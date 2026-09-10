Sevilla x Valencia: onde assistir, horário e escalações
No Sánchez Pizjuán, Sevilla e Valencia buscam reação na 5ª rodada de La Liga
Sevilla e Valencia se enfrentam nesta sexta-feira (11), às 16h (horário de Brasília), no Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha. O duelo é válido pela 5ª rodada da temporada regular de La Liga 2026/27 e coloca frente a frente duas equipes em busca de reabilitação no campeonato espanhol. O Lance! acompanha a partida em tempo real. ➡️ Clique aqui para assistir pelo Disney+
Ficha do jogo
Como chegam Sevilla e Valencia para a partida?
O Sevilla chega para a partida tentando fazer valer o mando de campo após ficar no empate por 1 a 1 contra o Espanyol fora de casa, na rodada anterior. Sob o comando do técnico Luis García, a equipe alvirrubra aposta na força de sua torcida no Ramón Sánchez Pizjuán para somar três pontos e subir posições na tabela da competição.
O Valencia chega sob forte pressão e precisando de uma resposta rápida na temporada. A equipe comandada por Carlos Corberán sofreu um duro golpe na última rodada ao ser goleada em casa pelo Barcelona por 5 a 0. O time visitante busca ajustar o sistema defensivo para surpreender longe de seus domínios e recuperar a confiança em La Liga.
✅ Ficha do jogo: Sevilla x Valencia
Competição: La Liga 2026/27 (5ª rodada)
📅 Data: Sexta-feira, 11 de setembro de 2026
⏰ Horário: 16h00 (de Brasília)
📍 Local: Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, Sevilha (Espanha)
📺 Onde assistir: Disney+ e Prime Video (Streaming)
📋 Prováveis Escalações
SEVILLA: Fran González; Julio Díaz, Juan Iglesias, G. Suazo e Jon Guridi; Manu Bueno, R. Vargas e Peque Fernández; Marcão, Iker Muñoz e Isaac Romero. Técnico: Luis García.
VALENCIA: S. Dimitrievski; Arnau Martínez, Pablo Maffeo, César Tárrega e H. Elliott; Pepelu, G. Rodríguez e Diego López; Copete, A. Danjuma e José Gayà. Técnico: Carlos Corberán.
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