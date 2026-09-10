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Sevilla x Valencia: onde assistir, horário e escalações

No Sánchez Pizjuán, Sevilla e Valencia buscam reação na 5ª rodada de La Liga

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
10/09/2026 17:20
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La Liga 2026/2027 - Sevilla x Valencia
Onde assistir ao vivo a partida entre Sevilla e Valencia pelo La Liga 2026/2027 (Arte / Lance!)

Sevilla e Valencia se enfrentam nesta sexta-feira (11), às 16h (horário de Brasília), no Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha. O duelo é válido pela 5ª rodada da temporada regular de La Liga 2026/27 e coloca frente a frente duas equipes em busca de reabilitação no campeonato espanhol. O Lance! acompanha a partida em tempo real. ➡️ Clique aqui para assistir pelo Disney+

Ficha do jogo

SEV
VAL
Campeonato
La Liga 2026/2027
Data e Hora
11/09/2026, 16:00
Local
Estadio Ramón Sánchez Pizjuán - Sevilla
Árbitro
Onde assistir

Como chegam Sevilla e Valencia para a partida?

O Sevilla chega para a partida tentando fazer valer o mando de campo após ficar no empate por 1 a 1 contra o Espanyol fora de casa, na rodada anterior. Sob o comando do técnico Luis García, a equipe alvirrubra aposta na força de sua torcida no Ramón Sánchez Pizjuán para somar três pontos e subir posições na tabela da competição.

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O Valencia chega sob forte pressão e precisando de uma resposta rápida na temporada. A equipe comandada por Carlos Corberán sofreu um duro golpe na última rodada ao ser goleada em casa pelo Barcelona por 5 a 0. O time visitante busca ajustar o sistema defensivo para surpreender longe de seus domínios e recuperar a confiança em La Liga.

Ficha do jogo: Sevilla x Valencia
Competição: La Liga 2026/27 (5ª rodada)
📅 Data: Sexta-feira, 11 de setembro de 2026
Horário: 16h00 (de Brasília)
📍 Local: Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, Sevilha (Espanha)
📺 Onde assistir: Disney+ e Prime Video (Streaming)

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📋 Prováveis Escalações

SEVILLA: Fran González; Julio Díaz, Juan Iglesias, G. Suazo e Jon Guridi; Manu Bueno, R. Vargas e Peque Fernández; Marcão, Iker Muñoz e Isaac Romero. Técnico: Luis García.

VALENCIA: S. Dimitrievski; Arnau Martínez, Pablo Maffeo, César Tárrega e H. Elliott; Pepelu, G. Rodríguez e Diego López; Copete, A. Danjuma e José Gayà. Técnico: Carlos Corberán.

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