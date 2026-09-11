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Chapecoense x Internacional: onde assistir, horário e escalações

Partida será disputada na Arena Condá, em Chapecó

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
11/09/2026 10:41
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Brasileirão Série A 2026 - Chapecoense x Internacional
Onde assistir ao vivo a partida entre Chapecoense e Internacional pelo Brasileirão Série A 2026 (Arte / Lance!)

Chapecoense e Internacional se enfrentam neste sábado (12), às 17h (de Brasília), na Arena Condá, pela 27ª rodada Brasileirão. O confrontona parte de baixo da tabela terá transmissão da Record (TV aberta), do Premiere (pay-per-view), e da Cazé TV (Youtube). O Lance! acompanha a partida em tempo real. ➡️📺Clique para assistir no Premiere

A Chapecoense vem de vitória fora de casa contra o Corinthians por 2 a 1, pelo Brasileirão. Já o Internacional vem de derrota em casa para o Santos por 3 a 2, também pelo Brasileirão.

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Chapecoense x Internacional

Chapecoense-escudo-onde-assistir
ACF
Internacional-escudo-onde-assistir
INT
Brasileirão
27ª rodada
Data e Hora
Sábado - 17h
Local
Arena Condá - Chapecó, Santa Catarina
Árbitro
Flávio Rodrigues de Souza (SP)
Assistentes
Bruno Boschilia (PR) e Guilherme Dias Camilo (MG)
Var
Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)
Onde assistir

Chapeconse x Internacional

  1. 📅 Data: 12 de Setembro de 2026
  2. ⏰ Horário: 17h (de Brasília)
  3. 📍 Local: Arena Condá, Chapecó, Santa Catarina
  4. Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
  5. Transmissão: Record (TV aberta), do Premiere (pay-per-view), e da Cazé TV (Youtube). ➡️📺Clique para assistir no Premiere

➡️ Chapecoense x Internacional Palpite – Análise e notícias (12/09)

Prováveis escalações

Chapecoense
Técnico: Rafael Lacerda
Anderson; Bruno Matias, Kauan Faria, Eduardo Doma e Bruno Pacheco; Camilo, Yago Felipe e Giovanni Augusto; Garcez, Túlio Eduardo e Marcinho.

Internacional
Técnico: Paulo Pezzolano
Matheus Cunha; Bruno Gomes, Mercado, Maripán e Juninho; Bruno Henrique, Villagra e Alan Patrick; Vitinho, Sanabria e Bernabei.

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Arena Condá recebe Chapecoense x Internacional
Arena Condá recebe Chapecoense x Internacional (Foto: Divulgação/ACF)
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