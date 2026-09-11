Chapecoense x Internacional: onde assistir, horário e escalações
Partida será disputada na Arena Condá, em Chapecó
Chapecoense e Internacional se enfrentam neste sábado (12), às 17h (de Brasília), na Arena Condá, pela 27ª rodada Brasileirão. O confrontona parte de baixo da tabela terá transmissão da Record (TV aberta), do Premiere (pay-per-view), e da Cazé TV (Youtube). O Lance! acompanha a partida em tempo real. ➡️📺Clique para assistir no Premiere
A Chapecoense vem de vitória fora de casa contra o Corinthians por 2 a 1, pelo Brasileirão. Já o Internacional vem de derrota em casa para o Santos por 3 a 2, também pelo Brasileirão.
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Chapecoense x Internacional
Chapeconse x Internacional
- 📅 Data: 12 de Setembro de 2026
- ⏰ Horário: 17h (de Brasília)
- 📍 Local: Arena Condá, Chapecó, Santa Catarina
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
- Transmissão: Record (TV aberta), do Premiere (pay-per-view), e da Cazé TV (Youtube). ➡️📺Clique para assistir no Premiere
➡️ Chapecoense x Internacional Palpite – Análise e notícias (12/09)
Prováveis escalações
Chapecoense
Técnico: Rafael Lacerda
Anderson; Bruno Matias, Kauan Faria, Eduardo Doma e Bruno Pacheco; Camilo, Yago Felipe e Giovanni Augusto; Garcez, Túlio Eduardo e Marcinho.
Internacional
Técnico: Paulo Pezzolano
Matheus Cunha; Bruno Gomes, Mercado, Maripán e Juninho; Bruno Henrique, Villagra e Alan Patrick; Vitinho, Sanabria e Bernabei.
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