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Vila Nova x Goiás: odds, horário e onde assistir hoje

Vila Nova e Goiás se enfrentam às 19h30, pela 27ª rodada do Brasileirão Série B, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
10/09/2026 16:56
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Brasileirão Série B 2026 - Vila Nova-GO x Goiás
Onde assistir ao vivo a partida entre Vila Nova-GO e Goiás pelo Brasileirão Série B 2026 (Arte / Lance!)

Em um clássico goiano de momentos opostos na tabela, o Vila Nova recebe o Goiás no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), nesta quinta-feira (10), às 19h30, pela 27ª rodada do Série B do Brasileirão. Enquanto o Tigre vive fase iluminada e briga no topo do campeonato, o Esmeraldino tenta se reabilitar após perder posições na classificação. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Na última partida, o Vila Nova sofreu uma goleada por 5 a 0 contra o Athletic Club MG. Contudo, o Goiás também vem de derrota, por 1 a 0, em casa, contra o Fortaleza.

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Onde assistir a Vila Nova x Goiás ao vivo

A partida terá transmissão garantida para todo o Brasil por plataformas de streaming.

  1. Onde assistir: Disney +. Clique para assistir no Disney+.
  2. Horário: 19h30 (horário de Brasília)
  3. Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Retrospecto e momento atual das equipes

A performance recente do Vila Nova no Brasileiro Série B é melhor do que a do Goiás, assim como a performance do Vila Nova nos últimos 5 jogos também é melhor.

  1. O momento do Vila Nova FC GO: O time vive grande evolução em relação ao ano passado (há um ano estava em 10º com 35 pontos e agora está com 44 pontos). Em casa, a campanha na Série B é de 9 vitórias, 2 empates e 1 derrota, com média de 1.93 gols marcados (não marcou em apenas 1 dos 12 jogos como mandante). O time não perdeu nenhum dos seus últimos 4 jogos anteriores ao último tropeço e vinha de 4 jogos consecutivos sem sofrer gols.
  2. O momento do Goiás EC GO: Em cenário inverso à temporada passada (há um ano estava em 2º com 44 pontos e agora está em 10º com 36 pontos), a equipe busca ajustar o ataque como visitante, já que não conseguiu marcar em 4 dos seus 13 jogos fora de casa pela Série B (média de 1.03 gols marcados fora).

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Melhor palpite para Vila Nova x Goiás

Sustentado pelo retrospecto impecável em seus domínios e pelo tabu recente contra o rival, o melhor palpite para o clássico é a Vila Nova vence.

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Confronto direto

O histórico do Derby Goiano traz vantagem geral do Esmeraldino, mas com forte equilíbrio no placar e um tabu recente do visitante:

  1. Histórico geral: Em 56 duelos, são 24 vitórias do Goiás, 17 empates e 15 triunfos do Vila Nova. Quando o mando é do Tigre (27 jogos), o retrospecto é parelho: 8 vitórias do Vila, 10 empates e 9 do Goiás.
  2. Tabu do visitante: O Goiás não vence o Vila Nova fora de casa desde 2019 (são 8 jogos de invencibilidade do Tigre como mandante no clássico).
  3. Placares frequentes: O resultado mais comum com o Vila como mandante é o 0-0 (6 vezes). No geral, o 0-1 a favor do Goiás é o placar mais repetido (10 vezes). A média histórica é de 1.6 gol por partida (0.8 no 1º tempo).

Estatísticas de Gols e Odds para Apostas

Para quem explora o mercado de apostas, a distribuição dos gols na temporada aponta caminhos claros:

  1. Momentos decisivos: O Vila Nova costuma ser fatal na reta final do segundo tempo, anotando 27% de seus gols entre os minutos 61-75. O Goiás, por sua vez, ataca com mais perigo antes do intervalo, concentrando 24% dos seus tentos entre os minutos 31-45.
  2. Ataque mandante vs visitante: O Vila Nova ostenta média de 1.93 gol por jogo em casa, enquanto o Goiás registra 1.03 gol por partida quando joga fora.

Dinâmica da Partida e Intervalo

A disputa pela vantagem na etapa inicial é bastante parelha: o Goiás vai para o intervalo vencendo em 38% das partidas, enquanto o Vila Nova lidera na primeira etapa em 36% dos jogos. Quando o Goiás sai perdendo por 1-0 longe de seus domínios, a equipe registra 0% de aproveitamento para buscar a virada.

Vila Nova disputa a Série B do Brasileira (Foto: Divulgação)
Vila Nova disputa a Série B do Brasileirão (Foto: Divulgação)

Os Artilheiros da Noite

As esperanças de gol para o clássico estão centralizadas nos homens de referência de cada lado:

  1. Pelo Vila Nova: Janderson Santos de Souza é o grande destaque ofensivo do Tigre e artilheiro da equipe com 6 gols.
  2. Pelo Goiás: Carlos Eduardo De Sousa Leopoldino lidera o ataque esmeraldino com 7 gols marcados no campeonato.

Odds de palpite seguro de Vila Nova X Goiás

Os nossos palpites seguros são Menos de 2.5 gols e Ambas marcam: Não.

Escalações prováveis

Vila Nova-GO
Técnico: Guto Ferreira
Helton Leite; Jonathan Costa, Igor Cariús, Higor Luiz e Higor Meritão; Willian Maranhão, Dodô e Everton Galdino; Emerson Urso, Willian Formiga e Rafa Silva.

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Goiás
Técnico: Mozart
Ezequiel; Ramon, Júlio Gouvêa, Marcos Vinícius e Vitor Fonseca; Lucas Lima, Juninho e Kadu Sousa; Baldória, Danilo e Wellington Rato.

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