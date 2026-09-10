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Coritiba x Athletico-PR: onde assistir, horário e escalações

No Couto Pereira, Coritiba e Athletico-PR fazem clássico decisivo na Série A

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
10/09/2026 17:25
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Brasileirão Série A 2026 - Coritiba x Athletico PR
Onde assistir ao vivo a partida entre Coritiba e Athletico PR pelo Brasileirão Série A 2026 (Arte / Lance!)

Coritiba e Athletico-PR se enfrentam nesta sexta-feira (11), às 21h (horário de Brasília), no Estádio Major Antônio Couto Pereira, em Curitiba. O tradicional clássico Atletiba é válido pela 27ª rodada da temporada regular do Campeonato Brasileiro Série A 2026 e coloca frente a frente dois rivais em busca de reabilitação urgente na competição. O Lance! acompanha a partida em tempo real. ➡️ Clique para assistir no Premiere

Ficha do jogo

CBA
CAP
Campeonato
Brasileirão Série A 2026
Data e Hora
11/09/2026, 21:00
Local
Estádio Major Antônio Couto Pereira - Curitiba, Paraná
Árbitro
Onde assistir

Como chegam Coritiba e Athletico-PR para a partida?

O Coritiba chega para o clássico pressionado após sofrer uma derrota por 2 a 1 para o Mirassol dentro de casa na rodada passada. Jogando novamente com o apoio da torcida no Couto Pereira, a equipe comandada por Fernando Seabra aposta no fator local e na intensidade ofensiva do trio formado por Breno Lopes, Keno e Tissi para superar o arquirrival e somar três pontos fundamentais para se distanciar da parte de baixo da tabela.

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O Athletico-PR também chega em busca de recuperação após ser derrotado fora de casa pelo Cruzeiro por 3 a 1 na última rodada. Sob o comando do técnico Odair Hellmann, o Furacão busca ajustar a solidez defensiva do seu esquema com três zagueiros e explorar as jogadas em velocidade de Leozinho, Kevin Viveros e João Cruz para surpreender o rival longe da Baixada.

Ficha do jogo: Coritiba x Athletico-PR
Competição: Campeonato Brasileiro Série A 2026 (27ª rodada)
📅 Data: Sexta-feira, 11 de setembro de 2026
Horário: 21h00 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Major Antônio Couto Pereira, Curitiba (PR)
📺 Onde assistir: SporTV (TV fechada) e Premiere (Pay-per-view)

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📋 Prováveis Escalações

CORITIBA:
Pedro Rangel; Rodrigo Moledo, Jacy, João Almeida e Richard; Miguel Silva, Josué e Renato Marques; Breno Lopes, Keno e Tissi. Técnico: Fernando Seabra.

ATHLETICO-PR:
Mycael; Benavídez, Dantas, Aguirre, Arthur Dias e Lucas Esquivel; Jádson e Luiz Gustavo; Leozinho, Kevin Viveros e João Cruz. Técnico: Odair Hellmann.

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