
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