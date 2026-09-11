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Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP da Espanha nesta sexta-feira (10)

Programação desta sexta-feira (10) marca início das atividades em Madring

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
11/09/2026 05:30
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O Circuito de Madrid, o Madring, receberá o Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1 em 2026
O Circuito de Madrid, o Madring, receberá o Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1 em 2026 (Foto: Divulgação/Madring)

A Fórmula 1 inicia nesta sexta-feira (10) as atividades do GP da Espanha. O fim de semana será disputado no Circuito de Madring, que receberá a décima quarta etapa de 2026. A programação começa às 8h30 (de Brasília), com a realização do Treino Livre 1. Mais tarde, às 12h, acontece o Treino Livre 2.

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Onde assistir ao GP da Espanha hoje (10/09):

SEXTA-FEIRA, 10 DE SETEMBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 07h30 (de Brasília) | Sportv3Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)
🏎️ Treino Livre 2 - 11h (de Brasília) | Sportv3Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)

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Previsão de chuva para etapa

A previsão meteorológica indica um fim de semana de calor e tempo seco para o Grande Prêmio da Espanha, que acontece entre os dias 11 e 13 de setembro. A sexta-feira (11), que terá os dois primeiros treinos livres, deve registrar temperaturas entre 14°C e 30°C, sem previsão de chuva. No sábado (12), quando acontecem o terceiro treino livre e a classificação, os termômetros podem chegar aos 31°C, também com 0% de possibilidade de precipitação.

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A principal preocupação com o clima aparece justamente nas temperaturas elevadas. No domingo (13), dia da corrida, a previsão aponta máxima de 32°C e temperatura de pista que pode chegar aos 53°C, enquanto o sábado também deve ter asfalto entre 50°C e 51°C. Apesar do calor, não há previsão de chuva durante nenhum dos três dias de atividades no Madring.

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Os ventos devem ser fracos ou moderados durante todo o fim de semana, com média entre 7 km/h e 9 km/h e rajadas que podem chegar aos 30 km/h na sexta-feira. O índice de calor também deve ser monitorado, já que pode se aproximar de níveis considerados perigosos durante as tardes. Dessa forma, o calor e as altas temperaturas da pista devem ser os principais fatores meteorológicos a serem observados por pilotos e equipes no novo circuito espanhol.

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