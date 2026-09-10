Salernitana x Potenza: onde assistir, horário e escalações
No Stadio Arechi, Salernitana e Potenza medem forças pela Serie C Italiana
Salernitana e Potenza se enfrentam nesta sexta-feira (11), às 16h (horário de Brasília), no Stadio Arechi, em Salerno. O duelo é válido pela 4ª rodada do Girone C da Serie C1 2026/27 e coloca frente a frente equipes em momentos distintos neste início de temporada do futebol italiano. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
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Ficha do jogo
Como chegam Salernitana e Potenza para a partida?
A Salernitana chega para o confronto buscando sua primeira grande afirmação no campeonato após ficar no empate em 1 a 1 com a Cavese 1919 na rodada anterior. Jogando com o apoio de sua torcida no Stadio Arechi, a equipe comandada pelo experiente técnico Serse Cosmi tenta ajustar a criação ofensiva no tridente formado por Bevilacqua, Villa e Achik para garantir os três pontos e subir na tabela do Girone C.
O Potenza desembarca em Salerno motivado e ostentando um bom momento após vencer o Monopoli por 1 a 0 na rodada passada. Sob a liderança do técnico Ivan Tisci, a equipe visitante aposta na organização tática de seu meio-campo e no bom aproveitamento de nomes como Bruschi e Adjapong para surpreender o adversário fora de casa e dar sequência à boa fase na competição.
✅ Ficha do jogo: Salernitana x Potenza
Competição: Serie C1 2026/27 - Girone C (4ª rodada)
📅 Data: Sexta-feira, 11 de setembro de 2026
⏰ Horário: 16h00 (de Brasília)
📍 Local: Stadio Arechi, Salerno (Itália)
📺 Onde assistir: Sky Sport e NOW (Transmissão internacional / Itália)
📋 Prováveis Escalações
SALERNITANA: L. Čevers; J. Heinz, M. Llano, G. Longobardi e M. Djibril; E. Gyabuaa, M. Tascone e K. Cardoni; M. Bevilacqua, L. Villa e I. Achik. Técnico: Serse Cosmi.
POTENZA: T. Cucchietti; N. Verza, D. Giannini, C. Staver e A. Bando; A. Franzolini, M. Ghisolfi e N. Bruschi; G. Loiacono, L. Mazzeo e C. Adjapong. Técnico: Ivan Tisci.
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