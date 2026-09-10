Venezia x Fiorentina: onde assistir, horário e escalações

Venezia e Fiorentina se enfrentam nesta sexta-feira (11), às 15h45, no Stadio Pier Luigi Penzo, pela 4ª rodada da Serie A TIM 2026/27. O confronto, válido pela 4ª rodada do torneio, terá transmissão do Lance!. O Lance! acompanha a partida em tempo real. ➡️ Clique aqui para assistir pelo Disney+

Ficha do jogo VEN FIO Campeonato Serie A TIM 2026/2027 Data e Hora 11/09/2026, 15:45 Local Stadio Pier Luigi Penzo - Venezia Árbitro Onde assistir

Como chegam Venezia e Fiorentina para a partida?

O Venezia chega para o duelo precisando juntar os cacos após a derrota por 3 a 2 para o Frosinone, fora de casa, na rodada anterior. Jogando diante de sua torcida no Estádio Pier Luigi Penzo, a equipe aposta no fator casa para corrigir os erros defensivos e conquistar um resultado positivo que ajude o clube a subir posições na classificação.

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A Fiorentina vive situação semelhante e desembarca em Veneza sob pressão para vencer. A equipe vem de um tropeço em pleno Artemio Franchi, onde foi superada por 2 a 1 pelo Torino. Sem ainda ter vencido na competição nacional nesta temporada, a Viola entra em campo com a obrigação de somar três pontos para engrenar no campeonato e recuperar o terreno perdido.

✅ Ficha do jogo: Venezia x Fiorentina

Competição: Serie A TIM 2026/27 (4ª rodada)

📅 Data: Sexta-feira, 11 de setembro de 2026

⏰ Horário: 15h45 (de Brasília)

📍 Local: Stadio Pier Luigi Penzo, Veneza (Itália)

📺 Onde assistir: Disney +, Prime Video

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📋 Prováveis Escalações

VENEZIA: Stankovic; Idzes, Svoboda e Sverko; Candela, Duncan, Nicolussi Caviglia, Busio e Zampano; Oristanio e Pohjanpalo. Técnico: Eusebio Di Francesco.

FIORENTINA: De Gea; Lucas Martínez Quarta, Pongracic e Ranieri; Dodô, Mandragora, Cataldi, Bove e Gosens; Colpani e Moise Kean. Técnico: Raffaele Palladino.