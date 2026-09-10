Após sequência de vitórias no Campeonato Sul-Americano, a Seleção feminina de vôlei volta à quadra nesta quinta-feira (10), às 20h (de Brasília). O Brasil enfrenta a Colômbia em partida válida pela terceira rodada da competição, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. O duelo terá transmissão do SporTV 2 (TV por assinatura). ➡️ O Lance! acompanha em tempo real.

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O Brasil confirmou o favoritismo e conquistou a segunda vitória no Sul-Americano de vôlei feminino. Na noite desta quarta-feira (9), a Seleção derrotou o Peru por 3 sets a 0, no Maracanãzinho, com parciais de 25/16, 25/16 e 25/15. Com o resultado, a equipe de José Roberto Guimarães chegou aos seis pontos, manteve os 100% de aproveitamento e segue sem perder sets na competição, que vale vaga olímpica antecipada ao campeão para Los Angeles 2028.

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Gabi e Diana foram as maiores pontuadoras do confronto, com 12 pontos cada. Roberta também se destacou pela distribuição equilibrada, contribuindo para o bom desempenho das atacantes brasileiras.

O Peru começou melhor nos dois primeiros sets, mas o Brasil reagiu e assumiu o controle das parciais. No terceiro, a Seleção abriu vantagem logo no início e Zé Roberto aproveitou para promover mudanças. Sabrina, Julia Bergmann, Luzia e Helena entraram em quadra, enquanto a torcida no Maracanãzinho comemorou especialmente a entrada de Julia. Com a derrota, o Peru segue sem vencer e ocupa a quinta colocação. O Brasil volta à quadra nesta quinta-feira (10), às 20h, contra a Colômbia. Mais cedo, às 17h, o Peru enfrenta a Venezuela.

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Brasil em ação contra o Peru no Sul-Americano feminino de vôlei (Foto: Mauricio Val/FV Imagem/CBV)

🏐✅ Ficha técnica

Brasil x Colômbia- Sul-Americano Feminino de Vôlei 2026

📅 Data e horário: quinta-feira, 10 de setembro de 2026, às 20h (de Brasília)

📍 Local: Maracanãzinho, Rio de Janeiro

📺 Onde assistir: SporTV 2 (TV por assinatura)

Próximos compromissos da Seleção brasileira:

Brasil x Colômbia - quinta-feira (10), às 20h (de Brasília) Brasil x Chile - sábado (12), às 13h30 (de Brasília) Brasil x Argentina - domingo (13), às 12h (de Brasília)

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